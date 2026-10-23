 Ninge la munte. Zăpadă de 40 cm la Vârful Omu, peisaj de poveste în Masivul Postăvaru și utilaje de deszăpezire pe Transfăgărășan | adevarul.ro
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Ninge la munte. Zăpadă de 40 cm la Vârful Omu, peisaj de poveste în Masivul Postăvaru și utilaje de deszăpezire pe Transfăgărășan

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Ninsorile au pus stăpânire pe zonele montane înalte ale României, unde s-a depus deja un strat consistent de zăpadă. La Vârful Omu, în Munții Bucegi, omătul se apropie de 40 de centimetri, iar în Masivul Postăvaru, peisajul e de poveste. Pe Transfăgărășan, drumarii intervin pentru menținerea circulației.

 „A nins din nou pe Transfăgărășan. Intervenim în acest moment cu utilajele de deszăpezire și cu materiale antiderapante pentru curățarea carosabilului”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov, vineri, într-un mesaj postat e Facebook. 

Șoferii sunt avertizați să evite zona alpină dacă autovehiculele nu sunt echipate pentru condiții de iarnă, existând riscul apariției poleiului și al reducerii aderenței pe carosabil.

Iarna s-a instalat la altitudini mari în Munții Făgăraș special în zona Bâlea Lac, unde ninsorile continuă la altitudini mari, dar și în Munții Bucegi și Masivul Postăvaru, în condițiile în care la câmpie și în zonele joase predomină ploile.

În Postăvaru, la altitudini de peste 1.700 de metri, stratul de zăpadă a ajuns la aproximativ 10 centimetri.

Imaginile distribuite vineri pe pagina Facebook Poiana Brașov de Ovidiu Orbeciu surprind peisajul autentic de iarnă zona înaltă a masivului.

„Ninge abundent în Postăvaru”, scrie autorul postării.

Postăvaru
Postăvaru Foto: captură video Instagram Ovidiu Orbeciu

Ninsoarea a început încă de joi seară, iar pe creste sunt semnalate ceață și vizibilitate redusă, condiții care pot îngreuna deplasarea turiștilor.

Situația este ceva mai dificilă în Munții Bucegi relatează Oficiul de Știri.  

La Vârful Omu, situat la peste 2.500 de metri altitudine, stratul de zăpadă măsoară aproape 40 de centimetri, fiind înregistrate și episoade de ninsoare viscolită. Vântul puternic reduce vizibilitatea și face dificile deplasările pe traseele alpine.

ANM: Vremea se ameliorează în weekend

Meteorologii anunță că episodul de vreme severă este aproape de final. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a precizat că avertizarea privind ploile și intensificările vântului rămâne în vigoare până vineri seară.

„Până în această seară va fi valabilă o informare meteorologică vizând ploile în jumătatea de est a teritoriului, care pot acumula izolat peste 30 de litri pe metru pătrat, dar și intensificările vântului”, a declarat Elena Mateescu pentru Realitatea Plus.

În weekend, valorile termice vor crește ușor, iar maximele sunt estimate între 13 și 22 de grade Celsius în majoritatea regiunilor țării. Cu toate acestea, pe crestele montane stratul de zăpadă se va menține, iar temperaturile vor rămâne specifice sezonului rece.

Recomandări pentru turiști

Salvamontiștii și meteorologii recomandă turiștilor să verifice starea traseelor înainte de plecare și să fie echipați corespunzător pentru condiții de iarnă.

Ceața, vântul puternic și zăpada depusă pot transforma rapid traseele montane în zone periculoase, în special la altitudini de peste 2.000 de metri.

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