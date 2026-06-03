Țara din Europa care recrutează 5.000 de muncitori din Egipt pentru a salva recoltele. „Există un interes foarte mare”

În lipsa muncitorilor, agricultorii dintr-o țară din Europa riscă să piardă o parte importantă din recolte. Pentru a evita această situație, autoritățile au început recrutarea a 5.000 de lucrători sezonieri din Egipt, în baza unui acord bilateral care a fost pus în aplicare după ani de așteptare.

Grecia a activat un acord bilateral cu Egiptul pentru recrutarea a până la 5.000 de muncitori agricoli sezonieri, în încercarea de a acoperi deficitul sever de forță de muncă care afectează agricultura elenă. Programul, aflat deja în faza de implementare, ar putea fi extins dacă nevoile producătorilor agricoli vor crește.

Agricultura din Grecia se confruntă de mai mulți ani cu o lipsă acută de lucrători sezonieri, în special în perioadele de recoltare. Pentru a evita pierderi importante în sector, autoritățile elene au pus în aplicare un acord bilateral semnat cu Egiptul în urmă cu aproximativ trei ani.

Potrivit publicațieGreek Reporter, procedura de recrutare a început deja. Aproximativ 150 de candidați au fost înregistrați la Administrațiile Descentralizate din Grecia, iar dosarele aprobate au fost trimise Ambasadei Greciei la Cairo pentru verificări și interviuri preliminare.

„Acordul, semnat în urmă cu aproximativ trei ani, este, în sfârșit, pus în aplicare”, a declarat Christos Giannakakis, membru al Consiliului de Administrație al Uniunii Elene a Cooperativelor Agricole (ETHEAS), pentru Agenția de Știri Atena-Macedonene (AMNA).

Agricultorii nu mai găsesc suficienți muncitori

De la livezile de piersici și cireși până la plantațiile de măslini, kiwi și citrice, fermierii greci reclamă tot mai des dificultăți în găsirea numărului necesar de lucrători pentru cules și alte activități sezoniere.

Potrivit lui Giannakakis, plafonul de 5.000 de muncitori reprezintă doar prima etapă a programului și poate fi majorat în funcție de necesitățile de producție. Până în prezent, peste 36 de angajatori importanți și-au exprimat oficial interesul de a participa la această schemă de recrutare.

Recent, la Cairo au avut loc întâlniri între reprezentanții Greciei și oficiali egipteni, inclusiv cu ministrul adjunct al Muncii, pentru a fi eliminate obstacolele logistice și administrative care ar putea întârzia sosirea lucrătorilor.

Egiptul, o sursă importantă de forță de muncă pentru Grecia

Cu o populație de peste 110 milioane de locuitori și un număr mare de tineri aflați în căutarea unui loc de muncă, Egiptul este considerat de autoritățile elene o resursă importantă pentru acoperirea deficitului de personal din agricultură.

Pentru muncitorii egipteni, Grecia reprezintă o oportunitate atractivă, în condițiile în care salariile din sectorul agricol sunt semnificativ mai mari decât cele disponibile pe piața muncii din țara lor.

„Există un interes foarte mare din partea Egiptului pentru crearea unor căi legale de angajare în Grecia”, a afirmat Christos Giannakakis.

Permise de muncă de până la cinci ani

Programul le va permite muncitorilor să urmeze calendarul diferitelor recolte agricole din Grecia. Astfel, aceștia vor putea lucra succesiv în livezile din Macedonia, la recoltarea măslinelor în Chalkidiki, la culesul fructelor kiwi și ulterior în zonele producătoare de citrice.

Durata maximă a șederii pentru lucrătorii sezonieri este de nouă luni. După această perioadă, ei vor putea solicita un permis de muncă pe termen mai lung, valabil până la cinci ani.

Beneficiarii programului vor trebui să părăsească Grecia la finalul fiecărei perioade de nouă luni și să revină după o absență de trei luni, fără a fi necesară reluarea întregii proceduri administrative.