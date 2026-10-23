Un cunoscut brand de restaurante intră pe piața din România. Investește 400.000 de dolari și pregătește o rețea de 20 de unități

Compania intenționează să deschidă 20 de restaurante în următorii cinci ani, în mai multe orașe din țară, și estimează că extinderea va genera peste 300 de locuri de muncă directe.

Un nou restaurant cu specific mexican se deschide la Bucureşti. Foto: Shutterstock

Burrito Madre va deschide primul său restaurant din România pe 26 octombrie, în urma unei investiții de 400.000 de dolari. Brandul aparține grupului Street Guys Hospitality, cu sediul în Statele Unite, și operează deja 20 de restaurante în Serbia.

Compania are în vedere extinderea în orașe precum Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Constanța, Brașov și Ploiești. Planul face parte dintr-o strategie mai amplă de dezvoltare pe piețele europene, notează business-review.

„Am evaluat mai multe piețe din Europa Centrală și de Est înainte de a alege România. Căutam o piață suficient de mare pentru a dezvolta o rețea extinsă de restaurante, dar și suficient de apropiată de operațiunile noastre din Serbia, pentru a gestiona eficient logistica, instruirea echipelor și controlul calității. România îndeplinește aceste condiții și oferă potențial de creștere pe segmentul restaurantelor cu servire rapidă”, a declarat Ivan Iricanin, fondatorul și directorul general al Street Guys Hospitality.

Acesta a precizat că experiența acumulată în România ar putea contribui la viitoarea extindere a companiei pe alte piețe europene, inclusiv în Polonia și Bulgaria.

Înființat la Belgrad în 2014, Burrito Madre are în prezent 20 de restaurante în șase orașe din Serbia: Belgrad, Novi Sad, Šabac, Pančevo, Čačak și Kragujevac. Pentru 2026, compania estimează venituri de aproximativ 10 milioane de dolari.

Conceptul se bazează pe preparate inspirate din bucătăria mexicană, precum burrito, tacos, quesadilla, nachos și salate, pe care clienții le pot personaliza prin alegerea ingredientelor, sosurilor și toppingurilor. Potrivit companiei, combinațiile posibile depășesc un milion de variante.

Ingredientele, inclusiv legumele și carnea, vor fi procurate prin intermediul furnizorilor și distribuitorilor din România. Preparatele sunt realizate în restaurant, unde legumele sunt tocate, carnea este marinată și gătită, iar comenzile sunt asamblate în funcție de opțiunile clienților.

Câteva sute de locuri de muncă, în următorii cinci ani

Pentru prima unitate, situată în Mega Mall București, compania estimează un număr de 300-400 de clienți pe zi. Comenzile vor putea fi plasate la restaurant, inclusiv prin intermediul kiosk-urilor de autoservire. Totodată, compania pregătește parteneriate cu platforme de livrare.

Restaurantul va avea aproximativ 15 angajați. Odată cu extinderea rețelei, compania estimează că va crea peste 300 de locuri de muncă directe în România, în următorii cinci ani. Dezvoltarea ar putea genera activitate suplimentară și pentru furnizorii locali și regionali, companiile de logistică și alți prestatori de servicii.

Planul de extindere include atât spații în centre comerciale, cât și locații stradale. Pe termen lung, Burrito Madre estimează că ar putea ajunge la venituri anuale de 10-15 milioane de euro pe piața românească.