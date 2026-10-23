 Prima măsură din programul de guvernare cu care PSD nu mai este de acord. Ce se întâmplă cu taxele pe locuințe | adevarul.ro
search
Vineri, 23 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Prima măsură din programul de guvernare cu care PSD nu mai este de acord. Ce se întâmplă cu taxele pe locuințe

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Partidul Social Democrat a precizat, vineri, că nu susține impozitarea proprietăților la valoarea de piață, care ar fi urmat să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, așa cum scrie în noul program de guvernare al Cabinetului condus de Luca Niculescu. Măsura este de altfel prevăzută în PNRR.

„Reformele nu au sens dacă îi împovărează pe românii cu venituri mici și medii. PSD nu susține creșterea impozitelor pe locuință la valoarea de piață, pe care Guvernul Bolojan o prevăzuse pentru 1 ianuarie 2027 și care ar fi determinat majorări de până la 27 de ori mai mari decât cele plătite în prezent de cetățeni. PSD s-a angajat să schimbe direcția de guvernare, iar primele decizii susținute de miniștrii social-democrați vor viza oprirea politicilor de austeritate inițiate în guvernarea precedentă”, se arată într-un comunicat al PSD.

În același timp, PSD spune că „va respinge și va demasca excesele populiste prin care se încearcă exploatarea electorală a nemulțumirilor justificate ale cetățenilor. PSD nu-i va amăgi pe români că vor primi case de 35.000 de euro, dar nici nu-i va pedepsi cu impozite de 27 ori mai mari pe casele în care locuiesc”.

PSD mai precizează că măsura impozității proprietăților la valoarea de piață a fost stabilită în 2021 ca parte a PNRR, dar cere protecție pentru persoanele vulnerabile. 

„România trebuie să-și respecte angajamentele față de Uniunea Europeană, însă modalitățile de implementare a acestor angajamente trebuie aibă în vedere protejarea categoriilor vulnerabile și clasa de mijloc. Reformele nu au sens dacă îi împovărează pe românii cu venituri mici și medii”, mai spune PSD.

Olguța Vasilescu: „Taxele sunt prea mari”

Schimbarea de optică a PSD vine după ce primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a spus, joi, că impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață „nu se poate aplica de anul viitor, pentru că nu mai este timp fizic”, deoarece nu s-au făcut calculele și simulările necesare.

„Noi am luat hotărârea la Craiova ca taxele anul viitor să nu crească deloc, pentru că legea ne permite acum să nu mai aplicăm inflația și am spus că deja sunt suficient de mari”, a spus Olguța Vasilescu la Antena 3 CNN.

Potrivit acesteia, principalul motiv este că sistemul informatic RO E-Proprietate, care ar urma să stea la baza noii metodologii de calcul, nu poate fi utilizat la stabilirea taxelor aferente anului 2027.

„Aplicația este jalon în PNRR (...) și are termen de implementare 1 ianuarie 2027. Chiar dacă ar fi gata în 2027, oricum nu mai poate ajuta la calculul noilor impozite, pentru că acestea trebuie să fie deja aprobate de consiliile locale la finalul anului 2026”, a explicat primarul.

Olguța Vasilescu a precizat că multe administrații locale au început deja procedurile pentru stabilirea taxelor aferente anului viitor.

„Craiova, de exemplu, le va pune pe site luni și le va aproba în noiembrie. Deci, dacă se aprobă taxele la final de an 2026 în forma de acum, în niciun caz nu se mai pot schimba după 1 ianuarie 2027”, a afirmat aceasta.

De altfel, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni că impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață nu va fi introdusă în România de la 1 ianuarie 2027. Nazare a spus că jalonul aferent reformei a fost modificat în urma discuțiilor cu Comisia Europeană, iar autoritățile urmează să stabilească măsurile fiscale aplicabile în 2027 odată cu elaborarea bugetului pentru anul viitor.

Trecerea la impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață era programată inițial pentru 1 ianuarie 2027, odată cu operaționalizarea sistemului e-Proprietatea. Implementarea e-Proprietatea era prevăzută în jalonul 237 din PNRR, precum și în angajamentul fiscal-bugetar asumat de Guvernul României în decembrie 2024 și aprobat ulterior de Comisia Europeană.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
digi24.ro
image
Mii de muncitori străini vor să-și aducă familiile în România. „Nu e atât de scump ca în alte țări, ca Italia sau Germania”
stirileprotv.ro
image
Călin Georgescu, primul mesaj după ce a aflat că rămâne după GRATII
gandul.ro
image
România intră în DISPUTA dintre marile puteri. București ia poziție înainte de summitul UE - Canada
mediafax.ro
image
România are un nou selecţioner la handbal masculin! Cine e alesul lui Bogdan Voina. Exclusiv
fanatik.ro
image
Loteria anunță că s-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 3,3 milioane de euro, după două luni de la precedentul câștig
libertatea.ro
image
Planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: Ce se întâmplă cu Kievul și cu ce se alege Rusia
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Vladimir Putin a apărut în fața rușilor și a abordat un singur subiect
digisport.ro
image
Neculai Stanciu i-a făcut praf ținuta Adelinei Pestrițu, de la Bucharest Fashion Week. Cum s-a apărat vedeta
click.ro
image
Scara care arată ca un evantai uriaș și pare că sfidează gravitația. Construcția spectaculoasă inaugurată la Shanghai
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Criminalul Carlei, condamnat pe viaţă. Calvarul prin care a trecut studenta româncă înainte să moară
observatornews.ro
image
Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
cancan.ro
image
Marele proces al pensiilor de la CCR. Pensionar: „Avem șanse de câștig”. Cum se poate schimba Legea pensiilor
newsweek.ro
image
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
prosport.ro
image
Ce se schimbă în școli după recentele cazuri de violență. Măsurile anunțate și noua lege pregătită pentru învățământ
playtech.ro
image
„Sava pleacă de la Craiova în iarnă”. Toate detaliile transferului. Exclusiv
fanatik.ro
image
O regiune din România ajunge pe harta turismului mondial, deși statul nu face mari eforturi să o promoveze. ”Pe noi numai din noroc și din întâmplare ne descoperă cineva”
ziare.com
image
Laura Giurcanu, decizii radicale după ce iubitul ei a plecat din România
digisport.ro
image
Stop bullying! Cum îl identifici la timp și cum reacționezi corect?
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată apartamentul de lux al lui Emily Burghelea! Influencerița are o locuință imensă, mobilată cu lucruri scumpe. Se bucură și de o priveliște superbă GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cum pică minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Zile libere pentru angajați și elevi
mediaflux.ro
image
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Topul vedetelor cu cele mai sexy picioare din România, la peste 50 de ani! Secretele frumuseții, ce pun în farfurie
click.ro
image
Theo Rose, revoltată de întrebarea primită în aeroport: „Știe băiatul tău că are mamă?”. Ce nu mai tolerează vedeta
click.ro
image
Dani Mocanu, mesaj transmis din închisoare după aproape nouă luni de detenție: „În curând”
click.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Pocahontas la curtea regelui Iacob I al Angliei. Carte poștală de Richard Rummell, din 1907
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ce religie are Alina Laufer: „Am îmbrățișat această schimbare din toată inima”
image
Topul vedetelor cu cele mai sexy picioare din România, la peste 50 de ani! Secretele frumuseții, ce pun în farfurie

OK! Magazine

image
Franțuzoaica perversă nu se sătura niciodată de sex! Era amanta regelui, care o poreclise sugestiv