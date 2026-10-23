Minoră acuzată că ar fi otrăvit militari ucraineni pentru 100 de euro promiși de serviciile ruse. Ce le-a cerut soldaților înainte de a-i ucide

O adolescentă în vârstă de 17 ani a fost arestată în Ucraina, fiind suspectată că a provocat moartea a doi militari ucraineni după ce le-ar fi trimis substanțe narcotice contaminate, la indicațiile serviciului rus de securitate FSB, au anunțat autoritățile de la Kiev.

Soldați ucraineni Foto: Shutterstock

Potrivit Poliției Naționale a Ucrainei, tânăra este acuzată că expedia prin poștă pachete care conțineau stupefiante cu „doze letale de metadonă” către soldați pe care îi contacta prin intermediul aplicației Telegram, relatează AFP, citată de Agerpres.

Fata ar fi urmat indicațiile serviciului rus de securitate FSB

Anchetatorii susțin că adolescenta acționa la instrucțiunile unui coordonator rus.

„Urmând instrucțiunile unui coordonator rus, ea împacheta stupefiante și le trimitea prin poștă, indicând informații false despre expeditor”, a transmis poliția ucraineană.

Pentru fiecare astfel de livrare, suspecta ar fi urmat să primească bani. Potrivit comunicatului autorităților, „i-au fost promise cel puțin 5.000 de hrivne pentru aceasta”, echivalentul a aproximativ 100 de euro.

Potrivit anchetei, militarii care primeau pachetele erau încurajați să consume substanțele în fața unei camere video. Doi soldați au murit în regiunea în vestul Ucrainei, iar poliția susține că a reușit să prevină moartea altor patru militari.

Tânăra a fost arestată în aceeași regiune și este cercetată pentru complicitate la omor cu premeditare în cadrul unui grup organizat și pentru trafic de substanțe interzise.

Dacă va fi găsită vinovată, adolescenta riscă până la 15 ani de închisoare.

Avertisment pentru soldați și civili

Autoritățile ucrainene au lansat un avertisment către militari și populație. „Nu acceptați medicamente sau alte substanțe, nici mâncare sau băuturi de proveniență dubioasă, de la persoane pe care nu le cunoașteți bine”, a transmis Poliția Națională.

De la începutul invaziei ruse din februarie 2022, serviciile de securitate ucrainene au deschis mii de dosare pentru colaborare cu inamicul și anunță periodic arestarea unor persoane suspectate că acționează în beneficiul Rusiei.