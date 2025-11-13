search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Rapperul Diddy, de nerecunoscut după o lună de închisoare. Prima fotografie oficială după condamnare

0
0
Publicat:

Cunoscutul rapper Sean Diddy Combs apare complet transformat, în prima fotografie oficială apărută după o lună de la condamnarea sa la patru ani de închisoare pentru trafic sexual și transport în scopul prostituției.

Sean Diddy Combs, în vremurile sale bune. FOTO: Shutterstock
Sean Diddy Combs, în vremurile sale bune. FOTO: Shutterstock

Prima fotografie făcută lui Sean „Diddy” Combs în închisoare a șocat publicul, fostul mogul al industriei muzicale fiind de nerecunoscut. După condamnarea la patru ani și două luni de detenție pentru trafic de persoane în scopul prostituției, vedeta își ispășește pedeapsa la Fort Dix, unde, potrivit impresarului său, încearcă să se reinventeze prin muncă și programe de reabilitare.

Imaginea, obținută de CBS News, îl arată complet cărunt, cu o barbă neîngrijită și purtând un costum maro de deținut, o transformare radicală față de apariţiile sale de altădată în costume de designer și cu ochelari de soare de firmă.

Celebrul rapper Sean Diddy Combs, după o lună de închisoare. FOTO: CBS News
Celebrul rapper Sean Diddy Combs, după o lună de închisoare. FOTO: CBS News

Vă reamintim că rapperul, în vârstă de 55 de ani, cu o avere estimată la 400 de milioane de dolari, a fost arestat la începutul acestui an, fiind acuzat de trafic de persoane, violenţă și transport în scopul prostituției.

Deşi Sean Diddy a negat toate acuzațiile, pledând nevinovat, în cele din urmă a fost condamnat la patru ani și două luni de închisoare, plus o amendă de 500.000 de dolari, pentru două capete de acuzare privind transportul în scopul prostituției.

În prezent, el își ispășește pedeapsa la penitenciarul federal Fort Dix, o închisoare de securitate redusă din statul New Jersey şi, potrivit agentului său de publicitate, Juda Engelmayer, „s-a angajat să rămână sobru, să se vindece și să fie un exemplu pentru ceilalți”. Potrivit aceleiaşi surse, rapperul lucrează în capela închisorii, s-a înscris într-un program de reabilitare pentru dependența de droguri, care ar putea să-i reducă pedeapsa cu un an, și a început să țină cursuri de antreprenoriat pentru alți deținuți.

„Sobrietatea și autodisciplina sunt priorități pentru el, iar el le ia în serios”, a spus Juda Engelmayer, completând: „Lucrează în biblioteca capelei, unde descrie mediul ca fiind cald, respectuos și plin de satisfacții”.

După gratii, Sean Diddy Combs a reluat și inițiativa sa „Free Game with Diddy”, un program prin care îi învață pe ceilalți prizonieri „să devină lideri în afaceri, să-și aprecieze propria valoare și să redevină cetățeni productivi”.

Sean Diddy Combs ar fi încălcat mai multe reguli în închisoare

În ciuda declaraţiilor făcute de agentul său de publicitate, conform unor informaţii recente, Sean Diddy Combs ar fi încălcat regulile penitenciarului de mai multe ori. Printre incidente se numără inițierea unei convorbiri telefonice în trei persoane, fapt interzis la Fort Dix, și solicitarea să-i fie aduşi bani cash prin intermediul unor vizitatori, un act care contravine regulilor închisorii.

Rapperul s-a apărat, afirmând că nu știa că apelurile în trei sunt interzise şi explicând că femeia cu care vorbise era „avocata lui”, iar cealaltă persoană era „șeful departamentului juridic”.

Un alt incident se referă la faptul că ar fi fost prins alcool artizanal, obţinut prin fermentarea mai multor băuturi răcoritoate pe bază de fructe, însă reprezentantul său a negat categoric aceste acuzații.

„Zvonurile potrivit cărora domnul Combs a fost surprins consumând alcool sunt complet false. El ia în serios acest proces de vindecare și rămâne concentrat pe dezvoltarea personală și responsabilitate. (...) Singurul său obiectiv este să se întoarcă la familia sa și nu va pune în pericol acest lucru pentru nimic în lume”, a declarat Juda Engelmayer.

Câteva surse citate de presa americană spun că Sean Diddy Combs „nu s-a schimbat”.

„Diddy încă se crede șeful, chiar și din spatele gratiilor. Are aceeași aroganță, doar că acum se află între ziduri de beton”, a afirmat una dintre surse.

„Știe cum să manipuleze sistemul. Se comportă de parcă ar fi într-o clinică de lux, nu într-un penitenciar federal”, este o altă declaraţie.

Vedete

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Steve Witkoff credea ad litteram ce spuneau rușii.” Negocierile de pace în Ucraina, prin ochii omului care a fost prezent în cameră
digi24.ro
image
Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: „Nu ne plac”
stirileprotv.ro
image
Care 35.000€?! Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că au câștigat Asia Express 2025, de fapt
gandul.ro
image
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
mediafax.ro
image
FIFA a anunțat cât costă un loc de parcare la Cupa Mondială 2026, în SUA. Un bilet la turneul final din Qatar era mai ieftin
fanatik.ro
image
A renunțat la cariera din medicină pentru un job de care mulți fug: „Nu putea concura niciodată cu asta”, mărturisește o tânără de 28 de ani din Colorado
libertatea.ro
image
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
digi24.ro
image
Un celebru afacerist din România, executat silit! Proprietatea sa a fost scoasă la licitație pentru 4 milioane de euro
gsp.ro
image
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce a urmat
digisport.ro
image
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
stiripesurse.ro
image
Medicii i-au scos o parte din plămân unei femei diagnosticate cu cancer. Apoi și-au dat seama că au greșit și că avea pneumonie
antena3.ro
image
Cum ne protejează legea banii din Pilonul 2
observatornews.ro
image
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Cine are prioritate în sensul giratoriu? Legea pe care mulţi şoferi o confundă
playtech.ro
image
Duel total FCSB – CSA! Cine este, de fapt, adevărata Steaua București în opinia românilor care au votat în Sondajul național FANATIK / INSCOP Research
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
digisport.ro
image
DOCUMENT | 'Doamna achizițiilor' pleacă din Guvern, în urma unui scandal de mari proporții
stiripesurse.ro
image
Doamne, apără și păzește! Este TRAGEDIA MOMENTULUI! Un autobuz plin cu pasageri a căzut într-o râpă de 200 de metri! Numărul morților depășește 37 de persoane
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
A murit Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic: „Off, Tata Mișu…”
wowbiz.ro
image
O, ce veste minunată! Bani în plus pentru bunici pe lângă a 13-a pensie de Crăciun
romaniatv.net
image
Românii vor avea parte de sărbători crunte! Se confirmă un scenariu sumbru
mediaflux.ro
image
Un celebru afacerist din România, executat silit! Proprietatea sa a fost scoasă la licitație pentru 4 milioane de euro
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
click.ro
image
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
click.ro
image
Femeia care i-a fost alături lui Horia Moculescu în ultimele clipe de viață: „Am fost lângă el în fiecare moment”. Ea o va sprijini pe fiica maestrului în pregătirea înmormântării
click.ro
Gwyneth Paltrow foto profimedia jpg
„M-a lovit atât de puternic”! Celebra vedetă face dezvăluiri cutremurătoare la 53 de ani
okmagazine.ro
LeAnn Rimes foto Profimedia jpg
După ce și-a pierdut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”
clickpentrufemei.ro
Regina Maria Antoaneta, în 1783. Pictură de Élisabeth Vigée Le Brun (© Google Art Project)
De ce a fost atât de detestată Maria Antoaneta, „cea mai controversată regină din istorie”?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”

OK! Magazine

image
Toți așteptau marele ei anunț! Iată că l-a făcut! Vestea Prințesei Kate este o mare bucurie

Click! Pentru femei

image
După ce i-au căzut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor