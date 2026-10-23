 Ilie Bolojan recunoaște eșecul abordării conciliante: de ce nu au funcționat reformele în coaliție | adevarul.ro
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Ilie Bolojan recunoaște eșecul abordării conciliante: de ce nu au funcționat reformele în coaliție

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Fostul premier Ilie Bolojan a admis că abordarea conciliantă adoptată în relația cu partenerii de coaliție nu a produs întotdeauna rezultatele așteptate și a explicat dificultățile întâmpinate în încercarea de a pune în practică reformele promise.

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Foto: Captură Facebook ReThink Romania

Prezent la un eveniment organizat de ReThink România, președintele PNL a afirmat că experiența acumulată în administrația locală l-a făcut să creadă că o coaliție poate funcționa prin dialog și respect reciproc, însă realitatea guvernării la nivel național s-a dovedit mai complicată.

„Aveam experiență a unor coaliții la scară mai mică, la Oradea, cu UDMR și cu PSD.. Ca să funcționeze o coaliție cu 4 partide, am încercat să fiu cât se poate de corect cu toți colegii, cu toate partidele”, a spus liderul liberal, adăugând că a mizat pe mediere și pe căutarea unor soluții comune.

„Nu există restructurări fără costuri, inclusiv politice”

Fostul premier a susținut că era de așteptat ca măsurile de reformă necesare pentru reducerea deficitelor și restructurarea aparatului public să atragă costuri sociale și politice.

„Știam că măsurile pe care trebuie să le luăm nu sunt foarte ușoare și nu există restructurări fără costuri. Inclusiv costuri politice”, a declarat Bolojan.

Liderul PNL a criticat promisiunile făcute de PSD electoratului, susținând că au fost alimentate așteptări nerealiste privind creșterea nivelului de trai fără reforme și fără eforturi suplimentare.

„Dacă ai trâmbițat ani de zile că o să-i facem fericiți fără ca oamenii să depună niciun efort și că există un perpetuum mobile economic pe care doar noi l-am inventat, era clar că vor fi niște dezamăgiri majore”, a afirmat liderul liberal.

Despre deciziile luate la Guvern, contestate în aceeași zi

Bolojan a descris și dificultățile politice din interiorul coaliției, spunând că în numeroase situații deciziile convenite la masa negocierilor erau ulterior contestate public, cu referire atitudinea social-democraților..

„La prânz stabilești ceva aici, seara la câteva televiziuni ești tocat programat. Cei care au fost la masă declarau altceva”, a declarat acesta.

Potrivit lui Ilie Bolojan, această lipsă de coerență a afectat capacitatea Executivului de a implementa rapid măsurile convenite.

Presiunea Bruxelles-ului după alegerile din 2025

Fostul șef al Guvernului a explicat că una dintre cele mai mari probleme cu care s-a confruntat România a fost pierderea credibilității în fața instituțiilor europene, după mai multe promisiuni neonorate privind reducerea deficitului bugetar.

„Noi promițând de mai multe ori partenerilor noștri, Comisiei Europene, că vom reduce deficitul, că vom respecta anumite lucruri, nu mai aveau credibilitate (încredere) în noi”, a spus acesta.

Ilie Bolojan a afirmat că imediat după alegerile prezidențiale din 2025 presiunea din partea partenerilor europeni a devenit mult mai mare, în condițiile în care România continua să înregistreze deficite ridicate:

„Nu poți să echilibrezi lucrurile imediat din tăierile de cheltuieli”.

Liderul PNL a respins ideea potrivit căreia dezechilibrele bugetare pot fi corectate rapid exclusiv prin concedieri și reduceri de cheltuieli.

Potrivit acestuia, restructurările din sectorul public au nevoie de timp și sunt însoțite de proceduri administrative și juridice complexe.

„Nu poți să echilibrezi lucrurile imediat din tăierile de cheltuieli. Pentru că tăierile de cheltuieli se fac în timp”, a explicat Ilie  Bolojan, invocând inclusiv contestațiile în instanță și alte mecanisme care încetinesc procesul de reorganizare a aparatului de stat.

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