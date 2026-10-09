Transformare spectaculoasă pentru Oana Roman: motivul pentru care a slăbit 18 kilograme

Oana Roman a reușit să dea jos 18 kilograme în perioada februarie-octombrie, după ce a urmat un program personalizat sub supraveghere medicală. Vedeta spune că decizia de a începe procesul de slăbire a fost influențată de dorința de a-i fi alături fiicei sale, Isabela, care avea, la rândul ei, nevoie de sprijin, potrivit Click!.

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Atât Oana Roman, cât și fiica sa au urmat un plan adaptat nevoilor lor, care a inclus investigații medicale, monitorizare periodică, dietă, tratament și suplimente recomandate de specialiști, a mărturisit vedeta.

Rezultatele nu au întârziat să apară. Oana Roman a slăbit 18 kilograme, iar Isabela a slăbit aproximativ 12 kilograme. Vedeta a precizat că ritmul de scădere în greutate al fiicei sale a fost atent monitorizat, astfel încât să respecte recomandările medicilor.

Oana Roman și Izabela în 2025 Foto: FB Oana Roman

„Eu m-am apucat mai mult ca să o ajut pe ea și să-i fiu aproape și, până la urmă, pentru amândouă a fost un beneficiu extraordinar”, a declarat Oana Roman pentru Click!

Vedeta susține că fiica sa se află într-o perioadă bună și este echilibrată, iar schimbările obținute până acum au avut un impact pozitiv asupra stării lor generale.

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