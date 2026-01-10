search
Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Ministerul Economiei: Acordul UE–Mercosur aduce beneficii clare pentru România

Publicat:

România a susținut Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur în urma unor negocieri ferme, care au adus garanții clare pentru industrie și agricultură, a declarat sâmbătă ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

Potrivit ministrului, acordul va stimula exporturile românești și va deschide noi piețe pentru producători.

„Acordul UE–Mercosur va duce la creșterea exporturilor României. Dincolo de ipocrizia unor politicieni cu idei de izolare a țării, România are nevoie de piețe noi de export și de reguli corecte pentru producătorii săi”, a scris Irineu Darău pe Facebook.

Acesta a subliniat că, în urma negocierilor, taxele vamale pentru produsele românești vor fi aproape eliminate.

„Rezultatul este clar: taxe vamale aproape zero, exporturi mai mari și acces la materii prime mai ieftine. Asta înseamnă producție mai mare și locuri de muncă în industria auto, mecanică și electrică”, a afirmat ministrul.

Irineu Darău a amintit că, doar în 2023, companiile românești au plătit peste 47 de milioane de euro taxe vamale pentru exporturile de produse industriale către statele Mercosur, costuri care vor dispărea aproape complet după intrarea în vigoare a acordului.

În ceea ce privește agricultura, ministrul susține că interesele fermierilor români sunt protejate. Importurile considerate sensibile vor fi strict limitate, standardele Uniunii Europene vor rămâne obligatorii, iar 15 produse românești cu indicație geografică vor beneficia de protecție pe piețele din Mercosur. „Izolarea nu protejează România. O economie deschisă, care își apără fermierii și industria, o face mai puternică”, a mai transmis Darău.

Pe de altă parte, Partidul Social Democrat a condamnat decizia Ministerului Afacerilor Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea acordului, în lipsa unor clauze clare care să garanteze protejarea fermierilor români de importurile din America Latină.

Uniunea Europeană are programată pentru 17 ianuarie semnarea oficială a Acordului comercial UE–Mercosur, considerat un pas decisiv spre crearea celei mai mari zone de liber schimb din lume, după peste 25 de ani de negocieri. Acordul va permite ambelor părți să își diversifice alianțele comerciale, în contextul tendințelor protecționiste la nivel global.

Statele membre UE au obținut deja o majoritate calificată pentru validarea acordului, ceea ce le permite liderilor europeni să îl semneze oficial săptămâna viitoare, la Asuncion, împreună cu reprezentanții Argentinei, Braziliei, Uruguayului și Paraguayului. Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria au votat împotrivă, iar Belgia s-a abținut.

Noul spațiu comercial va reuni aproximativ 800 de milioane de consumatori și va reprezenta un produs intern brut cumulat de circa 22.000 de miliarde de dolari. Acordul prevede eliminarea taxelor pentru 91% din exporturile UE către Mercosur și pentru 92% din exporturile sud-americane către Europa, cu economii anuale estimate la 4 miliarde de euro pentru companiile europene.

Totuși, acordul mai trebuie ratificat de Parlamentul European, proces programat pentru 2026, etapă care ar putea aduce noi dezbateri și obstacole politice.

