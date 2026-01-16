Războiul prinţului Harry cu tabloidele britanice continuă. Va depune mărturie în fața Înaltei Curţi din Londra

Prinţul Harry, angajat într-o bătălie juridică împotriva tabloidelor, va depune mărturie la 22 ianuarie în faţa justiţiei britanice, în cadrul procesului său împotriva editorului Daily Mail, potrivit proiectului de calendar al şedinţelor consultat joi de AFP.

Fiul cel mic al regelui Charles al III-lea, împreună cu alte şase personalităţi, printre care cântăreţul Elton John şi actriţa Elizabeth Hurley, dau în judecată grupul Associated Newspapers Limited (ANL), pe care îl acuză că a obţinut ilegal informaţii despre viaţa lor privată.

Procesul, care ar urma să dureze nouă săptămâni, va începe luni în faţa Înaltei Curţi din Londra, potrivit News.

Prinţul a dat în judecată mai multe tabloide în ultimii ani, iar acest proces ar trebui să fie ultimul din cruciada sa juridică împotriva puternicei prese britanice de scandal.

Harry, care locuieşte în California împreună cu soţia sa Meghan şi cei doi copii ai lor, ar trebui să participe la primele două zile ale procesului, apoi va depune mărturie în cadrul şedinţei din 22 ianuarie, dimineaţa şi după-amiaza.

Elton John va depune mărturie la bară în 5 februarie, conform calendarului provizoriu.

Cele şapte vedete acuză editorul Daily Mail şi Mail on Sunday că a apelat la detectivi particulari pentru a instala dispozitive de ascultare în maşinile şi locuinţele lor, că le-a ascultat şi înregistrat convorbirile telefonice şi că a plătit poliţişti pentru a avea acces la informaţii confidenţiale, în principal între 1993 şi 2011, precum şi în 2018.

ANL „neagă cu vehemenţă” aceste acuzaţii, pe care le-a calificat în trecut drept „absurde”.

Va fi a doua oară când prinţul în vârstă de 41 de ani va depune mărturie în faţa justiţiei în lupta sa împotriva tabloidelor.

În 2023, el a depus mărturie împotriva editorului Daily Mirror (MGN), devenind primul membru al familiei regale care a depus mărturie în faţa justiţiei în peste o sută de ani.

El a obţinut condamnarea MGN pentru articole provenite din piratarea mesageriei telefonice. Grupul a fost obligat să îi plătească 140.600 de lire sterline (162.140 de euro).

Acum un an, el a obţinut daune şi dobânzi, precum şi scuze din partea editorului ziarului The Sun, care a recunoscut că i-a încălcat dreptul la viaţă privată.

Prinţul, care s-a retras din familia regală în 2020 după plecarea sa din Marea Britanie, s-a văzut în septembrie cu tatăl său, prima întâlnire după un an şi jumătate.