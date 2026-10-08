Mirela Vaida, amenințată cu moartea de o apropiată a femeii care a atacat-o în platoul emisiunii. Vedeta cere ordin de protecție

Prezentatoarea TV Mirela Vaida a depus o plângere penală la Poliția Voluntari, după ce a fost amenințată cu moartea pe rețelele sociale. Potrivit acesteia și avocatului său, amenințările ar fi fost lansate de o apropiată a femeii care a atacat-o în platoul emisiunii Acces Direct în urmă cu mai mulți ani.

Mirela Vaida Foto: Instagram Mirela Vaida

Potrivit avocatului Adrian Cuculis, au fost identificate cinci materiale urcate pe rețelele de socializare, în care sunt formulate amenințări nu doar la adresa prezentatoarei, ci și a angajaților Antena Stars, scrie Spynews.ro

Femeia ar fi anunțat că intenționează să meargă în studioul emisiunii, situație pe care avocatul o consideră „o chestiune foarte serioasă”.

Pe lângă plângerea penală, apărarea a solicitat și emiterea unui ordin de protecție. Adrian Cuculis a avertizat că „o amenințare online poate să treacă foarte ușor la punerea în practică a amenințărilor”, făcând apel la tratarea cu maximă seriozitate a unor astfel de cazuri.

Mirela Vaida: „Mi se pare grav”

La ieșirea de la poliție, Mirela Vaida a declarat că a decis să sesizeze autoritățile după ce a primit numeroase semnalări privind videoclipurile publicate online.

„Din păcate mă aflu din nou în această situație”, a spus prezentatoarea, adăugând că „mi se pare grav că s-a ajuns la o astfel de agresivitate și de violență în mediul online”.

Vedeta a precizat că va solicita atât intervenția poliției, cât și măsuri pentru închiderea conturilor de socializare care promovează astfel de mesaje. În opinia sa, fenomenul este „scăpat de sub control”, iar violența online reprezintă un risc real.

„Nu mă mai simt în siguranță”

Mirela Vaida a recunoscut că nu se mai simte în siguranță, având în vedere că persoana care o amenință cunoaște locul unde lucrează și continuă să manifeste ostilitate la ani de la incidentul din platoul TV.

„Nu te poți juca cu un astfel de om”, a afirmat prezentatoarea, susținând că mesajele conțin descrieri detaliate despre modul în care ar urma să fie agresată.

Prezentatoarea a mărturisit că una dintre cele mai dificile situații a fost să le explice copiilor săi informațiile pe care aceștia le-au aflat de la colegii de școală.

„Am copii la școală care au aflat de la alți copii. Cum îi spui unui copil că te amenință o femeie cu moartea și că nu mai ești în siguranță?”, a declarat Mirela Vaida, cerând autorităților să adopte măsuri care să îi ofere siguranță ei și familiei sale.

Între timp, avocatul Adrian Cuculis a precizat că așteaptă ca poliția să analizeze plângerea și să dispună măsurile legale pe care le consideră necesare.

Atacată în 2021, în timpul unei emisiuni live

Amintim că, în aprilie 2021, Mirela Vaida a fost ținta unui atac petrecut chiar în direct, în platoul emisiunii „Acces Direct”. O femeie a pătruns fără haine în studio și a aruncat un bolovan în direcția vedetei, în timpul transmisiunii. Cazul a fost însă clasat de procurori.

Potrivit sursei citate, femeia care a amenințat-o acum pe Mirela Vaida ar fi o apropiată a agresoarei care a atacat-o pe prezentatoare în 2021.