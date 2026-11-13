„Va fi iadul pe pământ”. Ce îl așteaptă pe Russell Brand în închisoare, potrivit unui fost deținut

Actorul și fostul prezentator britanic Russell Brand, condamnat săptămâna trecută la 10 ani și șase luni de închisoare pentru viol și agresiuni sexuale, se confruntă cu condiții extrem de dificile în penitenciarul Wandsworth din sudul Londrei, potrivit unor foști deținuți și angajați ai închisorii.

Russell Brand Foto: Getty Images

Potrivit BBC, Chris Atkins, care a executat opt luni de detenție la Wandsworth pentru fraudă fiscală, a descris penitenciarul drept „iadul pe pământ” și a avertizat că primele săptămâni vor fi deosebit de dificile pentru fostul star TV.

„Șocul psihologic este absolut colosal. A fost colosal pentru mine și va fi de zece ori mai rău pentru el din cauza naturii infracțiunilor sale și a înălțimii de la care a căzut”, a declarat acesta pentru postul britanic.

Fostul deținut a adăugat că Brand va trebui să se adapteze rapid la noua realitate. „Trebuie să accepte situația și șocul fizic de a fi brusc închis într-o temniță săptămâni la rând, fără să aibă cu cine să vorbească în cea mai mare parte a timpului. Este îngrozitor”, a spus Atkins.

Potrivit unui apropiat al lui Russell Brand, citat de BBC, actorul s-ar descurca „remarcabil de bine, având în vedere circumstanțele” și ar fi fost mutat deja din izolare într-o secție obișnuită a penitenciarului.

Sosirea lui Brand la Wandsworth a atras atenția celorlalți deținuți. Un membru al personalului închisorii a declarat pentru BBC că a existat „multă agitație” în rândul acestora.

„Au bătut în ușile celulelor și i-au strigat numele. Este violator, așa că există și multă furie legată de ceea ce a făcut”, a afirmat sursa.

Potrivit BBC, statutul de persoană condamnată pentru infracțiuni sexuale îl poate transforma într-o țintă pentru alți deținuți. Un director de penitenciar citat de publicația britanică avertizează că, atunci când un proces beneficiază de o acoperire mediatică intensă, condamnații devin vulnerabili la represaliile informale din interiorul închisorii, mai ales când este vorba despre infracțiuni sexuale.

BBC notează că, la sosirea în penitenciar, bunurile personale ale lui Russell Brand, inclusiv telefonul mobil și hainele, au fost confiscate, conform procedurilor standard. Actorul ar fi primit uniforma gri a închisorii și un pachet de bun-venit destinat noilor deținuți.

Potrivit legislației britanice, persoanele condamnate la cel puțin patru ani de închisoare pentru anumite infracțiuni grave de violență sau de natură sexuală pot fi eliberate după executarea a două treimi din pedeapsă. În cazul lui Russell Brand, acest termen ar însemna aproximativ șapte ani de detenție.