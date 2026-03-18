Meghan și Harry par să fi pierdut din popularitate, iar relația cu Netflix s-a răcit. Variety: „Tot mai mulți producători și regizori evită colaborarea” cu ei

Relația dintre Netflix și cuplul Meghan Markle-Prințul Harry pare să se apropie de un punct critic, conform unui material publicat de Variety. Citând mai multe surse din interiorul industriei, revista descrie colaborarea drept una „departe de un basm”, marcată de tensiuni, nemulțumiri și rezultate sub așteptări.

Potrivit Variety, reprezentanții Netflix ar fi devenit tot mai frustrați de direcția proiectelor realizate de ducii de Sussex, acuzând o tendință de a relua aceeași poveste despre ruptura de familia regală, prezentată în forme diferite. „Atmosfera din companie este: ‘Am terminat’”, ar fi declarat o sursă citată de Variety, fapt ce ar sugera o răcire a relației.

Nemulțumirile nu s-ar opri însă aici. Performanțele modeste ale unor producții, precum „With Love, Meghan”, ar fi ridicat semne de întrebare în interiorul companiei, în timp ce stilul de lucru al cuplului ar fi provocat iritare în cadrul întâlnirilor profesionale. În plus, compania lor, Archewell Productions, ar fi fost criticată pentru o comunicare deficitară în relația cu partenerii.

Un alt punct sensibil l-ar fi reprezentat deciziile luate de cei doi în afara colaborării directe cu Netflix. Interviul acordat lui Oprah Winfrey, dar și lansarea volumului autobiografic Spare, ar fi fost primite cu rezerve, sursele susținând că acestea au afectat strategia platformei și impactul propriilor producții realizate împreună cu cuplul.

Articolul Variety include și afirmații controversate privind relația cu conducerea Netflix, sugerând că CEO-ul Ted Sarandos ar fi devenit „sătul” de situație. Atât Netflix, cât și reprezentanții ducilor de Sussex au respins însă aceste informații. Avocatul lor, Michael J. Kump, le-a catalogat drept „flagrant false”, spunând că Meghan comunică frecvent cu Ted Sarandos și că relația profesională este una normală.

În ciuda succesului inițial al documentarului „Harry & Meghan”, interesul industriei pentru proiectele viitoare ale cuplului ar fi în scădere. Potrivit Variety, tot mai mulți producători și regizori evită colaborarea, iar mai multe inițiative ar fi fost abandonate înainte de a prinde contur.

Publicația face referire și la stilul personal al lui Meghan în mediul profesional, descris de unele surse drept dominant, acuzație respinsă de echipa sa, care consideră că astfel de caracterizări sunt nedrepte și motivate de stereotipuri. Alte critici vizează modul în care aceasta ar gestiona feedback-ul în întâlniri online, însă explicația oferită ține de echilibrul dintre muncă și viața de familie.

În paralel, unele dintre proiectele recente ale cuplului par să fi pierdut din avânt. Brandul de lifestyle As Ever și show-ul „With Love, Meghan” sunt menționate ca exemple de inițiative care nu au reușit să genereze impactul dorit, în ciuda așteptărilor inițiale.