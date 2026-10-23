 Curs valutar BNR, 23 octombrie 2026. Euro, dolarul și lira sterlină au crescut | adevarul.ro
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Curs valutar BNR, 23 octombrie 2026. Euro, dolarul și lira sterlină au crescut

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Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 23 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a crescut ușor, până la 5,3495 lei, iar dolarul american a urcat la 4,7770 lei. Francul elvețian și forintul maghiar s-au depreciat, în timp ce lira sterlină a crescut față de ședința precedentă.

Bancnote de 1 leu peste care este pusă o monedă de 1 euro
Euro a crescut din nou față de joi Foto: Shutterstock

Euro a fost cotat vineri, 23 octombrie, la 5,3495 lei, în creștere cu 0,0010 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,3485 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,7770 lei, după o creștere de 0,0130 lei față de cotația de joi, 22 octombrie, de 4,7640 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,8093 lei, cu 0,0011 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,8104 lei.

Lira sterlină a crescut la 6,3909 lei, față de 6,3851 lei în ziua precedentă, înregistrând un avans de 0,0058 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4580 lei, în scădere cu 0,0026 lei față de cotația de joi, de 1,4606 lei.

Extremele valutare pentru euro

  • Cursul maxim al euro a fost de 5,3527 lei, înregistrat la data de 6 octombrie 2026.
  • Cursul minim al euro a fost de 5,0914 lei, înregistrat la data de 15 aprilie 2026.

Cursul valutar BNR de astăzi, 23 octombrie 2026

  • Euro (EUR): 5,3495 lei — variație: +0,0010 lei
  • Dolar SUA (USD): 4,7770 lei — variație: +0,0130 lei
  • Franc elvețian (CHF): 5,8093 lei — variație: -0,0011 lei
  • Liră sterlină (GBP): 6,3909 lei — variație: +0,0058 lei
  • 100 de forinți maghiari (HUF): 1,4580 lei — variație: -0,0026 lei

Cum au evoluat valutele față de miercuri, 21 octombrie

Comparativ cu ședința BNR de miercuri, 21 octombrie, euro a crescut de la 5,3297 lei la 5,3495 lei, ceea ce înseamnă un avans de 0,0198 lei.

Dolarul american a urcat de la 4,7489 lei la 4,7770 lei, înregistrând o creștere de 0,0281 lei.

Francul elvețian a crescut de la 5,7547 lei la 5,8093 lei, înregistrând un avans de 0,0546 lei. Lira sterlină a urcat de la 6,3631 lei la 6,3909 lei, cu 0,0278 lei.

În aceeași perioadă, cursul pentru 100 de forinți maghiari a crescut de la 1,4576 lei la 1,4580 lei, cu 0,0004 lei.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.

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