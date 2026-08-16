Diplomați americani de top cer ca SUA să-i retragă viza lui George Simion. „Retorica sa a repetat frecvent discursuri favorabile Kremlinului”

Doi foști ambasadori ai SUA în România, Adrian Zuckerman și Mark Gitenstein, fostul guvernator al statului Virginia, James S. Gilmore III, și Ronald Gidwitz, fostul ambasador interimar al SUA la Uniunea Europeană cer Washingtonului, într-un editorial publicat în Jerusalem Post și semnat împreună cu jurnalistul român Sabin Gherman, să reanalizeze cu atenție dosarul de viză al liderului AUR, George Simion.

„De ce mai are George Simion, liderul unui partid antisemit și el însuși cu bube legionare pe cap, viză de SUA? Am semnalat ciudățenia, alături de foștii ambasadori ai SUA Adrian Zuckerman, Ronald Gidwitz, Mark Gitenstein, James S. Gilmore III, în ediția de azi a Jerusalem Post ”,a scris Sabin Gherman, duminică, pe Facebook

Autorii solicită Statelor Unite „să reconsidere cu atenție dacă activitatea lui George Simion – și activitatea mișcării pe care o conduce – este în concordanță cu valorile pe care America dorește să le apere și dacă acesta ar trebui să aibă privilegiul unei vize americane”.



Critici privind pozițiile pro‑Kremlin și opoziția față de prezența militară americană

Deși Simion se prezintă drept pro‑american și apropiat de mișcarea MAGA, semnatarii susțin că acțiunile sale contrazic această imagine. Ei notează că „retorica sa a repetat frecvent discursuri favorabile Kremlinului” și că liderul AUR „a evitat în repetate rânduri să condamne clar agresiunea rusă împotriva Ucrainei”.

Editorialul amintește și că AUR s‑a opus desfășurării temporare de mijloace militare americane în România, precum și măsurilor care ar fi permis interceptarea dronelor rusești ce încălcau spațiul aerian românesc. În plus, Simion rămâne interzis în Republica Moldova și Ucraina, iar fostul ministru moldovean al apărării, Anatol Șalaru, a afirmat public că acesta „servește intereselor Rusiei”.

În acest context, autorii întreabă: „Ce anume este pro‑american în opoziția față de prezența militară americană, rezistența la măsurile împotriva incursiunilor rusești și promovarea repetată a unor poziții care se aliniază cu interesele Kremlinului?”

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Acuzații privind tolerarea extremismului în AUR

Editorialul enumeră și critici legate de tolerarea sau promovarea unor figuri asociate cu fascismul și antisemitismul. Se menționează elogierea lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu și a Mișcării Legionare, contestarea inițiativelor de comemorare a Holocaustului și atacuri la adresa lui Elie Wiesel.

Un exemplu invocat este cel al senatorului Sorin Lavric, descris ca având „un model retoric considerat antisemit și revizionist istoric”, inclusiv prin promovarea ideii vechi și false potrivit căreia comunismul ar fi fost o creație a evreilor („bolșevismul evreiesc”) și prin contestarea credibilității supraviețuitorilor Holocaustului.

Susținerea lui Călin Georgescu, apreciată ca fiind „profund îngrijorătoare”

Semnatarii critică dur sprijinul lui Simion pentru Călin Georgescu, acuzat de promovarea ideologiei fasciste și de glorificarea lui Ion Antonescu, amintind că și după ce Georgescu a fost pus sub control judiciar, Simion l‑a apărat, numind acțiunile legale „atacuri ale unui stat paralel”.

Editorialul notează că Simion l‑a prezentat pe Georgescu drept o figură politică ce trebuie să aibă un rol important în statul român, în ciuda acuzațiilor grave de extremism.

Avertisment privind normalizarea extremismului

Semnatarii mai atrag atenția că „Holocaustul nu a început cu camere de gazare, ci cu cuvinte, scuze și normalizarea extremismului” și subliniază că Statele Unite nu pot conduce credibil lupta globală împotriva antisemitismului dacă acordă vize unor lideri politici ale căror acțiuni contravin valorilor democratice.

Întrebarea finală: De ce are Simion viză americană?

Editorialul se încheie cu o întrebare directă: „De ce George Simion continuă să se bucure de privilegiul unei vize americane, în ciuda unui palmares politic care a generat repetate îngrijorări?”.



Autorii insistă că întrebarea care se pune este „dacă Statele Unite ar trebui să extindă privilegiul de intrare unor persoane a căror conduită pare incompatibilă cu valorile americane”.