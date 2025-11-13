Rapperul Diddy, de nerecunoscut după o lună de închisoare. Prima fotografie oficială după condamnare

Cunoscutul rapper Sean Diddy Combs apare complet transformat, în prima fotografie oficială apărută după o lună de la condamnarea sa la patru ani de închisoare pentru trafic sexual și transport în scopul prostituției.

Prima fotografie făcută lui Sean „Diddy” Combs în închisoare a șocat publicul, fostul mogul al industriei muzicale fiind de nerecunoscut. După condamnarea la patru ani și două luni de detenție pentru trafic de persoane în scopul prostituției, vedeta își ispășește pedeapsa la Fort Dix, unde, potrivit impresarului său, încearcă să se reinventeze prin muncă și programe de reabilitare.

Imaginea, obținută de CBS News, îl arată complet cărunt, cu o barbă neîngrijită și purtând un costum maro de deținut, o transformare radicală față de apariţiile sale de altădată în costume de designer și cu ochelari de soare de firmă.

Vă reamintim că rapperul, în vârstă de 55 de ani, cu o avere estimată la 400 de milioane de dolari, a fost arestat la începutul acestui an, fiind acuzat de trafic de persoane, violenţă și transport în scopul prostituției.

Deşi Sean Diddy a negat toate acuzațiile, pledând nevinovat, în cele din urmă a fost condamnat la patru ani și două luni de închisoare, plus o amendă de 500.000 de dolari, pentru două capete de acuzare privind transportul în scopul prostituției.

În prezent, el își ispășește pedeapsa la penitenciarul federal Fort Dix, o închisoare de securitate redusă din statul New Jersey şi, potrivit agentului său de publicitate, Juda Engelmayer, „s-a angajat să rămână sobru, să se vindece și să fie un exemplu pentru ceilalți”. Potrivit aceleiaşi surse, rapperul lucrează în capela închisorii, s-a înscris într-un program de reabilitare pentru dependența de droguri, care ar putea să-i reducă pedeapsa cu un an, și a început să țină cursuri de antreprenoriat pentru alți deținuți.

„Sobrietatea și autodisciplina sunt priorități pentru el, iar el le ia în serios”, a spus Juda Engelmayer, completând: „Lucrează în biblioteca capelei, unde descrie mediul ca fiind cald, respectuos și plin de satisfacții”.

După gratii, Sean Diddy Combs a reluat și inițiativa sa „Free Game with Diddy”, un program prin care îi învață pe ceilalți prizonieri „să devină lideri în afaceri, să-și aprecieze propria valoare și să redevină cetățeni productivi”.

Sean Diddy Combs ar fi încălcat mai multe reguli în închisoare

În ciuda declaraţiilor făcute de agentul său de publicitate, conform unor informaţii recente, Sean Diddy Combs ar fi încălcat regulile penitenciarului de mai multe ori. Printre incidente se numără inițierea unei convorbiri telefonice în trei persoane, fapt interzis la Fort Dix, și solicitarea să-i fie aduşi bani cash prin intermediul unor vizitatori, un act care contravine regulilor închisorii.

Rapperul s-a apărat, afirmând că nu știa că apelurile în trei sunt interzise şi explicând că femeia cu care vorbise era „avocata lui”, iar cealaltă persoană era „șeful departamentului juridic”.

Un alt incident se referă la faptul că ar fi fost prins alcool artizanal, obţinut prin fermentarea mai multor băuturi răcoritoate pe bază de fructe, însă reprezentantul său a negat categoric aceste acuzații.

„Zvonurile potrivit cărora domnul Combs a fost surprins consumând alcool sunt complet false. El ia în serios acest proces de vindecare și rămâne concentrat pe dezvoltarea personală și responsabilitate. (...) Singurul său obiectiv este să se întoarcă la familia sa și nu va pune în pericol acest lucru pentru nimic în lume”, a declarat Juda Engelmayer.

Câteva surse citate de presa americană spun că Sean Diddy Combs „nu s-a schimbat”.

„Diddy încă se crede șeful, chiar și din spatele gratiilor. Are aceeași aroganță, doar că acum se află între ziduri de beton”, a afirmat una dintre surse.

„Știe cum să manipuleze sistemul. Se comportă de parcă ar fi într-o clinică de lux, nu într-un penitenciar federal”, este o altă declaraţie.