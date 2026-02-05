Planul lui Irinel Columbeanu de a câștiga bani din azilul în care este internat. Mihai Albu, dezvăluiri despre fostul milionar

Fostul milionar Irinel Columbeanu ar fi avut un plan pentru a obține venituri chiar și după ce a ajuns să locuiască într-un azil din apropierea Capitalei, potrivit declarațiilor făcute de designerul Mihai Albu, unul dintre apropiații săi.

Fostul milionar Irinel Columbeanu, cunoscut pentru stilul de viață extravagant din trecut, duce acum o existență modestă la căminul de bătrâni din Ghermănești, unde este îngrijit după ce a suferit trei AVC-uri.

Invitat în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, Mihai Albu a dezvăluit că a vorbit la telefon cu fostul afacerist după ce acesta ajunsese în azil și că în acea perioadă Columbeanu încerca să se implice într-un proiect de promovare pentru a obține venituri. Designerul a explicat că implicarea lui Columbeanu în proiect avea legătură cu notorietatea sa, iar colaborarea ar fi putut să îi aducă venituri suplimentare.

„O singură dată am mai vorbit cu dânsul la telefon. Ajunsese la azil și avea un program, încerca să facă reclamă unei platforme de brokeraj, probabil persoana care avea firma respectivă l-a contactat pentru notorietate și atunci am vorbit, să ne sfătuim. Ideea era dacă merge treaba cu brokerajul, aceasta a fost discuția. Atât pot să vă spun, restul rămâne între noi…”, a declarat Mihai Albu în cadrul emisiunii, scrie Click!

Mihai Albu a mai spus că, după mutarea în azil, cei doi nu s-au mai întâlnit personal.

„Uite, eu nu l-am vizitat și recunosc lucrul ăsta, mi-a fost puțin peste mână să merg la azil. Am mai vorbit o singură dată la telefon, dar înainte de a ajunge la azil, împreună cu avocatul Cristi Sârbu, l-am invitat și am tot ieșit cu el. Mă întâlneam cu Cristi și ziceam: «hai să îl invităm și pe el», mai ales că era într-o situație dificilă. Nu asta conta, căci nu de aceea l-am invitat, ci din prietenie”, a mai spus designerul.