Luni, 15 Septembrie 2025
Adevărul
Prințul Harry, după dezvăluirile despre familia regală: „Conștiința mea este curată”. Ce spune ducele despre tatăl său și procesul cu presa

Publicat:

Prințul Harry a declarat că are „conștiința curată” în legătură cu dezvăluirile făcute în autobiografia sa „Spare”, subliniind că mesajul a fost unul dificil, dar necesar. 

Prințul Harry a publicat o carte autobiografică - „Spare” FOTO: Getty
Prințul Harry a publicat o carte autobiografică - „Spare” FOTO: Getty

Într-un interviu acordat The Guardian, în timpul unei vizite surpriză la Kiev, ducele de Sussex a vorbit deschis despre impactul cărții sale și despre relația cu familia regală.

Nu cred că mi-am spălat rufele murdare în public. A fost un mesaj dificil, dar l-am transmis în cel mai bun mod posibil. Conștiința mea este curată”, a spus el.

Declarațiile au venit la câteva zile după ce Harry s-a întâlnit pentru scurt timp cu tatăl său, regele Charles, pentru prima dată după mai bine de un an.

Proces împotriva Associated Newspapers

Prințul Harry a vorbit și despre acțiunea în justiție intentată editorului Daily Mail, Associated Newspapers, pe care îl acuză de interceptări telefonice și alte metode ilegale de obținere a informațiilor.

El nu este singur în această luptă, alături de el fiind Sir Elton John și alte personalități publice. „Nu este vorba de răzbunare, ci de responsabilitate”, a subliniat Harry.

De cealaltă parte, compania media a negat acuzațiile, numindu-le „calomnii absurde”.

Dragostea pentru Marea Britanie și dorința de a-și vedea familia

Deși s-a stabilit în SUA împreună cu soția sa, Meghan Markle, ducele de Sussex a recunoscut că simte în continuare o puternică legătură cu țara sa natală.

Am multă dragoste pentru Marea Britanie. Pentru anul viitor, atenția trebuie să se concentreze cu adevărat asupra tatălui meu”, a declarat el, lăsând să se înțeleagă că își dorește să își viziteze familia mai des.

Vizită la Kiev și sprijin pentru veteranii ucraineni

Scopul vizitei sale în capitala Ucrainei a fost promovarea programului Invictus Games, prin care sprijină reabilitarea veteranilor răniți în război.

„Nimeni nu ar trebui să se simtă jenat sau rușinat de handicapul său. Este vorba despre trecerea de la milă, la admirație și respect”, a spus prințul.

Harry a recunoscut că activitatea pentru Invictus i-a oferit un nou sens după cariera militară: „Aceasta m-a salvat”.

Relația cu presa și costul emoțional al ultimilor ani

Vorbind despre modul în care a fost tratat de tabloidele britanice, prințul a spus că s-a simțit „distrus de anumiți membri ai presei”, dar că sprijinul publicului i-a rămas o sursă de putere.

Unele evenimente din ultimii patru ani au fost foarte stresante. Am descoperit anumite lucruri care m-au rănit foarte, foarte tare”, a mărturisit el.

În același timp, Harry a recunoscut că boxul este pentru el o metodă de a elibera tensiunea acumulată.

