O mamă și fiii ei au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat

O mamă și fiii ei, în vârstă de 13 și 19 ani, au ajuns la spital marți, 25 noiembrie după ce mașina condusă de băiatul cel mare s-a răsturnat pe marginea DN 29.

Accidentul a avut loc la ieșirea din orașul Săveni spre Ungureni, potrivit Stiri.Botosani.Ro

Au intervenit pompierii din cadrul Stației Săveni, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, precum și două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță.

Salvatorii au găsit autoturismul răsturnat pe o parte, fără persoane încarcerate. Conducătorul auto, fratele lui și mama lor au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Pompierii au acționat, de asemenea, pentru înlăturarea pericolului de incendiu.

ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență la volan și să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic.

Amintim că un grav accident de circulație, soldat cu trei morți, a avut loc în septembrie, pe DN24 C, în județul Botoșani. Un microbuz și un autoturism s-au ciocnit.

În august, o persoană a murit şi alte cinci au fost rănite în urma unui accident rutier produs pe DN 24C, pe raza localităţii Manoleasa.