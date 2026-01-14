Ducesa Meghan Markle revine în Marea Britanie după aproape patru ani. Evenimentul la care va participa

Ducesa de Sussex, care nu a mai fost pe pământ britanic din septembrie 2022 - cu ocazia funeraliilor reginei Elizabeth II -, ar trebui să revină în ţară în luna iulie, la Birmingham.

Renunţând la activitatea sa de producător de gemuri pentru o perioadă, cu ocazia unui eveniment legat de Invictus Games, jocurile pentru veterani răniţi din armată organizate de prinţul Harry, Meghan Markle ar trebui, potrivit Times, să se deplaseze la Birmingham pentru a-l susţine pe H (porecla pe care i-o dă soţului său). Invictus Games vor avea loc acolo în 2027.

Meghan Markle a fost alături de Harry la Vancouver, la ultimele jocuri din februarie 2025.

Prinţul Harry, care a pierdut dreptul la protecţie plătită de contribuabilii britanici atunci când se află în Marea Britanie, de când a plecat în California, speră la o nouă decizie din partea Ravec, comitetul executiv regal şi VIP responsabil cu securitatea membrilor familiei regale şi a personalităţilor, scrie News.

Nu se ştie dacă copiii lor, Archie şi Lilibet, vor participa la călătorie. Nici ei nu au mai vizitat ţara de câţiva ani. Au venit ultima dată în iunie 2022, cu ocazia jubileului reginei Elizabeth II. Lilibet avea atunci doar un an.

Subiectul este sensibil pentru Harry, care consideră că presa şi paparazzi sunt responsabili pentru accidentul de maşină în care a murit mama sa, prinţesa Diana, la Paris, în 1997.

Prinţul a făcut din această chestiune de securitate unul dintre elementele cheie ale reconcilierii sale cu familia. Harry se consideră într-adevăr în pericol şi a făcut din această chestiune condiţia pentru a se întoarce împreună cu soţia sa Meghan şi copiii lor. Redobândirea protecţiei poliţieneşti i-ar putea permite să se întoarcă cu familia în Marea Britanie, iar regele Charles ar putea să-şi vadă nepoţii.

În timpul ultimei sale vizite în Marea Britanie, în septembrie 2022, Meghan Markle a apărut alături de Harry, William şi Kate, la Windsor, în faţa mulţimii adunate pentru a-i aduce un omagiu reginei Elizabeth II.

Nici prinţul Harry nu şi-a mai revăzut familia de la acea întâlnire foarte rece din 2022. L-a văzut foarte scurt pe tatăl său, regele Charles, de două ori, când a aflat că acesta are cancer, la începutul anului 2024, şi în septembrie 2025, tot pentru câteva ore, cât să bea o ceaşcă de ceai. Harry încearcă disperat să se împace cu familia sa, cel puţin cu tatăl său. Relaţiile sunt mult mai tensionate cu fratele său William, cu care nu mai are niciun contact.

Cu toate acestea, Harry s-a întors de mai multe ori în ţara sa, în special în cadrul luptei sale împotriva presei tabloide, pe care o acuză în instanţă de încălcarea vieţii sale private. În ianuarie 2025, el a câştigat un proces împotriva ziarului The Sun, obţinând nu numai despăgubiri, ci şi scuze.

Meghan şi Harry sunt deosebit de nepopulari în Marea Britanie de la plecarea lor zgomotoasă în California. Britanicii nu au apreciat prea mult dezvăluirile lor despre familia regală şi criticile lor, chiar dacă s-au înghesuit să cumpere cartea autobiografică a lui Harry, "The Spare", apărută în 2023.

Fiecare iniţiativă a ducesei este comentată şi ridiculizată în presa britanică, care este deosebit de dură cu ea. Se pune astfel întrebarea cum va fi primită Meghan la Birmingham în luna iulie şi dacă membrii familiei regale vor fi acolo pentru a o întâmpina.