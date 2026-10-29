A murit Patrick Stewart, vedeta din „Star Trek” și „X-Men”. Marele actor avea 86 de ani

Actorul britanic Patrick Stewart, cunoscut în întreaga lume pentru rolul căpitanului Jean-Luc Picard din seria „Star Trek” și profesorului Charles Xavier din franciza „X-Men”, a murit miercuri, 28 octombrie, la locuința sa din Los Angeles. Avea 86 de ani și suferea de boala Alzheimer și demență, potrivit unui anunț publicat joi pe contul său oficial de Instagram.

Patrick Stewart a murit la 86 de ani. Foto: Shutterstock

Potrivit mesajului, actorul și-a petrecut ultimele clipe înconjurat de familie și prieteni, alături de soția sa, Sunny. Cei apropiați au transmis că au fost alături de el.

„Vocea sa profundă și talentul unic vor rămâne pentru totdeauna asociate cu interpretări de neuitat în toate genurile”, se arată în mesajul publicat în memoria actorului.

O carieră de peste șase decenii

Născut pe 13 iulie 1940, în Mirfield, Yorkshire, Patrick Stewart și-a început cariera în teatru și a devenit membru al prestigioasei Royal Shakespeare Company, unde a interpretat numeroase roluri din operele lui William Shakespeare, potrivit BBC.

Ulterior, și-a construit o carieră de succes pe scenele din Londra și de pe Broadway, precum și în film și televiziune.

Consacrarea internațională a venit odată cu rolul căpitanului Jean-Luc Picard din serialul „Star Trek: The Next Generation”, difuzat între 1987 și 1994.

Începând cu anul 2000, Stewart a devenit cunoscut unei noi generații de spectatori prin interpretarea profesorului Charles Xavier, liderul echipei de mutanți din filmele „X-Men”. A revenit în acest rol în mai multe producții ale francizei, inclusiv în „Logan”.

Pentru contribuția sa la artele spectacolului, actorul a fost înnobilat de regina Elisabeta a II-a în 2010, devenind Sir Patrick Stewart.

Marvel, mesaj de adio pentru actor

Studiourile Marvel au transmis un mesaj de condoleanțe după anunțarea decesului.

„Sir Patrick a adus la viață personajul profesorului Charles Xavier cu o grație, o inteligență și o umanitate extraordinare, definind personajul pentru generații de fani”, au transmis reprezentanții Marvel.

Dincolo de cariera artistică, Patrick Stewart s-a implicat în acțiuni caritabile și campanii pentru drepturile omului, sprijinirea supraviețuitorilor violenței domestice, refugiaților și veteranilor, precum și pentru protecția animalelor.