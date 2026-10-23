 Președintele Nicușor Dan a numit-o consilier onorific pe avocata care trebuia să ajungă viceprim-ministru în Guvernul Veștea. Traseul ei politic | adevarul.ro
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Președintele Nicușor Dan a numit-o consilier onorific pe avocata care trebuia să ajungă viceprim-ministru în Guvernul Veștea. Traseul ei politic

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Președintele României a semnat vineri decretul pentru numirea Oliviei-Diana Morar în funcția de consilier onorific pe politici publice și educație începând cu data de 23 octombrie 2026. Aceasta fusese nominalizată viceprim-ministru în Guvernul Veștea.

Nicușor danși Diana Morar
Nicușor Dan și Diana Morar Foto: Facebook/Diana Morar

Nicușor Dan, președintele României, are un nou consilier onorific. Șeful statului a semnat decretul pentru numirea Oliviei-Diana Morar în funcția de consilier onorific pe politici publice și educație începând cu data de 23 octombrie 2026.

Olivia Diana Morar a făcut parte, în anul 2025, din staff-ul de campanie al lui Nicușor Dan înainte de alegerile prezidențiale.

Aceasta a fost nominalizată pentru funcția de viceprim-ministru, fără portofoliu, în Guvernul Veștea, Execuitiv care însă nu a trecut proba Parlamentului. 

În trecut, Olivia Diana Morar, a fost secretar de stat de Ministerul Justiţiei în Guvernul Ludovic Orban. În declaraţia de avere are trecute nu mai puţin de 16 case şi apartamente, patru dintre acestea fiind doar proprietatea sa. În anul 2020, aceasta a donat Partidului Naţional Liberal suma de 27.000 de euro.

De profesie avocat, Morar a fost consilier local din partea PNL în municipiul Bistriţa şi şefa a Organizaţiei de Femei PNL din judeţ.

Diana-Olivia Morar are 47 de ani și a fost aleasă deputat în legislatura 2020–2024 pe listele PNL, arată pagina Camerei Deputaților.

În octombrie 2024, a părăsit partidul şi s-a alăturat formaţiunii Forţa Dreptei, unde a devenit preşedinta organizaţiei judeţene.

În anul 2023, la şapte ani de la înscriere, a solicitat retragerea de la studiile doctorale urmate la Universitatea Valahia din Târgovişte.

În ce-l priveşte pe tatăl acesteia, Valeriu Bonca, presa din Maramureș a scris că a fost căpitan de Securitate, în Bistriţa, iar numele său apare în dosarele Nicu Steinhardt si Radu Săplăcan.

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