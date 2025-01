Prințul Harry a obținut o nouă victorie „monumentală” în procesul contra ziarelor deținute de miliardarul Murdoch

Prințul Harry a obținut o nouă victorie marți, 21 ianuarie, în procesul împotriva grupului media deținut de miliardarul Rupert Murdoch .

Cel mai mic dintre fii Regelui Charles, Harry, a dat în judecată News Group Newspapers (NGN), publicația britanică The Sun și ziarul News of the World (închis în 2011) la Înalta Curte din Londra, acuzându-le că au obținut în mod ilegal informații private despre el în perioada 1996-2011, scrie Reuters.

NGN a pledat vinovat în fața acuzațiilor, recunoscând că a pătruns în viața privată a mamei prințului, prințesa Diana.

„În urma unei victorii monumentale obținută azi, News UK a recunoscut că The Sun, publicația etalon a imperiului media deținut de Rupert Murdoch, s-a ocupat cu activități ilegale”, a declarat Harry și co-reclamantul său, Tom Watson

Procesul în care se discuta cazul lui Harry trebuia să aibă loc marți, însă NGN, în ultimul moment, a recunoscut faptele pe care le-a negat ani.

Purtătorul de cuvânt al NGN a declarat că scuzele nu au fost pentru jurnaliștii care s-au ocupat cu aceste ilegalități, ci pentru detectivii privați care au fost angajați de The Sun.

„Astăzi, există controale riguroase la toate publicațiile noastre pentru a ne asigura că așa ceva nu se va mai întâmpla. Nu a existat nicio interceptare a mesajelor vocale în The Sun”, a declarat acesta.

De asemenea, NGN a oferit sute de milioane de lire tuturor victimelor ale căror conversații au fost interceptate, care au servit mai apoi drept material de știri pentru News of the World, și a soluționat peste 1.300 de procese în care au fost implicate celebrități, politicieni, sportivi și oameni obișnuiți care aveau legătură cu evenimente majore.

Într-o declarație comună, Harry și Watson au precizat că NGN a oferit până acum peste 1 miliard de lire.