 Ploile torențiale și inundațiile au paralizat New York-ul înaintea finalei Cupei Mondiale. Străzi transformate în râuri, aeroporturi blocate și haos în transport | adevarul.ro
search
Duminică, 19 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Ploile torențiale și inundațiile au paralizat New York-ul înaintea finalei Cupei Mondiale. Străzi transformate în râuri, aeroporturi blocate și haos în transport

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

New York-ul și statul vecin New Jersey au fost lovite de ploi torențiale și inundații fulger cu doar câteva ore înainte de finala Cupei Mondiale, programată duminică pe stadionul MetLife din East Rutherford. Fenomenele meteo extreme au inundat străzi și stații de metrou, au blocat traficul și au provocat întârzieri importante în transportul aerian și feroviar.

Bulevardele din New York inundate/FOTOX
Bulevardele din New York inundate/FOTOX

Selecționatele Argentinei și Spaniei urmează să se întâlnească în ultimul act al competiției, însă pregătirile celor două echipe au fost afectate de vremea severă, scrie The Sun.

Străzi sub ape și avertizări de tornadă

Furtunile puternice au traversat sâmbătă zona metropolitană New York, iar în mai multe regiuni din New Jersey autoritățile au emis inclusiv avertizări de tornadă.

Apa a inundat terasele din New York/FOTO:X
Apa a inundat terasele din New York/FOTO:X

În doar câteva ore au căzut între 50 și 100 de litri de apă pe metru pătrat, potrivit Serviciului Național de Meteorologie al Statelor Unite.

Imaginile surprinse pe străzile orașului arată autoturisme aproape complet acoperite de apă, iar șoferii au fost nevoiți să-și abandoneze mașinile și să înainteze prin viitură.

În alte zone, tomberoane, mobilier stradal și umbrele de la terase au fost purtate de curenții formați pe bulevardele transformate în adevărate râuri.

Transportul, grav afectat

Cantitățile mari de apă au pătruns în mai multe stații de metrou din New York, în timp ce numeroase artere rutiere au fost închise din cauza acumulărilor de apă.

Și traficul aerian a fost afectat. Aeroportul Internațional John F. Kennedy s-a confruntat cu întârzieri și anulări de zboruri, iar autoritățile au avertizat că efectele furtunilor ar putea continua și după încetarea precipitațiilor.

Din cauza vremii nefavorabile a fost amânat și meciul de baseball dintre New York Yankees și Los Angeles Dodgers, programat sâmbătă pe Yankee Stadium.

Alertă de inundații pentru milioane de oameni

În jurul prânzului, locuitorii din New York au primit pe telefoanele mobile o alertă emisă de Serviciul Național de Meteorologie.

Autoritățile au avertizat că situația este „periculoasă și poate pune viața în pericol”, recomandând populației să evite orice deplasare care nu este absolut necesară.

„Nu încercați să călătoriți decât dacă părăsiți o zonă inundată sau aflată sub ordin de evacuare”, se arăta în mesajul transmis populației.

Avertizarea de tornadă pentru mare parte din New Jersey a fost ridicată ulterior, însă meteorologii au menținut avertizări privind furtuni puternice, cu rafale de vânt de până la 110 km/h.

Pregătirile pentru finală, date peste cap

Condițiile meteo au afectat și programul celor două finaliste.

Naționala Argentinei trebuia să susțină ultimul antrenament la baza Red Bulls Performance Center din Morristown, însă o furtună puternică a întârziat ședința de pregătire cu aproape o oră.

În cele din urmă, campioana mondială a reușit să intre pe teren, în timp ce selecționata Spaniei nu a mai putut efectua antrenamentul programat.

Nici lotul pregătit de Lionel Scaloni nu a fost ocolit de probleme. Zborul echipei din Kansas City spre New Jersey a fost întârziat din cauza condițiilor meteo.

În ultimele zile existaseră deja îngrijorări privind organizarea finalei din cauza fumului provenit de la incendiile de vegetație din Canada, care afectase calitatea aerului în nord-estul Statelor Unite. Ploile torențiale au adăugat un nou motiv de incertitudine înaintea partidei.

Primarul New York-ului: „Nu vă puneți viața în pericol”

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, le-a cerut locuitorilor să evite deplasările și să nu încerce să traverseze zonele inundate.

„Nu vă puneți viața în pericol în aceste condiții. Fiți prudenți atunci când călătoriți. Folosiți transportul public dacă este posibil și nu mergeți pe jos, cu bicicleta sau cu mașina prin apele inundate. Nicio destinație nu merită să vă riscați viața”, a transmis edilul.

Meteorologii estimează că vremea se va îmbunătăți în cursul zilei de duminică, când sunt prognozate intervale însorite și un risc foarte redus de precipitații.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde de $ prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic
digi24.ro
image
FT: Trump va anunța finanțarea mișcării MAGA în Europa. Subvenții americane pentru contestarea legilor UE
stirileprotv.ro
image
Gândul a descoperit prima minciună oficială a lui Ilie Bolojan spusă la câteva zile după ce l-a înlocuit pe Ciucă la șefia liberalilor: „Dacă PNL nu cere scăderea numărului parlamentarilor la 300 în 6 luni, nu mai stau în funcția de președinte al partidului”
gandul.ro
image
Compania care spune „NU” la 99,96% dintre candidați. Este mai greu să intri aici decât la Harvard
mediafax.ro
image
Stere Halep a intervenit în relația Simonei Halep și fostul lider WTA a decis să pună stop: „Nu i-a picat bine”
fanatik.ro
image
John Lough, fost reprezentant NATO la Moscova: „Rusia va fi în căutarea unor noi lideri în curând”
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Ciucu își apără averea și stilul de viață după acuzațiile DNA: „Nu merg la Monaco cu avioane private. Urc în lift cu curierii”
digi24.ro
image
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
gsp.ro
image
La 80 de ani, Ilie Năstase a spus ce pensie are: ”Vă dați seama? Sunt locotenent-colonel”
digisport.ro
image
Vești proaste pentru bucureșteni. Peste 3.000 de blocuri nu vor avea apă caldă timp de două săptămâni
click.ro
image
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Un român, arestat în Italia pentru că îşi maltrata soţia însărcinată şi o obliga să se prostitueze
observatornews.ro
image
Internarea la psihiatrie l-a schimbat radical? Cheloo, de nerecunoscut pe scena de la Arena Națională
cancan.ro
image
Românii încep „vânătoarea” anilor de muncă înainte de pensie! CNPP, asaltată de cereri și verificări urgente
newsweek.ro
image
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la statul român: „Bolojan nu vede!”
prosport.ro
image
Poate ANAF să verifice de unde ai avut bani pentru o casă sau o mașină? În ce situații începe controlul
playtech.ro
image
Campionul mondial care a bătut Argentina și pe Messi în finala CM și acum a sărbătorit cu fanii sud-americani: ”Ești argentinian, Basti!”
fanatik.ro
image
Obsesia lui Putin pentru viața veșnică: căpșuni modificate genetic, laboratoare secrete, terapii genetice și experimente controversate
ziare.com
image
Lovitură de teatru! Decizia luată de FIFA în cazul suspendării jucătorilor Argentinei, înaintea finalei CM 2026 cu Spania
digisport.ro
image
Doliu în televiziunea românească. A murit creatorul „Teleenciclopedia”, emisiunea care a scris istorie la TVR
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Şi-a dat DEMISIA. Şocul finalului de săptămână, se resetează TOT!
romaniatv.net
image
Un „călător în timp”, care susține că vine din anul 2118, dezvăluiri uluitoare despre viitorul omenirii: „Meritați să știți adevărul”
mediaflux.ro
image
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
gsp.ro
image
Locul din Brașov care m-a fermecat cu totul. Nu-l rata dacă ajungi aici | FOTO
actualitate.net
image
Cine a câștigat Mireasa și ce premiu a încasat. Cu câți bani au plecat, de fapt, acasă
actualitate.net
image
Sânziana Buruiană, șocată de noua modă de la Nibiru: „8 din 10 fete”
click.ro
image
Doliu în televiziunea românească. A murit creatorul „Teleenciclopedia”, emisiunea care a scris istorie la TVR
click.ro
image
Poți depăși o mașină de poliție dacă circulă prea încet? Ce spune Codul Rutier 2026
click.ro
FotoJet (81) jpg
Regina pulsa de dorință ori de câte ori vedea câte un tinerel. Majestatea Sa se energiza cu frumușeii vânjoși de la Curte
okmagazine.ro
numerology concept composition (1) jpg
Noroc din plin pentru 3 zodii. Ziua de 19 iulie le poate aduce o surpriză uriașă
clickpentrufemei.ro
Valea Uzinelor, Oravița, 15 iunie 1931. Zamfirița, Cornel, Traian, Tinel și Cornelia tanti. Colecția Marta Bosică - născută Iana (© Muzeul Național al Banatului)
Istoria unei fotografii: O drumeție pe munte în anul 1931
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce nu ai voie să faci de Sfântul Ilie. Tradiția spune că atrage ghinion și pagube
image
Sânziana Buruiană, șocată de noua modă de la Nibiru: „8 din 10 fete”

OK! Magazine

image
Regina pulsa de dorință ori de câte ori vedea câte un tinerel. Majestatea Sa se energiza cu frumușeii vânjoși de la Curte

Click! Pentru femei

image
Noroc din plin pentru 3 zodii. Ziua de 19 iulie le poate aduce o surpriză uriașă

Click! Sănătate

image
De ce se sărută oamenii?