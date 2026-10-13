 Selma Blair, acuzată că a lovit o însoțitoare de bord și a mușcat-o pe o a doua, în timpul zborului. Apărarea susține că actrița a uitat să-și ia medicamentele | adevarul.ro
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Selma Blair, acuzată că a lovit o însoțitoare de bord și a mușcat-o pe o a doua, în timpul zborului. Apărarea susține că actrița a uitat să-și ia medicamentele

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Actrița Selma Blair a fost adusă în fața instanței luni seară, 12 octombrie, după ce ar fi lovit o însoțitoare de bord și ar fi mușcat-o pe o a doua, în timpul unui zbor al companiei Delta Air Lines către aeroportul JFK din New York. După ce a aterizat, ar fi lovit în mod repetat un polițist în cap și ar fi atacat o asistentă medicală în timp ce era transportată la spital.

Selma Blair
Selma Blair Foto: Profimedia

Potrivit New York Post, Shawn Barnes, avocatul actriței a spus că „nu a fost vorba despre o agresiune intenționată”.

„Doamna Blair a omis mai multe doze dintr-un medicament puternic, care controlează simptome neurologice severe”, a spus acesta, adăugând că actrița suferă de scleroză multiplă. 

„Doamna Blair s-a îmbarcat în acest zbor după ce lucrase pe platoul de filmare și avusese un program extrem de solicitant, cu multe ore de muncă în zilele premergătoare zborului. În plus, la un moment dat, în timpul zborului, doamna Blair a căzut și s-a lovit la cap”, a adăugat el.

Avocatul spune că toți acești factori, „împreună cu altitudinea, au provocat o stare de confuzie și dezorientare severă”.

Judecătoarea Indira Kahn a stabilit o cauțiune de 20.000 de dolari în numerar sau o garanție de 60.000 de dolari. De asemenea, actriței i s-a cerut să rămână încătușată în sala de judecată, în ciuda solicitării avocaților săi de a renunța la această măsură.

Celălalt avocat al actriței, Joshua Reitzas, i-a șters lacrimile acesteia când a intrat pentru prima dată în sala de judecată.

Țineți cont de activitatea sa profesională și de ceea ce a făcut pentru oameni. Este o persoană la care ar trebui să ne uităm cu admirație”, i-a spus Reitzas judecătoarei Kahn.

Cu toate acestea, judecătoarea a spus că actrița „nu ar trebui să beneficieze de un tratament special pentru că este o celebritate”.

Selma Blair a plătit cauțiunea în numerar și a evitat să facă declarații la ieșirea din tribunal, în timp ce șchiopăta.

Actrița ar fi lovit în mod repetat o polițistă

Potrivit plângerii penale, actrița și-ar fi eliberat piciorul din chingile tărgii și ar fi lovit în mod repetat o polițistă în față, gât și piept, în timp ce era transportată cu ambulanța de la terminalul 4 al aeroportului JFK, duminică seara, 11 octombrie.

Polițista a suferit o umflătură la nivelul maxilarului și dureri puternice la nivelul feței, gâtului și pieptului.

Ulterior, ar fi lovit cu piciorul în piept o asistentă medicală autorizată, care o transporta la Spitalul Jamaica pentru tratament suplimentar. La rândul său, asistenta medicală a acuzat dureri puternice în piept în urma agresiunii, au declarat procurorii.

În timpul zborului, Selma Blair și-ar fi pierdut controlul, lovind o însoțitoare de bord și mușcând-o pe o a doua, potrivit acuzațiilor.

Cele două membre ale echipajului au fost grav rănite, iar una dintre ele a avut nevoie de spitalizare, a declarat poliția. Potrivit unor surse, una dintre însoțitoarele de bord a fost mușcată de mână, în timp ce cealaltă a suferit o tăietură.

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Blair a fost surprinsă într-o înregistrare obținută de TMZ țipând isteric: „Vă rog, opriți-vă! Nu, nu! Vă rog, nu! Dați-mi drumul!”, în timp ce era târâtă afară din avion.

Actrița, cunoscută și pentru rolurile din „Blonda de la Drept” și „Hellboy”, ar urma să fie pusă sub acuzare și pentru cel puțin o infracțiune federală, respectiv „agresiune comisă în jurisdicția maritimă și teritorială specială a Statelor Unite”, potrivit surselor New York Post.

Fapta nu este considerată o infracțiune gravă, dar se pedepsește cu până la un an de închisoare. Dacă va fi găsită vinovată pentru cele două capete de acuzare la nivel statal, actrița riscă o pedeapsă cuprinsă între doi și șapte ani de închisoare.

Selma Blair urmează să se prezinte din nou în fața instanței pe 19 ianuarie.

Actrița, acuzată că a mușcat mai multe celebrități în trecut

Potrivit Page Six, Selma Blair a agresat mai multe celebrități în trecut, printre care Sienna Miller, Seth MacFarlane și Kate Moss, înainte de incidentul violent de duminică.

În cartea sa de memorii din 2022, Selma Blair povestea faptul că obiceiul de a mușca provenea din senzația că era „copleșită” în public.

„Sistemul meu devine copleșit și se scurtcircuitează instantaneu... În viața mea, interacțiunile sociale au fost dificile”, scrie Blair în carte.

Actrița povestește mai întâi cum a mușcat-o pe Sienna Miller de braț, la Chateau Marmont, în 2006, după ce s-a prezentat în fața colegei sale de breaslă.

Nu puteam să-i port pică pentru niciun rol pe care îl obținea în detrimentul meu. Așa că am prins-o de braț și am mușcat-o, în joacă, de parcă ar fi fost un măr. Chiar și în timp ce îi țineam antebrațul în gură, eram îngrozită de propriul gest. M-am gândit: «În ce m-am băgat? Sau, mai bine zis, în ce am băgat-o pe ea? Este un comportament îngrozitor».”

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Din fericire, adaugă ea, Miller nu a făcut-o să se simtă rușinată din cauza incidentului, iar reacția acesteia a transformat-o în „regina serii”.

De asemenea, Blair l-a mușcat pe Seth MacFarlane, creatorul serialului „Family Guy”, după ce a fost invitată de noua sa prietenă, Scarlett Johansson, la o întâlnire cu mai multe persoane în Las Vegas, în 2004.

Blair, care s-a confruntat în trecut cu alcoolismul, povestește că a fost „impresionată până la copleșire” atunci când i-a fost prezentat scenaristul într-un club din Las Vegas.

„Ce fac în situațiile sociale în care admir pe cineva, dar simt că nu am nimic de oferit? L-am mușcat de mână. «Uau!», a strigat el. «Chiar m-a durut». Nu a fost un dezastru; nu i-am rupt pielea. Dar, la scurt timp, am început să mă urăsc”, scrie Blair despre incident.

Actrița a mușcat-o și pe modelul Kate Moss, în timp ce petrecea alături de aceasta și de alte câteva persoane într-o cameră de hotel din Londra, după o prezentare de modă Marc Jacobs.

Actrița își amintește că făcea fotografii Polaroid cu modelul când a decis să o muște degetul. Gestul a făcut-o pe Moss să râdă.

Și, pentru că a râs, am făcut-o din nou”, scrie Blair. „A doua oară, nu a mai râs și a exclamat: «Chiar mă doare al naibii de tare!»”

Kate Moss a lovit-o apoi pe Blair în spate și a prins-o de degetul mare, pe care a început să-l muște cu putere.

Atunci mi-am dat seama pentru prima dată cât de mult îi puteam răni pe oameni atunci când îi mușcam. Imediat, m-am transformat într-un copil de grădiniță căruia îi era rușine de ceea ce făcuse. «Vai de mine», am șoptit, «îmi pare foarte rău».”

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