Puya, nervos după ce i-a fost întrerupt concertul pentru un fan urcat pe un stâlp: „Ești de la Poliție? Treaba lui dacă vrea să stea acolo”

Un moment tensionat din timpul unui concert susținut de Puya a ajuns viral pe TikTok. Artistul a fost rugat să oprească show-ul şi să convingă un spectator cocoţat pe un stâlp să coboare, însă reacția rapperului nu a fost cea așteptată.

Incidentul a avut loc sâmbătă, 4 iulie, în timpul concertui susținut de Puya în cadrul evenimentelor organizate cu prilejul Zilelor Orașului Ghimbav, județul Brașov.

Imaginile, surprinse în timpul show-lui lui Puya, au fost publicate pe TikTok și îl arată pe artist în timp ce un bărbat din apropierea scenei îi tot face semn din mâini să întrerupă muzica. Iniţial, artistul se întrerupe şi se apropie de cel care îi solicitase asta, încercând să afle ce se întâmplă.

Însă, imediat ce află ce anume vrea spectatotul de la el, adică să convingă un un fan cocoţat pe un stâlp să coboare de acolo, rapperul se enervează.

„Ești de la poliție? De la scenă? Păi, și îmi oprești mie concertul ca să îi spun ăluia să se dea jos de pe stâlp? Ferească Dumnezeu!

Băi, fraților, hai ca să înțelegeți: aici, când se suie lumea pe scenă, face un spectacol. Mă oprești din spectacol… este treaba lui dacă vrea să stea acolo”, se aude Puya comentând.

Scena surprinsă în videoclipul devenit viral a generat reacții diferite în rândul celor care au urmărit imaginile. O parte dintre cei care au comentat i-au dat dreptate lui Puya, considerând că nu era rolul lui să oprească un concert pentru a rezolva problema unui spectator, în timp ce alții au susținut că ar trebui ca siguranţa spectatorilor să fie prioritară pentru organizatori şi artişti.

În ciuda criticilor, Puya, pe numele său real Dragoș Gărdescu, este unul dintre cei mai cunoscuți rapperi români și unul dintre artiștii care au pus bazele scenei hip-hop autohtone.

El a devenit cunoscut în special ca membru al trupei La Familia, care a avut un rol important în dezvoltarea rapului românesc. După perioada La Familia, Puya a continuat pe cont propriu și a lansat numeroase piese care au ajuns cunoscute publicului larg.

Stilul său combină rapul de stradă cu teme sociale, povești personale și influențe mai comerciale, iar printre piesele sale cele mai cunoscute se numără „Undeva-n Balkani”, „Change” și „Americandrim”.

Un semn că artistul are încă mulţi fani şi este apreciat este faptul că şi în 2026 Puya se află pe lista artiștilor români care vor urca pe scena Festivalului Beach, Please!, eveniment dedicat în special zonei hip-hop, rap și muzicii urbane.