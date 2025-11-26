Accident între o ambulanță și o mașină în Capitală. Autospeciala transporta mai mulți militari

Un accident a avut loc miercuri, 26 noiembrie, în București, pe Calea 13 Septembrie, în zona hotelului JW Mariott. A fost implicată și o ambulanță în care se aflau militari.

Potrivit Digi24, persoanele implicate în accident au fost duse la spital pentru verificări. Nicio victimă nu a suferit răni grave.

În accident au fost implicate o ambulanță MApN și o altă mașină.

La fața locului au ajuns mai multe ambulanțe SMURD și o autospecială de descarcerare. Totodată, vor fi făcute toate cercetările la fața locului astfel încât să se stabilească cauza exactă.

Din cauza incidentului, traficul în zonă este blocat.