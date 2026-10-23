Prima măsură din programul de guvernare cu care PSD nu mai este de acord. Ce se întâmplă cu taxele pe locuințe

Partidul Social Democrat a precizat, vineri, că nu susține impozitarea proprietăților la valoarea de piață, care ar fi urmat să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, așa cum scrie în noul program de guvernare al Cabinetului condus de Luca Niculescu. Măsura este de altfel prevăzută în PNRR.

„Reformele nu au sens dacă îi împovărează pe românii cu venituri mici și medii. PSD nu susține creșterea impozitelor pe locuință la valoarea de piață, pe care Guvernul Bolojan o prevăzuse pentru 1 ianuarie 2027 și care ar fi determinat majorări de până la 27 de ori mai mari decât cele plătite în prezent de cetățeni. PSD s-a angajat să schimbe direcția de guvernare, iar primele decizii susținute de miniștrii social-democrați vor viza oprirea politicilor de austeritate inițiate în guvernarea precedentă”, se arată într-un comunicat al PSD.

În același timp, PSD spune că „va respinge și va demasca excesele populiste prin care se încearcă exploatarea electorală a nemulțumirilor justificate ale cetățenilor. PSD nu-i va amăgi pe români că vor primi case de 35.000 de euro, dar nici nu-i va pedepsi cu impozite de 27 ori mai mari pe casele în care locuiesc”.

PSD mai precizează că măsura impozității proprietăților la valoarea de piață a fost stabilită în 2021 ca parte a PNRR, dar cere protecție pentru persoanele vulnerabile.

„România trebuie să-și respecte angajamentele față de Uniunea Europeană, însă modalitățile de implementare a acestor angajamente trebuie aibă în vedere protejarea categoriilor vulnerabile și clasa de mijloc. Reformele nu au sens dacă îi împovărează pe românii cu venituri mici și medii”, mai spune PSD.

Olguța Vasilescu: „Taxele sunt prea mari”

Schimbarea de optică a PSD vine după ce primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a spus, joi, că impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață „nu se poate aplica de anul viitor, pentru că nu mai este timp fizic”, deoarece nu s-au făcut calculele și simulările necesare.

„Noi am luat hotărârea la Craiova ca taxele anul viitor să nu crească deloc, pentru că legea ne permite acum să nu mai aplicăm inflația și am spus că deja sunt suficient de mari”, a spus Olguța Vasilescu la Antena 3 CNN.

Potrivit acesteia, principalul motiv este că sistemul informatic RO E-Proprietate, care ar urma să stea la baza noii metodologii de calcul, nu poate fi utilizat la stabilirea taxelor aferente anului 2027.

„Aplicația este jalon în PNRR (...) și are termen de implementare 1 ianuarie 2027. Chiar dacă ar fi gata în 2027, oricum nu mai poate ajuta la calculul noilor impozite, pentru că acestea trebuie să fie deja aprobate de consiliile locale la finalul anului 2026”, a explicat primarul.

Olguța Vasilescu a precizat că multe administrații locale au început deja procedurile pentru stabilirea taxelor aferente anului viitor.

„Craiova, de exemplu, le va pune pe site luni și le va aproba în noiembrie. Deci, dacă se aprobă taxele la final de an 2026 în forma de acum, în niciun caz nu se mai pot schimba după 1 ianuarie 2027”, a afirmat aceasta.

De altfel, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni că impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață nu va fi introdusă în România de la 1 ianuarie 2027. Nazare a spus că jalonul aferent reformei a fost modificat în urma discuțiilor cu Comisia Europeană, iar autoritățile urmează să stabilească măsurile fiscale aplicabile în 2027 odată cu elaborarea bugetului pentru anul viitor.

Trecerea la impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață era programată inițial pentru 1 ianuarie 2027, odată cu operaționalizarea sistemului e-Proprietatea. Implementarea e-Proprietatea era prevăzută în jalonul 237 din PNRR, precum și în angajamentul fiscal-bugetar asumat de Guvernul României în decembrie 2024 și aprobat ulterior de Comisia Europeană.