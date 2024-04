Puya a vorbit despre rolul de tată și cum își educă cele trei fete. „Nu poți să-ți faci copilul neadaptat”

Deși sunt cunoscuți pentru prestațiile lor artistice de pe scenă, în spatele cortinei, Puya și Melinda trăiesc o viață simplă și fericită alături de cele trei fete ale lor. Recent, Puya a dezvăluit cum a fost pentru el să fie un tată modern și să se adapteze la cerințele noii generații.

„Nu poți să-ți faci copilul neadaptat, să îi impui niște reguli de care societatea nu mai ține cont”, a spus Puya, în cadrul podcastului moderat de Damian Drăghici.

Îndrăgitul cântăreț de hip-hop a discutat despre provocările de a crește copiii în era tehnologiei și a pandemiei, exprimându-și grija cu privire la utilizarea excesivă a telefoanelor mobile în rândul copiilor lor.

„Foarte mult timp, copiii mei nu au avut telefoane. Pandemia le-a pus telefoanele în mână și aveam mereu discuția asta că alții aveau și ele nu aveau și am zis să o mai țin eu așa, pentru că nu au ce să discute cu ăia (n.r. cu alții copii de vârsta fetele lor)”, a continuat artistul.

Cu toate acestea, Puya și Melinda au găsit un echilibru între tradiție și modernitate în modul în care își cresc copiii. De asemenea, cântărețul empatizează cu fetițele sale, gândindu-se mereu la felul în care el însuși se comporta la vârsta lor.

„Trebuie să faci un melanj între principiile tale și cum e lumea de acum (...) Cred că diferența asta dintre generații a existat mereu și din fericire, eu am fost lăsat să fac ce vreau și atunci nu pot să fac eu acum pe șmecherul. Totdeauna mă gândesc ce făceam eu la vârsta lor și atunci mă calmez”, a adăugat Puya.

Proiecte ambițioase de renovare la noua casă

Cei doi artiști se ocupă acum de amenajări la „Casa Puymici” din Fundulea, un proiect îndrăzneț început acum doi ani.

„Dacă tot a venit primăvara, m-am reapucat de treabă, la casa Puymici”, a spus entuziasmat Puya. „Acum am mai multe căsuțe. Pe asta nouă am făcut-o din ce am găsit și noi prin curte, mai o țiglă de la o vecină, scândurile le-am luat de la o biserică, iar grinda asta mare mi-a trimis-o un prieten de la Huedin. Are și beci și vedere la lac, tot dichisul.”

Planurile lor de renovare includ și o grădină extinsă, cu o livadă și o seră, artistul, care mai are o vilă în cartierul Sălăjan arătându-și astfel pasiunea pentru viața la țară și tradițiile românești.