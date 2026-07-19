New York-ul și statul vecin New Jersey au fost lovite de ploi torențiale și inundații fulger cu doar câteva ore înainte de finala Cupei Mondiale, programată duminică pe stadionul MetLife din East Rutherford. Fenomenele meteo extreme au inundat străzi și stații de metrou, au blocat traficul și au provocat întârzieri importante în transportul aerian și feroviar.

Selecționatele Argentinei și Spaniei urmează să se întâlnească în ultimul act al competiției, însă pregătirile celor două echipe au fost afectate de vremea severă, scrie The Sun.

Străzi sub ape și avertizări de tornadă

Furtunile puternice au traversat sâmbătă zona metropolitană New York, iar în mai multe regiuni din New Jersey autoritățile au emis inclusiv avertizări de tornadă.

În doar câteva ore au căzut între 50 și 100 de litri de apă pe metru pătrat, potrivit Serviciului Național de Meteorologie al Statelor Unite.

Imaginile surprinse pe străzile orașului arată autoturisme aproape complet acoperite de apă, iar șoferii au fost nevoiți să-și abandoneze mașinile și să înainteze prin viitură.

În alte zone, tomberoane, mobilier stradal și umbrele de la terase au fost purtate de curenții formați pe bulevardele transformate în adevărate râuri.

Transportul, grav afectat

Cantitățile mari de apă au pătruns în mai multe stații de metrou din New York, în timp ce numeroase artere rutiere au fost închise din cauza acumulărilor de apă.

Și traficul aerian a fost afectat. Aeroportul Internațional John F. Kennedy s-a confruntat cu întârzieri și anulări de zboruri, iar autoritățile au avertizat că efectele furtunilor ar putea continua și după încetarea precipitațiilor.

Din cauza vremii nefavorabile a fost amânat și meciul de baseball dintre New York Yankees și Los Angeles Dodgers, programat sâmbătă pe Yankee Stadium.

Alertă de inundații pentru milioane de oameni

În jurul prânzului, locuitorii din New York au primit pe telefoanele mobile o alertă emisă de Serviciul Național de Meteorologie.

Autoritățile au avertizat că situația este „periculoasă și poate pune viața în pericol”, recomandând populației să evite orice deplasare care nu este absolut necesară.

„Nu încercați să călătoriți decât dacă părăsiți o zonă inundată sau aflată sub ordin de evacuare”, se arăta în mesajul transmis populației.

Avertizarea de tornadă pentru mare parte din New Jersey a fost ridicată ulterior, însă meteorologii au menținut avertizări privind furtuni puternice, cu rafale de vânt de până la 110 km/h.

Pregătirile pentru finală, date peste cap

Condițiile meteo au afectat și programul celor două finaliste.

Naționala Argentinei trebuia să susțină ultimul antrenament la baza Red Bulls Performance Center din Morristown, însă o furtună puternică a întârziat ședința de pregătire cu aproape o oră.

În cele din urmă, campioana mondială a reușit să intre pe teren, în timp ce selecționata Spaniei nu a mai putut efectua antrenamentul programat.

Nici lotul pregătit de Lionel Scaloni nu a fost ocolit de probleme. Zborul echipei din Kansas City spre New Jersey a fost întârziat din cauza condițiilor meteo.

În ultimele zile existaseră deja îngrijorări privind organizarea finalei din cauza fumului provenit de la incendiile de vegetație din Canada, care afectase calitatea aerului în nord-estul Statelor Unite. Ploile torențiale au adăugat un nou motiv de incertitudine înaintea partidei.

Primarul New York-ului: „Nu vă puneți viața în pericol”

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, le-a cerut locuitorilor să evite deplasările și să nu încerce să traverseze zonele inundate.

„Nu vă puneți viața în pericol în aceste condiții. Fiți prudenți atunci când călătoriți. Folosiți transportul public dacă este posibil și nu mergeți pe jos, cu bicicleta sau cu mașina prin apele inundate. Nicio destinație nu merită să vă riscați viața”, a transmis edilul.

Meteorologii estimează că vremea se va îmbunătăți în cursul zilei de duminică, când sunt prognozate intervale însorite și un risc foarte redus de precipitații.