 Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis a blocat peste 230.000 de comentarii agresive pe rețelele sociale în 2026 | adevarul.ro
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Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis a blocat peste 230.000 de comentarii agresive pe rețelele sociale în 2026

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Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis (ATP) a anunțat că a blocat peste 230.000 de comentarii abuzive pe rețelele de socializare în 2026. Acestea îi vizau pe jucători, dar și pe fani. 

Comentariile agresive la adresa jucătorilor și fanilor au fost eliminate de ATP
Comentariile agresive la adresa jucătorilor și fanilor au fost eliminate de ATP Foto: EPAImages

Într-un comunicat, ATP a subliniat că respectivele comentarii au fost blocate înainte ca acestea să ajungă la jucători sau la fani. Pentru aceasta, asociația a analizat peste 3,7 milioane de comentarii postate pe canalele de socializare ale ATP și ale jucătorilor săi, în cadrul inițiativei „Safe Sport” – un program care utilizează moderarea asistată de inteligența artificială, alături de o evaluare specializată a amenințărilor.

Potrivit ATP, peste 85% dintre jucătorii de tenis care au generat interacțiuni online în ultimul an au fost ținta unor abuzuri pe rețelele de socializare. Organizația a blocat aproximativ 234.000 de comentarii înainte ca acestea să ajungă la jucători sau la fanii acestora.

S-a menționat, totodată, că în primul an de funcționare, programul a identificat și ascuns peste 162.000 de comentarii care conțineau un limbaj „extrem de” abuziv. „Vom continua să investim în tehnologia, expertiza și parteneriatele care protejează jucătorii”, a spus Andrew Azzopardi, Director pentru Protecția Jucătorilor în cadrul ATP. „Bunăstarea jucătorilor se află în centrul eforturilor ATP de a asigura protecția acestora. Blocarea a peste 234.000 de comentarii abuzive, înainte ca acestea să ajungă la jucători și fani, demonstrează impactul concret, de zi cu zi, al acestui program. Abuzurile online nu își au locul în tenis. Vom continua să investim în tehnologia, expertiza și parteneriatele care protejează jucătorii și vom colabora în continuare cu autoritățile pentru a ne asigura că cei responsabili răspund pentru acțiunile lor.

Federația Internațională de Tenis (ITF), WTA, All England Club (organizatoarea turneul de la Wimbledon) și Asociația de Tenis a Statelor Unite (USTA, organizatoarea US Open) au lansat servicii de monitorizare care utilizează o combinație de inteligență artificială și date disponibile public, cu scopul de a contribui la protejarea jucătorilor. De asemenea, potrivit site-ului cotidianului francez „LEquipe”, organizatorii French Open (Roland Garros) au pus la dispoziția jucătorilor un software bazat pe inteligență artificială, care le permite să blocheze hărțuirea online și discursul instigator la ură.

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