Organizatorul concursului Miss Universe, în lacrimi după ce a fost criticat că a jignit o concurentă: „Această problemă m-a doborât. Îmi cer scuze”

Nawat Itsaragrisil, organizatorul concursului Miss Universe, a stârnit controverse după ce a numit-o pe „prostănacă” pe Fatima Bosch, Miss Mexic. Itsaragrisil a declarat pentru Sky News că nu poate demisiona din funcție, în ciuda acuzațiilor că ar fi fost agresiv cu o concurentă.

Potrivit Sky News, Nawat Itsaragrisil apare certând-o pe Miss Mexic după ce aceasta nu a postat conținut promoțional despre Thailanda, țara gazdă din acest an, pe rețelele sociale.

Jurnaliștii prezenți la eveniment au afirmat că ar fi numit-o pe Fatima Bosch „prostănacă”, lucru pe care el îl neagă ferm.

După altercația verbală, concurenta i-a răspuns: „Nu mă respecți ca femeie.”

Nawat a chemat apoi securitatea, iar Bosch a părăsit camera, fiind urmată de alte concurente în semn de solidaritate, inclusiv de actuala Miss Universe. Președintele concursului, omul de afaceri mexican Raul Rocha, a descris comportamentul său drept „agresiune publică” și „abuz grav”.

La o conferință de presă, Nawat a insistat că a folosit cuvântul „damage” (daune) și nu „dumbhead” (prostănacă) și a îndemnat jurnaliștii să verifice imaginile incidentului online.

Totuși, el a adăugat: „Această problemă m-a doborât. Înțeleg și îmi cer scuze.”

Întrebat de presă, Nawat a început să plângă și a spus: „Sunt un om care poate fi rănit.”

De asemenea, și-a cerut scuze concurentelor, spunând: „Dacă cineva a fost afectat sau nu s-a simțit confortabil, s-a întâmplat, îmi pare foarte rău. E trecut. În regulă? Sunteți mulțumite?”

Controversa a eclipsat concursul Miss Universe, rămânând câteva evenimente înainte de marea finală din 21 noiembrie.