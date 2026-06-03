search
Miercuri, 3 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Țara din Europa care recrutează 5.000 de muncitori din Egipt pentru a salva recoltele. „Există un interes foarte mare”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În lipsa muncitorilor, agricultorii dintr-o țară din Europa riscă să piardă o parte importantă din recolte. Pentru a evita această situație, autoritățile au început recrutarea a 5.000 de lucrători sezonieri din Egipt, în baza unui acord bilateral care a fost pus în aplicare după ani de așteptare.

Agricultura greacă are nevoie urgentă de muncitori
Cules de măslini Foto: Pexels

Grecia a activat un acord bilateral cu Egiptul pentru recrutarea a până la 5.000 de muncitori agricoli sezonieri, în încercarea de a acoperi deficitul sever de forță de muncă care afectează agricultura elenă. Programul, aflat deja în faza de implementare, ar putea fi extins dacă nevoile producătorilor agricoli vor crește.

Agricultura din Grecia se confruntă de mai mulți ani cu o lipsă acută de lucrători sezonieri, în special în perioadele de recoltare. Pentru a evita pierderi importante în sector, autoritățile elene au pus în aplicare un acord bilateral semnat cu Egiptul în urmă cu aproximativ trei ani.

Potrivit publicațieGreek Reporter, procedura de recrutare a început deja. Aproximativ 150 de candidați au fost înregistrați la Administrațiile Descentralizate din Grecia, iar dosarele aprobate au fost trimise Ambasadei Greciei la Cairo pentru verificări și interviuri preliminare.

„Acordul, semnat în urmă cu aproximativ trei ani, este, în sfârșit, pus în aplicare”, a declarat Christos Giannakakis, membru al Consiliului de Administrație al Uniunii Elene a Cooperativelor Agricole (ETHEAS), pentru Agenția de Știri Atena-Macedonene (AMNA).

Agricultorii nu mai găsesc suficienți muncitori

De la livezile de piersici și cireși până la plantațiile de măslini, kiwi și citrice, fermierii greci reclamă tot mai des dificultăți în găsirea numărului necesar de lucrători pentru cules și alte activități sezoniere.

Potrivit lui Giannakakis, plafonul de 5.000 de muncitori reprezintă doar prima etapă a programului și poate fi majorat în funcție de necesitățile de producție. Până în prezent, peste 36 de angajatori importanți și-au exprimat oficial interesul de a participa la această schemă de recrutare.

Recent, la Cairo au avut loc întâlniri între reprezentanții Greciei și oficiali egipteni, inclusiv cu ministrul adjunct al Muncii, pentru a fi eliminate obstacolele logistice și administrative care ar putea întârzia sosirea lucrătorilor.

Egiptul, o sursă importantă de forță de muncă pentru Grecia

Cu o populație de peste 110 milioane de locuitori și un număr mare de tineri aflați în căutarea unui loc de muncă, Egiptul este considerat de autoritățile elene o resursă importantă pentru acoperirea deficitului de personal din agricultură.

Pentru muncitorii egipteni, Grecia reprezintă o oportunitate atractivă, în condițiile în care salariile din sectorul agricol sunt semnificativ mai mari decât cele disponibile pe piața muncii din țara lor.

„Există un interes foarte mare din partea Egiptului pentru crearea unor căi legale de angajare în Grecia”, a afirmat Christos Giannakakis.

Permise de muncă de până la cinci ani

Programul le va permite muncitorilor să urmeze calendarul diferitelor recolte agricole din Grecia. Astfel, aceștia vor putea lucra succesiv în livezile din Macedonia, la recoltarea măslinelor în Chalkidiki, la culesul fructelor kiwi și ulterior în zonele producătoare de citrice.

Durata maximă a șederii pentru lucrătorii sezonieri este de nouă luni. După această perioadă, ei vor putea solicita un permis de muncă pe termen mai lung, valabil până la cinci ani.

Beneficiarii programului vor trebui să părăsească Grecia la finalul fiecărei perioade de nouă luni și să revină după o absență de trei luni, fără a fi necesară reluarea întregii proceduri administrative.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
digi24.ro
image
O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030
stirileprotv.ro
image
Cum a scăpat de la școala de corecție elevul premiant care și-a înjunghiat profesoara de japoneză
gandul.ro
image
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
mediafax.ro
image
Transfer din SuperLiga în Liga Campionilor! A lăsat și banii doar pentru a pleca
fanatik.ro
image
Presa germană titrează la unison: România oferă Rheinmetall cel mai mare contract extern din istoria companiei
libertatea.ro
image
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
digi24.ro
image
Cea mai bine vândută mașină din China s-a reinventat! Costă sub 10.000 de dolari
gsp.ro
image
Tragedie: a fost ucis de un urs, la doar 27 de ani. ”S-a luptat cu el”
digisport.ro
image
Aurelian Temișan a împlinit 54 de ani. Lucruri mai puțin știute despre artist. A fost dat afară din corul școlii și a rămas corigent la muzică. „Nu ai cum să îi împaci pe toţi”
click.ro
image
O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
antena3.ro
image
Explodează tarifele la asigurările auto. ASF a publicat noile tarife pentru RCA. Cât ajung de acum să plătească şoferii
zf.ro
image
Ultimele cuvinte ale poliţistului măcelărit de propriul fiu. Soţia, martoră la atac
observatornews.ro
image
GESTUL făcut de soția polițistului Ciprian Verdeș, după ce fiul lor l-a înjunghiat mortal. Ți se rupe sufletul! 😢 💔
cancan.ro
image
Viața la pensie. Activități care îți schimbă starea de spirit în luna iunie. Te ajută să-ți faci prieteni
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Ce salariu ar trebui să aibă un român în 2026 pentru a trăi decent. Calcul după ultimul val de scumpiri
playtech.ro
image
Diana Bulimar, imagini neașteptate cu căminul din Onești: ”M-au făcut să înțeleg de ce iubesc acest sport”
fanatik.ro
image
"NATO nu va apăra niciodată un bloc de locuințe din România. Nu poate recunoaște nici Armata Română și nici președintele", avertizează un expert în securitate. De ce președintele nu putea invoca Articolul 4
ziare.com
image
ADIO: s-a retras din națională! Georgia - România, ultimul său meci
digisport.ro
image
Manichiura cu fructe miniaturale: tendința dulce a verii 2026 care cucerește Instagramul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stau Mariana Bitang și Octavian Bellu. Locuiesc într-un cartier exclusivist din București. Au mobilat-o cu obiecte scumpe și e plină de medalii / FOTO
romaniatv.net
image
Obligații noi pentru cei care stau la bloc. Vecinii pot obține acum daune mari în instanță
mediaflux.ro
image
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Anghel Damian, după lansarea documentarului „Cămătarii”: „Câțiva, dacă ar putea, m-ar împușca direct la zid”
actualitate.net
image
Ce face acum Cabral, după ce a dispărut din televiziune. Noua pasiune îi ocupă tot timpul
click.ro
image
De ce bijuterie nu se desparte niciodată Daciana Sârbu: „E de la Ierusalim”. Vedetele dau o avere pe pietre prețioase!
click.ro
image
Sarmale și tochitură în inima New York-ului! Locul unde românii se simt ca acasă în America
click.ro
Mette Marit și fiica Ingrid Alexandra, Profimedia (2) jpg
Noi semne că prințesa e grav bolnavă și poate nu mai apucă să ajungă regină. Cel mai recent gest al fiicei sale îngrijorează regatul Norvegiei
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Zidurile reconstruite ale orașului antic Argishtihinili (© EvgenyGenkin / Wikimedia Commons)
Un vast sistem hidraulic ascuns, descoperit în jurul unei fortărețe antice din Armenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Biserica lui Becali și-a deschis porțile. Imagini, în premieră, din interiorul lăcașului de cult: „Nu va semăna cu nimic din ce există în România”
image
Ce face acum Cabral, după ce a dispărut din televiziune. Noua pasiune îi ocupă tot timpul

OK! Magazine

image
Charles și-a luat soarta în propriile mâini. Cum încearcă regele să lupte împotriva cancerului printr-o ultimă măsură alternativă

Click! Pentru femei

image
La numai trei luni de la moartea fostului ei soț, s-a recăsătorit! L-a trădat pe actorul James Van Der Beek?

Click! Sănătate

image
Mănânci banane des? Iată ce efect nebănuit au asupra colesterolului tău!