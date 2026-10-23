Franța confirmă primul caz uman de infectare cu virusul Shamonda, despre care se știa că e netransmisibil la oameni. Pacientul a murit

Autoritățile sanitare din Franța au raportat primul caz de infecție cu virusul Shamonda la om, după ce un pacient infectat a decedat.

Vite la cireadă Foto: Shutterstock

Oficialii din domeniul sănătății au declarat că a fost vorba despre un „caz excepțional la un pacient cu imunitate gravă compromisă” și că nu există în prezent niciun risc pentru public.

Virusul Shamonda afectează în principal bovinele și poate fi răspândită de către musculițele infectate. Au fost depistate cazuri și la oi, capre, alpaca și la cai, dar nu se mai constataseră anterior infecții la oameni, scrie BBC.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) au spus că monitorizează situația, iar oficialii francezi investighează în continuare modul în care virusul s-a răspândit la om.

La ora actuală, se crede că pacientul a contractat boala Shamonda după ce a fost mușcat de o musculiță în estul Franței, conform declarațiilor de joi ale ministerului sănătății și ale celui de agricultură.

În această regiune fuseseră identificate pentru prima dată cazuri la animale în primăvară.

Autoritățile au spus că pacientul era tratat pentru o boală gravă într-un spital din Lyon și că a prezentat complicații neurologice despre care se crede că au fost „foarte probabil asociate” virusului, pe baza constatărilor inițiale.

În cadrul declarației, s-a subliniat faptul că sistemul imunitar al pacientului era slăbit, lucru care a făcut persoana mai vulnerabilă la îmbolnăvire.

„Până acum, virusul Shamonda era considerat netransmisibil la oameni”, s-a menționat în declarație, virusul fiind identificat doar la animale „în ciuda zecilor de ani de transmitere a virusului Shamonda în Africa și Asia”.

Cirezile de vaci de lapte care contractează virusul prin mușcături pot prezenta simptome de febră și diaree, și pot avea o producție scăzută de lapte.

OMS a confirmat că acesta a fost primul caz cunoscut de infecție a unui om cu această boală.

Organizația a declarat că nu a efectuat încă propria evaluare oficială a riscurilor, dar a precizat că informațiile și cunoștințele actuale despre boli similare sugerează că acesta este un caz izolat și că este „puțin probabil să rezulte într-o răspândire mai amplă în acest moment”.

„Capacitatea de transmitere a virușilor purtați de musculițe scade, în general, în lunile mai reci ale anului”, a adăugat OMS într-un comunicat.

Potrivit ECDC, aceasta colaborează cu parteneri francezi și europeni pentru a investiga „potențialele implicații asupra sănătății publice” ale infecției.

Primele cazuri ale virusului în Europa au fost identificate la sfârșitul lunii iulie, conform agenției. De atunci, virusul a fost detectat la animale de fermă aflate în mai multe țări, inclusiv în Irlanda, Germania, Italia și Spania, precum și în Jersey.