7 iunie, ziua când atleta Iolanda Balaș a stabilit recordul mondial la săritura în înălțime

1848: S-a născut la Paris pictorul impresionist francez Eugène Henri Paul Gauguin

Eugène Henri Paul Gauguin (n. 7 iunie 1848, Paris – d. 8 mai 1903, Atuona/Insulele Marchize, Polinezia Franceză) a fost un pictor postimpresionist francez.

Aventurier și geniu, Paul Gauguin a știut să prevadă viitorul, pregătind calea picturii moderne, influențându-i pe fauviști și pe artiștii din gruparea Nabis.

Între mizerie și epuizare, călătorii și disperare, a ajuns să creeze opere extraordinare, în care redă cu intensitate viziunea sa senzuală asupra vieții.

7 iunie 1886: S-a nascut savantul roman Henri Coandă

Henri Marie Coandă (n. 7 iunie 1886, București – d. 25 noiembrie 1972, București) a fost un academician și inginer aeronautic român, pionier al aviației, fizician, specialist în aerodinamică și mecanica fluidelor, inovator, inventator și descoperitor al efectului care îi poartă numele.

A fost fiul generalului Constantin Coandă, general de carieră și prim-ministru al României în 1918, și nepot al amiralului Ion Coandă.

Cu sprijinul inginerului Gustave Eiffel și savantului Paul Painlevé, care l-au ajutat să obțină aprobările necesare, Henri Coandă a efectuat experimentele aerodinamice prealabile și a construit în atelierul de carosaj al lui Joachim Caproni un avion fără elice, numit convențional Coandă-1910, pe care l-a prezentat la al doilea Salon internațional aeronautic de la Paris 1910.

Coandă a susținut după 1956 că în timpul unei încercări de zbor din decembrie 1910, pe aeroportul Issy-les-Moulineaux de lângă Paris, aparatul a scăpat de sub control din cauza lipsei lui de experiență, s-a lovit de un zid de la marginea terenului de decolare și a luat foc. Deocamdată nu au fost găsite surse contemporane evenimentului care să coroboreze această narațiune.

Între 1911-1914 Henri Coandă a lucrat ca director tehnic la Uzinele de aviație din Bristol, Anglia și a construit avioane cu elice de mare performanță, de concepție proprie. În următorii ani se întoarce în Franța, unde a construit un avion de recunoaștere 1916 foarte apreciat în epocă, prima sanie-automobil propulsată de un motor cu reacție, primul tren aerodinamic din lume și altele. În 1934 obține un brevet de invenție francez pentru Procedeu și dispozitiv pentru devierea unui curent de fluid ce pătrunde într-un alt fluid, care se referă la fenomenul numit astăzi „Efectul Coandă”, constând în devierea unui jet de fluid care curge de-a lungul unui perete convex. Această descoperire l-a condus la importante cercetări aplicative privind hipersustentația aerodinelor, realizarea unor atenuatoare de sunet și altele.

Henri Coandă revine definitiv în țară în 1969, ca director al Institutului de creație științifică și tehnică (INCREST), iar în anul următor, 1970, devine membru al Academiei Române. Henri Coandă a murit la București, pe data de 25 noiembrie 1972, la vârsta de 86 de ani.

1921: A murit Luca Ion Caragiale, poet, fiul lui I.L.Caragiale.

Luca Caragiale, cunoscut în literatura Română ca Luchi sau Luca Ion Caragiale, (n. 3 iulie 1893 – d. 7 iunie 1921) a fost un scriitor și traducător român, care a aparținut deopotrivă atât simbolismului, parnasianismului, cât și literaturii moderniste.

A fost cel de al doilea fiu (după Mateiu Caragiale) al marelui dramaturg Ion Luca Caragiale din căsătoria acestuia cu Alexadrina Burelly. A fost căsătorit cu Fany (fiica deputatului „Saşa” Alexandru Dobrogeanu-Gherea), si a facut parteneriat cu Ioan Dobrogeanu-Gherea (cel de al doilea fiu al Constantin Dobrogeanu-Gherea dupa Alexandru) scriind primul şi singurul roman intitulat Nevinovăţiile viclene, publicat în revista Viata Romaneasca în anul 1920.

Nu se poate discerne în ce anume a constat contribuţia fiecăruia în parte dintre cei doi coautori: Luca Ion Cargiale şi Ionel Dobrogeanu-Gherea. A ramas în Bucureştiul ocupat de trupele germane implicându-se în treburile administraţiei colaboraţioniste, formată din rândurile Partidul Conservator. În octombrie 1917, Luca a fost şef de cabinet pentru Virgil Arion, Ministrul Culturii.

Romanul Nevinovăţiile viclene şi volumul de versuri Jocul oglinzilor au apărut graţie criticului Barbu Cioculescu şi surorii lui Luca Caragiale, Ecaterina Logadi, abia în 1967, respectiv 1972.

1929: Vaticanul a devenit stat suveran

Statul Vatican, Resedinta papilor, situata in inima Romei, este cel mai mic stat independent din lume, avand o lungime de circa 900 de metri si o latime de 600 metri si o suprafata totala de numai 0,44 hectare. Are o armata proprie constand din celebra Garda Elvetiana. Statul papal a luat fiinta in secolul al XVIII-lea dupa ce Papa a intrat in posesia zonelor bizantine din Italia Centrala. Roma a devenit astfel treptat centrul religios al Bisericii Catolice. Dupa ocuparea Romei de catre trupele italiene in anul 1870, papa s-a retras din Vatican, dupa ce acesta a fost incorporat de Piemont.

Statul a luat fiinta prin Tratatul de la Lateran , in perioada cat premier a fost Benito Mussolini. Denumirea statului provine din latina de la Mons Vaticanus, Colina Vatican. Este parte a Mons Vaticanus si a fostelor campuri vaticane unde au fost construită Biserica ”Sfantul Petru”. Alaturi de celebra bazilica, Palatul Apostol

1940: S-a născut Tom Jones, cântăreț britanic

Sir Thomas Jones Woodward (n. 7 iunie 1940), cunoscut sub numele de scenă Tom Jones, este un cântăreț de muzică ușoară galez. S-a născut în Treforest, lângă Cardiff, în Țara Galilor. De la terminarea școlii la 16 ani, a vândut peste o sută de milioane de discuri.

Într-o ceremonie la palatul Buckingham din Londra, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii recunoaște meritele făcute Commonwealth-ului și Regatului Unit și în ziua de 29 martie 2006 îl numește prin ceremonial Sir Tom Jones, acordându-i totodată titlu de cavaler.

1958: La București, atleta Iolanda Balaș a stabilit recordul mondial la săritura în înălțime – 1,78 metri

Iolanda Balaș Sőtér (n. 12 decembrie 1936, Timișoara – d. 11 martie 2016) a fost campioană olimpică română de etnie maghiară, care a dominat proba de săritura în înălțime timp de un deceniu. Din 1988 până în 2005 a fost președinta Federației Române de Atletism. Înaltă de 1,85 m, antrenată de fostul săritor János Sőtér, care devine mai târziu soțul ei, va rămâne în istoria atletismului pentru dominația probei de săritură în înălțime femei timp de un deceniu. În 1953 s-a transferat de la clubul timișorean „Electrica” la CCA (CSA Steaua). Între 1957 și 1967, Iolanda Balaș a învins în 150 de întreceri consecutive, depășind recordul său mondial de 14 ori, purtîndu-l de la 1,75 m la 1,91 m.

În 7 iunie 1958, Iolanda Balaș redevine deținătoarea recordului mondial cu performanța de 1,78 m, iar în decurs de trei ani recordul mondial este depășit cu încă 13 cm, recordul mondial fiind ameliorat de 11 ori, până la 1,91 m în 16 iulie 1961. Distanța între Iolanda Balaș și adversarele sale era foarte mare: când ea a ajuns la 1,91 m, nicio altă atletă nu trecea de 1,78 m. Recordul său a rezistat alți zece ani, până când introducerea stilului Fosbury a permis altor atlete să-l depășească: austriaca Ilona Gusenbauer reușește să sară 1,92 m în 4 septembrie 1971 la Viena.

1960: S-a născut Radu Duda, Alteța Sa Regală Radu, Principe al României

Radu al României (născut Radu Duda, n. 7 iunie 1960, Iași, România) este un fost actor român, care din 1996 este soțul principesei Margareta a României, fiica fostului suveran Mihai al României. Conform statutului Casei Regale a României din 30 decembrie 2007, el purta titlurile de „Principe al României” și „Principe de Hohenzollern-Veringen”, cu calificativul „Alteță Regală”.

Titlul din urmă i-a fost contestat în presă de către actualul șef al casei Hohenzollern-Sigmaringen și nu mai este folosit cel târziu din momentul ruperii relațiilor dinastice cu casa de Hohenzollern-Sigmaringen, la 10 mai 2011. Principele Radu al României este membru non-dinastic al Casei regale a României, titlul și calificativul său nefiind transmisibile. Fie acompaniat de alți membri ai familiei, fie singur, el a reprezentat și reprezintă familia regală a României la diverse evenimente și ceremonii.

A dobândit o licență de la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1984, fiind actor în Suceava, Iași și București și asistent universitar la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică din București, la clasa Dem Rădulescu. Duda a fost puternic contestat, existând alegații de colaborare cu Securitatea înainte de 1989 și alegații de implicare în afaceri de corupție. Candidatura sa eșuată la alegerile prezidențiale din 2009 i-a adus critici, susținerea acordată de fostul suveran pentru candidatura sa fiind interpretată drept o nouă abdicare a regelui Mihai. Radu Duda a publicat mai multe cărți și albume pe tema monarhiei.

1969: S-a născut atleta română Alina Astafei

Alina Astafeii (cunoscută până în anul 1995 sub numele real de Galina Astafei) (n. 1969) este o atletă română care a obținut medalia de argint la Barcelona 1992 la proba de săritura în înălțime. În 1995 a obținut cetățenia germană. Stabilește un nou record mondial de sală de 2,05. La doar 19 ani obtinuse locul 5 la Jocurile Olimpice de la Seul si tocmai cucerise aurul continental la saritura in inaltime. In 1992 a luat argintul la Jocurile Olimpice. Din 1995 a primit cetatenia germana si s-a mutat impreuna cu sotul ei la Stuttgart.

A plecat din tara dupa ce fratele sau a murit impuscat in Bucuresti, in timpul revolutiei, in seara zilei de 22 decembrie 1989. Grav ranitin apropierea Comitetului Central, a decedat la data de 24 decembrie 1989, la Spitalul Coltea. Desi erau cunoscute componenta subunitatii care a executat foc si persoana care comanda dispozitivul respectiv, ancheta procurorilor s-a incheiat in anul 1996 prin punerea rezolutiei de neincepere a urmaririi penale. „Cand am vazut ca dupa trei ani nu e gasit niciun vinovat, mi-am dat seama ca fratele meu, Petre, a murit degeaba la Revolutie!”.

1982: Graceland, casa lui Elvis Presley din Memphis, Tennessee, a fost deschisă publicului

Graceland este o clădire istorică aflată pe un teren de 5,5 ha, care a fost în proprietatea lui Elvis Presley, și se află în orașul Memphis, Tennessee. Ea se află la adresa 3764 Elvis Presley Boulevard în vastul cartier Whitehaven la circa 14,5 km de centrul orașului și la mai puțin de6 km nord de granița cu statul Mississippi.

Astăzi, casa funcționează ca muzeu și a fost deschisă publicului pentru prima oară la 7 iunie 1982. Clădirea figurează în National Register of Historic Places de la 7 noiembrie 1991 și a fost declarată reper istoric național (National Historic Landmark) la 27 martie 2006. Graceland a devenit prima casă proprietate privată ca număr de vizitatori în SUA, cu peste 2 mld de vizitatori pe an

Elvis Presley a murit în această casă la 16 august 1977. Presley, părinții săi Gladys și Vernon Presley, precum și bunica lui, sunt înmormântați în ceea ce se numește Meditation Gardens.

2021: Cascada Bigăr, parte din Izvorul Bigăr din Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița, s-a prăbușit din cauze naturale

Frumoasa cascadă Bigăr, din Parcul Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa, s-a prăbuşit pe 97 iunie 2021, din cauze naturale.

Romsilva a precizat că travertinul şi muşchii care s-au acumulat în timp au crescut în dimensiuni şi greutate, iar cascada a cedat sub propria greutate.

Cascada a fost mai puţin cunoscută până în 2013, când o fotografie a cascadei Bigăr a ajuns la „The World Geography”, un site care se ocupă de subiecte legate de geografie, natură, destinaţii turistice neobişnuite.

Într-un top realizate de acest site, cascada Bigăr fost desemnată cea mai frumoasă din lume. Ulterior, jurnaliştii de la Huffington Post au publicat un articol pe baza topului întocmit de „The World Geography”, în care se spunea despre cascadă că este „un loc magic, desprins parcă din basme”.