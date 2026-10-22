 A murit Tom Skerritt, starul din „Top Gun”, „Alien” și „Steel Magnolias”. Actorul avea 93 de ani | adevarul.ro
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Video A murit Tom Skerritt, starul din „Top Gun”, „Alien” și „Steel Magnolias”. Actorul avea 93 de ani

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Actorul american Tom Skerritt, cunoscut mai ales pentru rolurile din Top Gun, Alien și Steel Magnolias, a murit la vârsta de 93 de ani. Decesul său a fost confirmat miercuri de familie, care a precizat că artistul s-a stins din cauze naturale.

Tom Skerritt avea 93 de ani
Tom Skerritt avea 93 de ani Foto: captură YouTube Doug Cooper

Într-un mesaj transmis publicației People, apropiații actorului au declarat că sunt „profund îndurerați” de pierderea sa și l-au descris dincolo de imaginea construită pe ecran.

„În timp ce lumea l-a cunoscut pe Tom prin remarcabila sa carieră actoricească, noi l-am cunoscut pentru umorul, curiozitatea, înțelepciunea, generozitatea și dragostea pe care a adus-o în viețile noastre”, a transmis familia.

O carieră de peste șase decenii

Născut la Detroit în 1933, Tom Skerritt a servit în Forțele Aeriene ale Statelor Unite între 1951 și 1955. După încheierea serviciului militar, și-a început cariera în cinematografie, debutând în filmul War Hunt din 1962, relatează People și Page Six.  

Marele său succes a venit în 1970, odată cu rolul căpitanului „Duke” Forrest din celebrul MASH*.

De-a lungul carierei, Skerritt a interpretat personaje memorabile în numeroase producții de succes, printre care căpitanul Arthur Dallas din Alien (1979), comandorul Mike „Viper” Metcalf din Top Gun (1986), Drum Eatenton din Steel Magnolias (1989), reverendul MacLean din A River Runs Through It (1992) și David Drumlin din Contact (1997).

Ultima sa apariție pe marele ecran a fost în filmul Broke, lansat în 2025.

Tom Skerritt a avut o carieră impresionată
Tom Skerritt a avut o carieră impresionată Foto: captură YouTube Entertainment Tonight Entertainment Tonight

Premiat cu Emmy pentru „Picket Fences”

Pe lângă cariera cinematografică, Tom Skerritt a avut o activitate intensă și în televiziune.

Actorul a apărut în seriale precum Combat!, Gunsmoke, The F.B.I., Cannon și Cheers, însă cel mai apreciat rol al său a fost cel al șerifului Jimmy Brock din drama Picket Fences, difuzată între 1992 și 1996.

Interpretarea i-a adus în 1993 premiul Emmy pentru cel mai bun actor principal într-un serial dramatic.

Mesajul emoționant al familiei

Familia a mai transmis că Tom Skerritt a avut o pasiune deosebită pentru „imaginație, creativitate, povești, serviciul public, veterani, natură și ajutarea celorlalți să-și găsească și să-și facă auzită vocea”.

Tom Skerritt era căsătorit din 1998 cu Julie Tokashiki și avea cinci copii, cinci nepoți și doi strănepoți.

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