Motivul pentru care Dani Oțil și soția sa au ratat Revelionul în Maldive. Ghinioanele s-au ținut lanț

Un Revelion exotic în Maldive s-a transformat într-un vis urât pentru Dani Oțil și soția sa, Gabriela Prisăcariu. Cei doi au ratat petrecerea din noaptea de Anul Nou, deoarece în vacanța de sfârșit de an ghinioanele s-au ținut lanț.

Deși programaseră o distracție pe cinste departe de acasă, cei doi soți au avut parte de o experiență neplăcută. Gabriela Prisăcariu a povestit pe pagina sa de Instagram de ce au ratat distracția de Revelion.

Conform România TV, soția lui Dani Oțil a povestitt că i-a „prins” Anul Nou dormind. S-au bucurat în noaptea dintre ani de un somn lung, de mai bine de 12 ore, odihnindu-se după anul greu care tocmai s-a încheiat. „La mulți ani!!! Am dormit de la ora 21 până la ora 10. A fost un an greu 2023”, a scris Gabriela Prisăcariu pe Instagram, în această dimineață, amuzându-se de situație.

Într-o altă postare a spus că Maldive i-a primit cu o ploaie torenţială, iar bagajele lui Dani s-au rătăcit prin aeroporturi. În această situație, prezentatorul de la Neatza a fost forțat să caute prin dulapul soţiei niște haine cu care să întâmpine noul an.

„Nu, tată… îți e foame, mănânci!”

La sfârșitul lunii iunie, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au cununat religios și au avut petrecerea de nuntă, într-un cadru de poveste. La marele eveniment au luat parte mai bine de 100 de invitați.

După ceremonia încărcată de emoții, cu toții au petrecut, până în zori, pe malul lacului Buftea, la mică distanță de București, într-un splendid parc natural cu arbori seculari și grădini amenajate.

La un moment dat, Dani Oțil a ținut un discurs în fața tuturor celor prezenți.

„Am făcut nuntă pentru mine, soția mea și pentru nași, dacă nu vă place ceva, nu mă interesează. Am trecut repede peste antreuri și pește, de ce? Pentru că totdeauna se oprește muzica la pește, de parcă trebuie să vedem toți peștele. Nu, tată… îți e foame, mănânci, nu îți e foame, nu mănânci. Avem și colțul tradițional acolo, pentru gomoși. Care nu mâncați fonfleuri, mă declar unul. Ieri am fost la Georgică la nuntă și nu am putut să mănânc, m-au prins doar sarmalele. Vreau să îi mulțumesc în primul rând soției mele, pentru că mi-a dat o șansă la 40 și puțin de ani să fiu și eu căsătorit. Vreau să le mulțumesc părinților ei că au făcut-o și au crescut-o. Puteau să nu o crească atât de mult, să arăt și eu bine în poze. Vă rog eu mult de tot photoshopați-mă, vreau să arăt și eu de dimensiuni normale. Vreau să le mulțumesc și rudelor mele”, a spus prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani”.