Prinţul Harry mege în Regatul Unit în ziua comemorării morţii reginei Elisabeta a II-a. Speculaţii privind o eventuală reconciliere cu familia regală

Prinţul Harry se va afla în Regatul Unit în data de 8 septembrie, zi care marchează a treia comemorare a decesului bunicii sale, regina Elisabeta a II-a, pentru a asista la o ceremonie de premiere în cadrul unei acţiuni de caritate.

Harry, care locuieşte în California după o dispută cu familia regală britanică în 2020, „va asista la ceremonia ce marchează a 20-a aniversare a WellChild Awards”, a anunţat pe site-ul său această organizaţie, care oferă asistenţă copiilor bolnavi, potrivit AFP, citată de Agerpres.

De 17 ani, prinţul britanic este patronul acestei organizaţii de caritate. La ceremonia din 8 septembrie, el urmează să se întâlnească cu copii grav bolnavi şi cu familiile acestora şi să înmâneze un premiu unui „copil care reprezintă o sursă de inspiraţie".

„Mă simt întotdeauna privilegiat să asist la WellChild Awards”, a declarat prinţul Harry, citat de organizaţia mai sus menţionată.

Sosirea lui Harry în Regatul Unit are potenţialul de a alimenta speculaţiile despre o eventuală reconciliere cu familia regală britanică.

Prinţul Harry ar vrea să se împace cu regele Charles al III-lea

Într-un interviu acordat în mai pentru BBC, Harry, în vârstă de 40 de ani, a dat asigurări că doreşte să se împace cu tatăl lui, regele Charles al III-lea.

Harry a fost văzut cel mai recent în Regatul Unit în luna mai, cu ocazia unei audieri judiciare privind asigurarea securităţii sale.

În iulie, Mail on Sunday a publicat fotografii de la o întâlnire a prinţului Harry cu consilieri ai suveranului, considerată o primă etapă pe drumul către o împăcare.

Regina Elisabeta a II-a a murit pe 8 septembrie 2022 în reşedinţa sa Balmoral din Scoţia.

Prinţii William şi Harry, însoţiţi de soţiile lor, Kate şi Meghan, au apărut, câteva zile mai târziu, unul lângă altul, dar cu o atitudine glacială, în haine de doliu, la Castelul Windsor. A fost pentru ultima dată când au fost văzuţi împreună.

Relaţia rece dintre Harry şi familia regală s-a înrăutăţit şi mai mult la începutul anului 2023, când prinţul şi-a publicat memoriile, „The Spare”, în care i-a criticat în mod special pe fratele său şi pe prinţesa Kate