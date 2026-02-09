Motivul pentru care Gabriela și Dani Oțil s-au mutat într-un apartament cu chirie. „Schimbarea aceasta trebuia făcută”

După ce ani au locuit în Corbeanca, în afara Capitalei, Gabriela și Dani Oțil s-au mutat într-un apartament cu chirie, în Capitală.

Dani Oțil, împreună cu soția sa, Gabriela, și fiul lor, Tiago, au renunțat de ceva vreme la casa în care locuiau în afara Bucureștiului și s-au mutat într-un apartament, cu chirie, chiar în Capitală.

„Ne-am acomodat destul de ușor cu viața la oraș, ne priește. Ne-am mutat de două-trei săptămâni. Am făcut această schimbare pentru că nu se mai putea cu traficul de pe DN. De când se lucrează la metrou, este groaznic și pierdeam extrem de mult timp în trafic. Oricum, ne gândeam și la momentul în care Tiago va merge la școală, iar schimbarea aceasta trebuia făcută mai devreme sau mai târziu”, a spus Gabriela Oțil pentru Spynews.ro.

Gabriela Oțil susține că a fost greu până familia ei s-a mobilizat pentru a face acest pas, necesar.

”Este un apartament destul de mare, deci nu e nicio schimbare din punctul acesta de vedere, avem tot ce ne trebuie. Avem parcul aproape, nu ducem lipsa curții sau a teraselor, avem tot ce este nevoie. Copilul s-a adaptat, pisica s-a adaptat, deci toată lumea este bine. Tiago este chiar fericit. Faptul că avem lift și că nu mai avem scări în casă, probabil, ne face să fim mai aproape unii de alții, iar lui îi place mai mult”, a mai zis Gabriela Oțil.