Joi, 22 Ianuarie 2026
Adevărul
Prințul Harry își aduce familia în sala de judecată. William și Kate, menționați în procesul cu presa: „Aveam încredere”

Publicat:

Ducele de Sussex i-a trecut pe Prințul William și pe Prințesa Kate pe lista persoanelor cu care spunea că era în contact constant, într-un document depus la Înalta Curte din Londra. Gestul vine în contextul procesului intentat editorului Daily Mail, pe care Harry îl acuză de obținerea ilegală de informații private.

Prințul Harry îi menționează pe William, Kate și Regele Charles în instanță FOTO: Arhivă
Prințul Harry îi menționează pe William, Kate și Regele Charles în instanță FOTO: Arhivă

Prințul Harry i-a numit pe fratele său, Prințul William, și pe cumnata sa, Kate Middleton, într-o declarație de martor depusă la Înalta Curte din Londra, ca parte a procesului său împotriva grupului Associated Newspapers, editorul publicațiilor Daily Mail și The Mail on Sunday. Documentul a fost făcut public pe 21 ianuarie, chiar în ziua în care Harry a depus mărturie în fața instanței.

Ducele de Sussex este unul dintre mai mulți reclamanți cunoscuți care acuză grupul de presă de colectare ilegală de informații, acuzații respinse de editor.

Lista a fost inclusă pentru a arăta cercul de persoane cu care Harry spune că era în „contact regulat” în perioada vizată de plângerea sa, aproximativ între 1996 și cel puțin 2014. Potrivit lui, detalii private apărute în presă nu ar fi putut proveni decât din informații obținute ilegal din interiorul acestor relații de încredere.

Conform declarației, citată de People, Harry a menționat zece persoane cu care era în contact frecvent în acei ani, printre care Prințul William, Prințesa Kate, tatăl său, Regele Charles, și fosta iubită, Chelsy Davy.

Ce spune Harry despre relația cu William

Descrierea fratelui său subliniază apropierea dintre ei la acea vreme și nivelul de încredere care exista între cei doi. „ASR Prințul de Wales, fratele meu William”, se arată în declarație. „Din cauza poziției sale, presa a fost întotdeauna foarte interesată de el. Ca frați, discutam în mod natural aspecte personale ale vieților noastre, pentru că aveam încredere unul în celălalt cu informațiile extrem de sensibile pe care le împărtășeam despre viețile noastre private, de familie și profesionale”.

Menționarea lui William vine pe fondul rupturii bine cunoscute dintre cei doi frați, care durează de ani de zile. Surse au confirmat că, în timpul actualei vizite a lui Harry în Marea Britanie pentru proces, nu există planuri să se întâlnească cu fratele său, iar tensiunile dintre ei rămân nerezolvate.

Regele Charles și interesul constant al presei

Următorul pe listă este Regele Charles, despre care Harry spune că era, la rândul său, o țintă permanentă a atenției media. „În perioada relevantă, eu și tatăl meu eram în contact regulat. Și el era de mare interes pentru presă din cauza poziției sale. Informațiile mele private s-ar fi putut găsi pe mesaje vocale, care conțineau informații extrem de personale, private și sensibile, lăsate pe telefonul său fix de mine, de alți membri ai familiei mele și de Casa Regală”, a explicat Harry.

Deși se află în Marea Britanie în același timp, Harry nu are nici planuri să se întâlnească cu tatăl său în această vizită, la câteva luni după reuniunea lor mult așteptată din Londra, în septembrie.

Chelsy Davy și comunicările private

Pe listă apare și Chelsy Davy, cu care Harry a avut o relație intermitentă între 2004 și aproximativ 2010. În declarație, el vorbește despre distanța care i-a separat adesea și despre comunicările private dintre ei.

Chelsy Davy, o fostă iubită. Ne-am cunoscut la începutul anului 2004 și am avut o relație care a continuat, cu întreruperi, până în jurul mijlocului anului 2010. Relația noastră a fost la distanță în cea mai mare parte a timpului, Chelsy și cu mine locuind adesea în țări diferite”, se arată în document.

Vorbeam, în mod firesc, despre tot felul de lucruri personale, inclusiv despre toate aspectele relației noastre, iar acest lucru se întâmpla adesea prin apeluri, mesaje și mesaje vocale lăsate pe telefonul ei mobil și pe telefonul fix din Africa de Sud”, continuă declarația. Fiind iubita mea, aveam încredere în Chelsy cu cele mai private informații și viceversa. Știu că [investigatorul privat] Gavin Burrows a recunoscut că a făcut multe activități ilegale în legătură cu ea, ceea ce este profund tulburător, dar explică modul în care Associated a obținut atât de multe informații despre noi (adesea înaintea altora)”.

Alte nume și „regula tăcerii” din familia regală

Prințesa Kate, în vârstă de 44 de ani, apare a noua pe listă și este menționată doar foarte pe scurt, fără alte explicații. „ASR Prințesa de Wales, soția fratelui meu”, se spune simplu în declarație.

Printre alte persoane menționate se numără fostul scutier regal Mark Dyer, fosta secretară privată a lui Harry, Helen Asprey, și Tiggy Legge-Bourke, bona care a avut grijă de William și Harry în copilărie.

Într-o altă parte a documentului, Harry spune că, în calitate de „membru al Instituției”, referindu-se la familia regală britanică, s-a simțit legat de vechea regulă „niciodată să nu te plângi, niciodată să nu explici” în relația cu presa. „Nu a existat nicio alternativă; am fost condiționat să accept asta”, a declarat el.

Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin
okmagazine.ro
Prințesa Alice de Battenberg profimedia 0379463753 jpg
Prințesa internată la azilul de nebuni! Soacra Reginei Elisabeta, tratată inuman pentru schizofrenie de însuși Sigmund Freud
okmagazine.ro
Scarlett Johansson și soțul Colin Jost foto Profimedia jpg
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
