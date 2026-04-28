Adrian Minune, dezvăluiri despre operația de micșorare a stomacului. „Efectiv muream, țipau la mine să mă trezesc!”

Adrian Minune a făcut, recent, dezvăluiri despre operația de micșorare de stomac pe care a făcut-o în 2024. Artistul a reușit să slăbească de atunci peste 10 kilograme.

Cântărețul a luat decizia să slăbească pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate și a reușit să ajungă de la 70 de kilograme până la 57. El a dezvăluit că, la vremea respectivă se temea că vocea îi va fi afectată de această procedură.

„Am fost să mă operez pentru că eram foarte gras și mi-a zis domnul profesor, mi-a arătat pe spate, pe burtă, să vadă câtă grăsime este pe plămân și pe ficat. L-am întrebat dacă mi se modifică vocea după operație și mi-a spus că este posibil. Aveam peste 70 de kilograme și acum am ajuns la 57. În doi ani am slăbit enorm și mi s-a schimbat și vocea”, a explicat acesta pentru Cancan.ro.

El a recunoscut, totodată, că partea cea mai grea a intervenit abia după intervenție, când, în timpul unei endoscopii, Adrian Minune a întâmpinat probleme grave, medicii fiind nevoiți să îi salveze viața.

„Mi-au făcut endoscopie și, la un moment dat, m-au dus la terapie. Eu auzeam doctorii cum strigau pe lângă mine: «Trezește-te, trezește-te!». Muream, efectiv muream. S-a oprit respirația și am auzit toți doctorii în jurul meu. Eram vreo 30 acolo și țipau la mine să mă trezesc. Doctorii mi-au spus clar: «Dacă pleci acasă așa, poți să mori subit». Nu m-am speriat atunci, dar când am realizat ce s-a întâmplat, mi-am dat seama cât de grav a fost. Mi s-a modificat vocea, dar în bine, pentru că nu mai sunt obosit. Mă mișc mai bine, joc fotbal și mă simt excelent. Capacitatea pulmonară s-a schimbat și pot să cânt altfel acum. A fost greu, dar a meritat tot ce am trăit”, a mai spus cântărețul.

Pe site-ul spitalului Ponderas unde a fost operat Adrian Minune, o astfel de intervenție de gastric sleeve pornea atunci de la 3.900 de euro, potrivit Click!.ro