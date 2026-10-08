Tensiuni la Asia Express. Valerie Lungu, la un pas să anuleze nunta, Mirela Vaida a izbucnit în timpul unei probe

Participarea la „Asia Express” s-a dovedit o experiență intensă pentru mai mulți dintre concurenți, iar tensiunile nu s-au limitat la probele din competiție. Valerie Lungu a dezvăluit că emisiunea a avut un impact atât de puternic asupra sa și a relației cu Alex Gîlcă, încât cei doi au luat în calcul chiar anularea nunții. În același timp, Mirela Vaida a avut un moment tensionat în timpul unei probe, după ce a realizat că ea și Oana Tomoiagă trecuseră cu vederea un indiciu important.

Mirela Vaida a avut un moment tensionat în timpul unei probe. Foto: captură video

Valerie Lungu: „Am ajuns chiar să ne dorim să anulăm nunta”

Valerie Lungu a povestit că adevăratul șoc nu a fost neapărat aventura din Asia, ci perioada de după întoarcerea acasă, când au început să fie difuzate episoadele emisiunii.

Influencerița spune că a fost afectată de reacțiile publicului, dar și de anumite situații pe care le-a văzut ulterior la televizor. În special, a surprins-o diferența dintre ceea ce unii concurenți îi spuneau în față și declarațiile pe care aceștia le făceau în testimoniale.

„Sincer, eram șocată și devastată, mai ales pentru că eu nu suport minciuna și urăsc prefăcătoria. Să vii să-mi spui un lucru în față, să-ți ceri scuze, iar apoi să mergi la careu și la testimoniale să vorbești urât despre mine este, din punctul meu de vedere, un comportament răutăcios și lipsit de sinceritate”, a scris Valerie Lungu pe Instagram.

Presiunea a ajuns să afecteze inclusiv relația cu Alex Gîlcă și planurile lor de căsătorie.

„Din păcate, în perioada aceea am ajuns chiar să ne dorim să anulăm nunta”, a mărturisit influencerița.

Cei doi au reușit însă să depășească momentul dificil. Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit civil pe 23 septembrie, după patru ani de relație.

Mirela Vaida, în conflict cu un angajat al unui mall din China

Și Mirela Vaida a avut parte de un moment tensionat în timpul unei curse din „Asia Express”, unde a făcut echipă cu Oana Tomoiagă.

Cele două concurente trebuiau să găsească intrarea corectă către locul în care le aștepta Irina Fodor. Ajunse într-un mall, acestea au observat că Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu reușiseră să treacă printr-o zonă în care lor li se spusese că accesul nu este permis.

Mirela Vaida a cerut explicații unui angajat al serviciului de securitate, considerând că situația este nedreaptă. Prezentatoarea a recunoscut ulterior că și-a pierdut răbdarea în acel moment.

„Loredana și Ana vin alergate și sar gărduțul ăla, deși e închis. În momentul ăla m-au apucat toate spumele. Păi cum adică? Acolo ne-am enervat, adică noi mergem la gărduț, noi intrăm, respectăm legea, că nu te joci cu legea și cu poliția la chinezi și ele intră (...) Vine un om de la securitate și îl iau foarte tare, că eu la asta mă pricep. Cum este posibil ca eu să nu putem intra, dar fetele astea intră”, a povestit Mirela Vaida în cadrul emisiunii.

Ulterior, concurentele au descoperit că problema era chiar la ele. Instrucțiunile primite de la Irina Fodor conțineau informații și pe verso, iar Mirela Vaida și Oana Tomoiagă nu verificaseră partea respectivă. Acolo era menționat faptul că accesul trebuia făcut prin poarta 10.

„Atât am alergat după oameni, am dat peste oameni, i-am cărat după noi, am făcut totul și ne dăm seama că noi nu am citit pe verso”, a spus Mirela Vaida.

Greșeala a dus și la un schimb de replici între cele două colege de echipă. Oana Tomoiagă a încercat să discute despre situație, însă Mirela Vaida i-a reproșat că este ușor să vorbească despre ce ar fi trebuit făcut după ce momentul trecuse.