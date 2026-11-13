 „Va fi iadul pe pământ”. Ce îl așteaptă pe Russell Brand în închisoare, potrivit unui fost deținut | adevarul.ro
search
Vineri, 13 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

„Va fi iadul pe pământ”. Ce îl așteaptă pe Russell Brand în închisoare, potrivit unui fost deținut

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Actorul și fostul prezentator britanic Russell Brand, condamnat săptămâna trecută la 10 ani și șase luni de închisoare pentru viol și agresiuni sexuale, se confruntă cu condiții extrem de dificile în penitenciarul Wandsworth din sudul Londrei, potrivit unor foști deținuți și angajați ai închisorii.

Russell Brand
Russell Brand Foto: Getty Images

Potrivit BBC, Chris Atkins, care a executat opt luni de detenție la Wandsworth pentru fraudă fiscală, a descris penitenciarul drept „iadul pe pământ” și a avertizat că primele săptămâni vor fi deosebit de dificile pentru fostul star TV. 

„Șocul psihologic este absolut colosal. A fost colosal pentru mine și va fi de zece ori mai rău pentru el din cauza naturii infracțiunilor sale și a înălțimii de la care a căzut”, a declarat acesta pentru postul britanic.

Fostul deținut a adăugat că Brand va trebui să se adapteze rapid la noua realitate. „Trebuie să accepte situația și șocul fizic de a fi brusc închis într-o temniță săptămâni la rând, fără să aibă cu cine să vorbească în cea mai mare parte a timpului. Este îngrozitor”, a spus Atkins.

Potrivit unui apropiat al lui Russell Brand, citat de BBC, actorul s-ar descurca „remarcabil de bine, având în vedere circumstanțele” și ar fi fost mutat deja din izolare într-o secție obișnuită a penitenciarului.

Sosirea lui Brand la Wandsworth a atras atenția celorlalți deținuți. Un membru al personalului închisorii a declarat pentru BBC că a existat „multă agitație” în rândul acestora.

„Au bătut în ușile celulelor și i-au strigat numele. Este violator, așa că există și multă furie legată de ceea ce a făcut”, a afirmat sursa.

Potrivit BBC, statutul de persoană condamnată pentru infracțiuni sexuale îl poate transforma într-o țintă pentru alți deținuți. Un director de penitenciar citat de publicația britanică avertizează că, atunci când un proces beneficiază de o acoperire mediatică intensă, condamnații devin vulnerabili la represaliile informale din interiorul închisorii, mai ales când este vorba despre infracțiuni sexuale.

BBC notează că, la sosirea în penitenciar, bunurile personale ale lui Russell Brand, inclusiv telefonul mobil și hainele, au fost confiscate, conform procedurilor standard. Actorul ar fi primit uniforma gri a închisorii și un pachet de bun-venit destinat noilor deținuți.

Potrivit legislației britanice, persoanele condamnate la cel puțin patru ani de închisoare pentru anumite infracțiuni grave de violență sau de natură sexuală pot fi eliberate după executarea a două treimi din pedeapsă. În cazul lui Russell Brand, acest termen ar însemna aproximativ șapte ani de detenție.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
digi24.ro
image
O companie oferă 120.000 de euro unei persoane care să joace GTA VI, dar cu o condiție
stirileprotv.ro
image
Șirul nesfârșit de jigniri și scandaluri în care a fost implicat jurnalistul interzis de Nicușor Dan la Cotroceni, deși l-a susținut pe actualul președinte să obțină mandatul. Tudor Chirilă, care a întors la rândul său armele, sare în apărarea acestuia și lansează un nou val de acuzații la adresa lui Nicușor Dan
gandul.ro
image
Armata face recrutări în rândul tinerilor! Câți bani vor primi lunar voluntarii și cât durează instrucția militară
mediafax.ro
image
„La asta nu renunță niciodată!” Dezvăluiri din vestiarul naționalei. Ce pregătește Hagi pentru meciul cu Polonia
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan atacă PSD, după publicarea datelor INS: „Sper să nu-şi bată joc de moştenirea primită”. Ce spune despre asumarea guvernării
libertatea.ro
image
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Teodora Stoica a văzut câți bani are în cont și a rămas fără cuvinte: ”Ce e asta? E o greșeală?”. Imediat, a aflat adevărul
digisport.ro
image
Vremea se schimbă radical în România de sâmbătă! Furtuna Charles aduce o răcire bruscă după temperaturile record
click.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
Acelaşi apartament, scos la vânzare cu 8 preţuri diferite. Ţeapa cu anunţurile imobiliare
observatornews.ro
image
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
cancan.ro
image
La ce pensie poți spera dacă ai muncit 40 de ani pe salariul minim sau mediu. Cum se face calculul?
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
prosport.ro
image
Cine poate ieși la pensie la 58, 59 sau 60 de ani. Ce prevede legea și cum se calculează reducerea vârstei
playtech.ro
image
Ion Ţiriac şi David Popovici inaugurează noua arenă din complexul de la Otopeni! Investiţie uriaşă realizată de magnat
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Imediat după plecarea de la FCSB, Mihai Stoica a primit oferta din SuperLigă și a dat răspunsul fără să stea pe gânduri
digisport.ro
image
Cristina Șișcanu, declarație tranșantă despre femeile care nu își mai iubesc partenerii, dar rămân în relație: „Dacă nu-i convenea, pleca”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Șerban Trîmbițașu. Cel mai cunoscut agent imobiliar din România își vinde locuința. Cât cere pe ea: Aici a fost bucătăria și am transformat-o în dressing / VIDEO
romaniatv.net
image
Pensionarii pot pierde gratuitatea pe mijloacele de transport. STB pregătește și scumpirea biletelor
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
Întâlnirea care i-a schimbat complet viața unui bătrân de 87 de ani, angajat ca livrator. Ce gest impresionant au făcut peste 1.500 de oameni
click.ro
image
Un copil de numai 4 ani, bătut de un vecin în Sectorul 4 al Capitalei! Martorii au sunat la 112. De la ce ar fi pornit conflictul
click.ro
image
Lidia Buble, mesaj emoționant despre viața amoroasă, după ce s-a zvonit că s-a despărțit de iubit: „Am făcut alegeri”
click.ro
Joan Crawford Profimedia jpg
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”
okmagazine.ro
FotoJet (83) jpg
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României
okmagazine.ro
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Gabi Bădălău rupe tăcerea și lansează noi acuzații, după ce Claudia Pătrășcanu a venit la poarta lui: „A lăsat impresia că ar fi fost lovită”
image
Întâlnirea care i-a schimbat complet viața unui bătrân de 87 de ani, angajat ca livrator. Ce gest impresionant au făcut peste 1.500 de oameni

OK! Magazine

image
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”