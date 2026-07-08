Djokovic s-a impus într-un meci maraton de 5 ore și 15 minute la Wimbledon!

La 39 de ani, vârstă pe care a împlinit-o și Lionel Messi, Novak Djokovic dovedește că este la fel de competitiv ca acum 10-15 ani. Sârbul a câștigat un meci care a durat 5 ore şi 15 minute de meci, calificându-se în semifinale la Wimbledon.

Favorit cu numărul 7, Djokovic a trecut cu 7-6/10, 3-6, 6-3, 6-7/4, 7-6/4 de canadianul Félix Auger-Aliassime, un jucător de 25 de ani care era cap de serie nr. 3.

Câştigător de şapte ori al turneului de la Wimbledon, jucătorul din Serbia îl va întâlni în semifinale pe deţinătorul titlului, Jannik Sinner. Confruntarea care se anunță extrem de interesantă se va juca vineri, 10 iulie.

Acesta își propune să câștige cel de-al 25-lea titlu de Grand Slam. Pentru el aceasta este cea de-a 15-a prezenţă în semifinale la Wimbledon.

După ce a câștigat cel mai lung meci jucat în sferturile de finală în istoria turneului pe iarbă din capitala Regatului Unit, Novak Djokovic a declarat că este „foarte mândru că a ieșit învingător”: „Este extraordinar să faci parte dintr-un meci atât de epic, care a durat peste cinci ore”.

Djokovic a mărturisit că se bucură de tenis

Jucătorul sârb a subliniat în cadrul conferinței de presă de după ce a ieșit câștigător că acesta „este unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-am jucat la Wimbledon. Nu-mi amintesc să fi jucat atât de mult timp” în cadrul acestui turneu.

Djokovic a mărturisit, totodată: „Sunt foarte mândru că am ieșit învingător din acest meci. Într-un fel, este o surpriză plăcută faptul că sunt încă în stare să înving jucători cu cincisprezece ani mai tineri decât mine. Dar, în același timp, am mereu așteptări foarte mari de la mine. Pot să fiu foarte dur cu mine însumi, foarte exigent”.

Sârbul a spus, de asemenea, că încearcă în fiecare meci să se bucure „de astfel de momente. Nu știu ce îmi rezervă ziua de mâine, dar pentru mine, acest meci a fost deja ca o finală. Am dat tot ceea ce am avut mai bun. Am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință”, a concluzionat Djokovic.