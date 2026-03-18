search
Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Meghan și Harry par să fi pierdut din popularitate, iar relația cu Netflix s-a răcit. Variety: „Tot mai mulți producători și regizori evită colaborarea” cu ei

0
0
Publicat:

Relația dintre Netflix și cuplul Meghan Markle-Prințul Harry pare să se apropie de un punct critic, conform unui material publicat de Variety. Citând mai multe surse din interiorul industriei, revista descrie colaborarea drept una „departe de un basm”, marcată de tensiuni, nemulțumiri și rezultate sub așteptări.

Cuplul Meghan Markle-Prințul Harry. FOTO: Profimedia
Cuplul Meghan Markle-Prințul Harry. FOTO: Profimedia

Potrivit Variety, reprezentanții Netflix ar fi devenit tot mai frustrați de direcția proiectelor realizate de ducii de Sussex, acuzând o tendință de a relua aceeași poveste despre ruptura de familia regală, prezentată în forme diferite. „Atmosfera din companie este: ‘Am terminat’”, ar fi declarat o sursă citată de Variety, fapt ce ar sugera o răcire a relației.

Nemulțumirile nu s-ar opri însă aici. Performanțele modeste ale unor producții, precum „With Love, Meghan”, ar fi ridicat semne de întrebare în interiorul companiei, în timp ce stilul de lucru al cuplului ar fi provocat iritare în cadrul întâlnirilor profesionale. În plus, compania lor, Archewell Productions, ar fi fost criticată pentru o comunicare deficitară în relația cu partenerii.

Un alt punct sensibil l-ar fi reprezentat deciziile luate de cei doi în afara colaborării directe cu Netflix. Interviul acordat lui Oprah Winfrey, dar și lansarea volumului autobiografic Spare, ar fi fost primite cu rezerve, sursele susținând că acestea au afectat strategia platformei și impactul propriilor producții realizate împreună cu cuplul.

Articolul Variety include și afirmații controversate privind relația cu conducerea Netflix, sugerând că CEO-ul Ted Sarandos ar fi devenit „sătul” de situație. Atât Netflix, cât și reprezentanții ducilor de Sussex au respins însă aceste informații. Avocatul lor, Michael J. Kump, le-a catalogat drept „flagrant false”, spunând că Meghan comunică frecvent cu Ted Sarandos și că relația profesională este una normală.

În ciuda succesului inițial al documentarului „Harry & Meghan”, interesul industriei pentru proiectele viitoare ale cuplului ar fi în scădere. Potrivit Variety, tot mai mulți producători și regizori evită colaborarea, iar mai multe inițiative ar fi fost abandonate înainte de a prinde contur.

Publicația face referire și la stilul personal al lui Meghan în mediul profesional, descris de unele surse drept dominant, acuzație respinsă de echipa sa, care consideră că astfel de caracterizări sunt nedrepte și motivate de stereotipuri. Alte critici vizează modul în care aceasta ar gestiona feedback-ul în întâlniri online, însă explicația oferită ține de echilibrul dintre muncă și viața de familie.

În paralel, unele dintre proiectele recente ale cuplului par să fi pierdut din avânt. Brandul de lifestyle As Ever și show-ul „With Love, Meghan” sunt menționate ca exemple de inițiative care nu au reușit să genereze impactul dorit, în ciuda așteptărilor inițiale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Kremlinul ascultă de pe acoperișurile Vienei. Au revenit platformele rusești de interceptare a semnalelor din timpul Războiului Rece
digi24.ro
image
ANIMAȚIE. Cum a murit strivită pe trotuar o tânără gravidă, într-un accident provocat de un șofer neatent, în Cluj-Napoca
stirileprotv.ro
image
Vortex Polar | Primăvara „anulată” în România. Meteorologii Severe Weather nu mai știu la ce să se aștepte
gandul.ro
image
NATO întărește apărarea în Turcia: sisteme Patriot PAC-3 desfășurate la baza Incirlik
mediafax.ro
image
Construcția stadionului de 100 de milioane din România, blocată de AUR și PSD! Reacție vehementă a primarului: „Nu vă vom uita!”
fanatik.ro
image
Reabilitarea mareșalului Ion Antonescu, pe masa judecătorilor în 2026. Cererea de exonerare a dictatorului pentru crime de război a fost depusă de o entitate recent constituită
libertatea.ro
image
Ce s-a întâmplat cu angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical
digi24.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
digisport.ro
image
Regimul din Iran devine din ce în ce mai opresiv: Au confiscat sistemele Starlink al lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă să informații
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
Momentul când o adolescentă dă peste un bărbat care mergea pe pista de biciclete. Ulterior, tânăra e pălmuită
observatornews.ro
image
Andi Moisescu, lăsat fără emisiune! După Cătălin Măruță, Pro TV sacrifică un alt nume greu
cancan.ro
image
EXCLUSIV Ministerul Muncii a plătit 156.000.000€ pentru ca Poșta Română să distribuie pensiile în 2025
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Munca în weekend: poți fi dat afară dacă nu accepți să lucrezi duminica?
playtech.ro
image
Dorit de Dinamo, Daniel Dujshebaev a semnat în Bundesliga! A fost prezentat oficial
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Primele detalii, după ce Dan Petrescu a fost operat de urgență
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
DOLIU în România! A murit Patriarhul
kanald.ro
image
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
wowbiz.ro
image
Andreea Popescu, DEVASTATĂ după divorț. Cum a fost surprinsă în miezul zilei. PRIMELE declarații despre amantlâcul cu Dan Alexa!
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Simona Halep și Dorin Mateiu nu se mai ascund! Prânz romantic în oraș ziua în amiaza mare FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Noile trenuri PESA intră în teste în România. De ce NU sunt, de fapt, trenuri de mare viteză și cât de repede vor circula în realitate
actualitate.net
image
De ce plantele tale de interior nu mor, dar nici nu cresc. Sfaturile unui expert
click.ro
image
Zodiile care vor blestema astrele în această primăvară. Doi nativii vor avea o perioadă apăsătoare în aprilie și mai
click.ro
image
Cafeaua din capsule. Ce conține cu adevărat și ce efecte are asupra sănătății
click.ro
WhatsApp Image 2026 03 17 at 13 41 22 (3) jpeg
S-a decis moștenirea! Ce surpriză a pregătit Andra împreună cu cei doi copii ai săi, Eva și David?
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
Slab 28 scaled e1773528854579 jpg
Ar putea un relief asirian distrus să arate cea mai veche imagine a Ierusalimului?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un tată inconștient! Poate vrea să-și facă gemenii cascadori!” Bilanțul tragic din 2025, pe șosele
image
De ce plantele tale de interior nu mor, dar nici nu cresc. Sfaturile unui expert

OK! Magazine

image
Atras de partea întunecată încă de mic? Bona lui Andrew rupe tăcerea despre „Diavolul” din el

Click! Pentru femei

image
Cât de disperată e?! Priyanka Chopra și-a angajat fani falși la Hollywood, care să-i ceară autografe!

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte