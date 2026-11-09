 Russell Brand, condamnat la peste 10 ani de închisoare. Actorul a fost găsit vinovat de viol și agresiuni sexuale | adevarul.ro
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Russell Brand, condamnat la peste 10 ani de închisoare. Actorul a fost găsit vinovat de viol și agresiuni sexuale

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Russell Brand va petrece mai bine de un deceniu în închisoare după ce a fost găsit vinovat de patru infracțiuni sexuale comise împotriva a patru femei. Faptele s-au petrecut în urmă cu aproximativ 20 de ani, când britanicul era unul dintre numele cunoscute din lumea filmului și a comediei.

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Foto: Facebook

Russell Brand a fost găsit vinovat de violarea unei femei și de agresarea sexuală a altor trei, în cazuri petrecute între 2004 și 2009. Juriul l-a achitat pentru celelalte trei acuzații, două de viol și una de tentativă de agresiune sexuală.

Judecătorul a stabilit o pedeapsă de nouă ani de închisoare pentru viol. Pentru celelalte trei infracțiuni de agresiune sexuală, Russell Brand a primit pedepse de nouă luni, 18 luni și opt luni. În total, va sta în închisoare 10 ani și șase luni. Va trebui să execute două treimi din pedeapsă înainte de a putea solicita eliberarea condiționată.

Procurorii ceruseră o pedeapsă între 10 și 15 ani pentru viol, interval prevăzut pentru cele mai grave fapte din această categorie, notează The Guardian. 

În instanță au fost citite și mărturiile femeilor care l-au acuzat. Unele au povestit că nu au vorbit cu nimeni despre cele întâmplate, deși trecuseră chiar și 20 de ani. După proces, reprezentantul poliției le-a încurajat pe alte victime ale violurilor și agresiunilor sexuale să contacteze autoritățile. Le-a transmis că vor fi ascultate și sprijinite, indiferent cât timp a trecut de la fapte.

De la primele acuzații la proces

Cazul a devenit public în septembrie 2023, când The Times, The Sunday Times și Channel 4 au publicat o investigație despre acuzațiile formulate de patru femei la adresa lui Russell Brand. Acestea au vorbit despre violuri, agresiuni sexuale și comportamente abuzive. Relatările au ajuns la poliție, care a început să cerceteze cazul. Ulterior, și alte femei au luat legătura cu anchetatorii.

Russell Brand a respins toate acuzațiile și a pledat nevinovat, dar a recunoscut în fața juriului că în acei ani avea numeroase relații și că își folosea notorietatea pentru a se apropia de femei. De asemenea, a mai spus el, e conștient că acest tip de comportament era greșit, dar a susținut că relațiile sexuale pentru care a fost judecat au fost consimțite. A negat că ar fi întreținut vreodată relații sexuale fără acordul partenerei.

În timpul procesului, soția sa, Laura Brand, a vorbit despre viața lor de familie și l-a descris drept un tată minunat și un soț atent. Mărturia ei nu a schimbat verdictul juriului, care l-a găsit vinovat pentru patru dintre cele șapte acuzații.

În afara dosarului în care a fost deja condamnat la peste 10  de închisoare, Poliția Metropolitană continuă să cerceteze și alte acuzații care îl vizează pe cunoscutul comediant, după ce alte două femei au reclamat că au fost violate de acesta, una dintre ele susținând că avea doar 16 ani la momentul respectiv. Anchetatorii au înaintat ambele cazuri procurorilor.

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