De ce a murit Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu. Verdictul oficial oferit de anchetatori

Felix Baumgartner (56 de ani), partenerul de viață al Mihaelei Rădulescu, și-a pierdut viața într-un accident de parapantă petrecut pe 17 iulie. Anchetatorii au dat verdictul în cazul morții sale.

Practicant de parașutism și BASE jumping, Felix Baumgartner s-a prăbușit cu parapanta sa motorizată în stațiunea Porto Sant'Elpidio (Italia), pe marginea unei piscine. Sportivul austriac a murit la impact, dar motivele accidentului au rămas neclare mult timp, speculându-se la un moment dat inclusiv că ar fi suferit un infarct în aer.

Ca răspuns la o investigație a tabloidului german Bild, procurorul din Fermo, Raffaele Iannella, a explicat că „accidentul s-a datorat exclusiv unei erori umane; parapanta era în stare perfectă și nu avea defecte”.

Iannella a detaliat: „A existat o pierdere rapidă de altitudine în timp ce începea o coborâre în spirală, iar Baumgartner nu a putut conduce parașuta pentru a ieși din spirală”. Parașuta de rezervă s-a declanșat cu câteva momente înainte de impact, iar Baumgartner și-a fracturat coloana vertebrală, printre alte leziuni, la coliziunea cu solul.

În esență, în timp ce se afla în spirală, Baumgartner nu a reușit „să aplice tehnica corectă pentru a recâștiga controlul. Acest lucru a dus la pierderea controlului asupra aeronavei și la incapacitatea de a ieși din spirală”, a concluzionat procurorul italian.

Parchetul a solicitat clasarea cazului. Raportul tehnic a fost deja primit de avocații apărării, care reprezintă familia lui Baumgartner. După accident, anchetatorii au adus un expert de la Roma la Fermo special pentru a stabili cauza accidentului. Acum, aceasta este clară și le oferă celor îndoliați o anume certitudine.

Felix Baumgartner a devenit faimos în întreaga lume datorită saltului cu parașuta din stratosferă, care a doborât recorduri. Pe 14 octombrie 2012, austriacul s-a înălțat la o altitudine de 38,97 kilometri, într-un balon, și apoi a coborât pe Pământ. Recordul său a fost doborât doi ani mai târziu.