O cântăreață de muzică populară s-a răsturnat cu mașina, după ce a lovit un cap de pod. „Îi mulțumesc lui Dumnezeu”

O interpretă de muzică populară în vârstă de 20 de ani, din județul Dolj, a fost implicată, miercuri seara, într-un accident rutier în Târgu Jiu.

Este vorba de cântăreața Ramona Mișcu, care, în cursul nopți, și-a liniștit apropiații și fanii, pe Facebook.

„Vreau să las acest mesaj aici, pentru că nu reușesc să răspund tuturor în parte. Vă mulțumesc din suflet pentru mesajele voastre și pentru grija pe care mi-ați purtat-o. Sunt bine, iar pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu”, a scris artista pe rețeaua socială.

Acidentul a avut loc în cartierul Preajba din Târgu Jiu.

Mașina condusă de tânără ar fi derapat, potrivit GorjOnline.

Autovehiculul a lovit un cap de pod și s-a răsturnat de mai multe ori pe câmp.

Cântăreața a fost scoasă nevătămată din autoturismul grav avariat.

Cum conducătoarea auto nu a necesitat îngrijiri medicale și nici nu au rezultat alte victime, evenimentul rutier a fost înregistrat drept tamponare.

