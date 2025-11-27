Fiul lui Bercea Mondial a omorât cu mașina un bătrân în Drăgănești-Olt

Unul dintre fiii lui Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondialu, ar fi fost implicat în accidentul mortal produs la începutul săptămânii pe o stradă din Drăgănești-Olt.

Accidentul a avut loc la începutul săptămânii pe strada Foișor din orașul Drăgănești-Olt.

Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit faptul că o mașină condusă de un tânăr de 23 de ani ar fi lovit un bărbat de 86 de ani din localitate, scrie Mediafax.

Pietonul a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost dus la spital, unde a murit.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Șoferul implicat este Constantin Anghel, fiul lui Bercea Mondial, zis Samir.

Bercea Mondial cercetat în libertate

Bercea Mondial a fost eliberat din închisoare, după ce Curtea de Apel Craiova a admis în 1 iulie, cererea de înlocuirea a arestului preventiv cu măsura controlului judiciar. Procurorii DIICOT l-au acuzat pe Bercea Mondial, la începutul lunii aprilie, de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj. El fusese arestat preventiv în aprilie, împreună cu trei membri ai familiei sale.