Beach, Please! 2026. Line-up, program și bilete pentru cele cinci zile de concerte

Beach, Please! revine între 8 și 12 iulie 2026 la Costinești, în zona Nibiru, cu o ediție care aduce pe litoral între 150 și 200 de artiști și cinci zile de concerte desfășurate pe mai multe scene, până târziu în noapte.

Beach, Please! 2026 are loc între 8 și 12 iulie

Beach, Please! 2026 se anunță una dintre cele mai explozive ediții ale festivalului de pe litoral, cu un program care se întinde pe cinci zile consecutive, între 8 și 12 iulie, în zona Nibiru din Costinești. Festivalul reunește între 150 și 200 de artiști și combină pe aceeași scenă globală nume din hip-hop, trap, R&B și zona urbană românească.

Cei mai aşteptaţi artişti în 2026

Capul de afiș este format din artiști care au dominat în ultimii ani scena internațională. Playboi Carti urcă pe scenă pe 9 iulie, într-unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului, în timp ce Yeat este programat pe 10 iulie, alături de Tyga și Ski Mask The Slump God. Pe 11 iulie, atenția se mută spre Future și Quavo, doi artiști cu o prezență constantă în topuri, iar pe 12 iulie festivalul se închide cu Don Toliver și Tyla, într-o zonă mai melodică, unde rapul se întâlnește cu R&B și pop.

Nume precum Nemzzz, Homixide Gang, Che, Nine Vicious și BIA completează segmentul internațional al line-up-ului, în timp ce muzica românească va fi reprezentată de artişti precum B.U.G. Mafia, INNA, Deliric, Puya, Killa Fonic, Rava, Ian, Azteca, Erika Isac, Marko Glass sau Bvcovia.

Line up complet Beach, Please! 2026 și programul festivalului

8 iulie 2026

Albert NBN, Dulka, Lucian, DJ Lucky, DJ Nano, Roza, Iorga, Killa Fonic, Petre Ștefan, RAVA, Vanilla, Ursaru, Madatorricelli

9 iulie 2026

Playboi Carti, Nemzzz, Xaviersobased, Prettifun, ApolloRed1, Albert NBN, Badd G, Arias, Alex Velea, DJ Andi, DJ Cash, DJ Oldskull, DJ Woody, Erika Isac, Gheboasa, Hriscu, IDK, La Familia, Mentol, Moonsound, OG Eastbull, Petre Ștefan, DJ NASA, Deyu, Doc, Ian, Lucas, Lucian Bărbulescu, Maximilian, Tomi Marfă, Tony One, Vlad Dobrescu, Vlad Flueraru, N’Amour

10 iulie 2026

Yeat, Tyga, Ski Mask The Slump God, Che, Nine Vicious, BIA, Marko Glass, Bvcovia, RAVA, Albert NBN

11 iulie 2026

Future, Quavo, B.U.G. Mafia, INNA, Deliric, Che, Nine Vicious

12 iulie 2026

Don Toliver, Tyla, Homixide Gang, SoFaygo, AdelinMM, ALBWHO, Andrew Dum, Azteca, Sarba & Ray, Bergh C, Blanco, Candyboii, DJ Moon, DJ Undoo, HVNDS, Ian, Lexi, Manuel Riva, M.G.L., Noua Unspe, Rares, RAVA, Șatra B.E.N.Z., Supernova, Tania, Ursaru

Reguli de acces la festival

Accesul la Beach, Please! 2026 se face pe baza unui bilet nominal și a unui act de identitate, iar verificările sunt obligatorii la intrare. Biletele nu sunt transferabile, iar datele trebuie să coincidă exact cu cele din documentul de identitate.

Minorii sub 14 ani nu pot intra la festival. Celor între 14 și 16 ani accesul le este permis doar însoțiți de un adult (părinte sau sau tutore legal, cu declarație notarială), iar între 16 și 18 ani este permis și fără însoțitor, pe baza unei declarații semnate de părinți sau tutori.

În interior sunt permise doar obiecte personale obișnuite, în cantități limitate. Sunt interzise obiectele care pot pune în pericol siguranța participanților sau pot îngreuna deplasarea în zonele aglomerate, inclusiv sticlele din sticlă, armele, drogurile și obiectele voluminoase, precum umbrelele mari

Cât costă biletele și abonamentele la Beach, Please! 2026

Abonamentele pentru cele cinci zile pornesc de la aproximativ 222 de euro pentru acces general. Variantele cu acces prioritar și beneficii suplimentare urcă până la 245-295 de euro, în timp ce pachetele VIP și Ultra VIP depășesc 380 de euro.

Sunt, însă, disponibile și bilete de o zi, cu prețuri diferite în funcție de zi și de momentul achiziției și care pornesc de la 515 lei, putând ajunge la 1.273 de lei pentru o experiență VIP.