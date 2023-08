Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, probleme în Grecia. „O să stăm dezbrăcați, tot este luna de miere”

După cununia religioasă, de la finalul lunii iunie, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au pornit în luna lor de miere, mai întâi pe litoralul românesc, apoi în frumoasa Grecie. Cuplul a avut parte de o surpriză neplăcută când a ajuns în destinație: bagajele lor au fost pierdute. Gabriela, soția prezentatorului de la Antena 1, a împărtășit peripețiile cu care s-au confruntat în prima zi de vacanță, pe rețelele de socializare.

Pe 30 iulie, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au sărbătorit cununia lor religioasă. După petrecerea plină de emoție și veselie alături de nași și invitați, cei doi îndrăgostiți au plecat într-o scurtă escapadă romantică pe litoralul românesc, împreună cu fiul lor, Tiago.

Cei trei nu s-au oprit aici. Au pornit către o nouă destinație, de peste hotare, iar pentru băiețel a fost primul zbor.

Lucrurile nu au decurs însă conform planului. La sosire, au aflat că bagajele lor au fost pierdute, ceea ce i-a pus într-o situație neașteptată.

„Știți ce este bine? Noi am ajuns în vacanță, dar bagajele noastre nu. O să stăm dezbrăcați, tot este luna de miere”, a spus Gabriela, pe rețelele sociale.

În ciuda situației neplăcute, cei doi și-au păstrat umorul și au găsit modalități de a face față provocării. Gabriela le-a împărtășit urmăritorilor săi că în loc să fie dezamăgiți au decis să se bucure de fiecare moment și să privească părțile frumoase.

„Pe vremuri, când ajungeam într-o locație din asta superbă, suntem în Grecia, nu știam cum să mă schimb mai repede și să mergem să vizităm, să facem multe lucruri. Acum, după toată perioada asta superagitată, așa intensă și destul de grea tot ce vrei este să dormi. Eu i-am spus lui Dani că nu fac nimic altceva și am dormit amândoi de nu am știut pe ce planetă suntem. Cred că aș fi putut să dormim până mâine dimineață, dar am zis totuși să ne trezim să mâncăm ceva”, a adăugat ea, cu zâmbetul pe buze.

Nunta lui Dani și a Gabrielei

La sfârșitul lunii iunie, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au cununat religios și au avut petrecerea de nuntă, într-un cadru de poveste. La marele eveniment au luat parte mai bine de 100 de invitați.

După ceremonia încărcată de emoții, cu toții au petrecut, până în zori, pe malul lacului Buftea, la mică distanță de București, într-un splendid parc natural cu arbori seculari și grădini amenajate.

La un moment dat, Dani Oțil a ținut un discurs în fața tuturor celor prezenți.

„Am făcut nuntă pentru mine, soția mea și pentru nași, dacă nu vă place ceva, nu mă interesează. Am trecut repede peste antreuri și pește, de ce? Pentru că totdeauna se oprește muzica la pește, de parcă trebuie să vedem toți peștele. Nu, tată… îți e foame, mănânci, nu îți e foame, nu mănânci. Avem și colțul tradițional acolo, pentru gomoși. Care nu mâncați fonfleuri, mă declar unul. Ieri am fost la Georgică la nuntă și nu am putut să mănânc, m-au prins doar sarmalele. Vreau să îi mulțumesc în primul rând soției mele, pentru că mi-a dat o șansă la 40 și puțin de ani să fiu și eu căsătorit. Vreau să le mulțumesc părinților ei că au făcut-o și au crescut-o. Puteau să nu o crească atât de mult, să arăt și eu bine în poze. Vă rog eu mult de tot photoshopați-mă, vreau să arăt și eu de dimensiuni normale. Vreau să le mulțumesc și rudelor mele”, a spus prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani”.