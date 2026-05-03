„Lecția de morală a unui privilegiat”: postarea lui Godină după revenirea de la Survivor, taxată de internauți

Polițistul-influencer Marian Godină a vorbit despre experiența de a reveni acasă după participarea la Survivor România 2026 și despre cum este să își reia viața obișnuită. El a comparat situația României cu Republica Dominicană, însă mesajul a fost criticat în online.

„Am petrecut trei luni mâncând zilnic două linguri de orez și una de fasole, având de îmbrăcat doar două tricouri și două perechi de pantaloni scurți. În tot timpul ăsta m-am spălat doar în mare, fără niciun fel de detergent sau deodorant. În unele dimineți fierbeam niște apă de cocos și o beam pe post de ceai, deși era oribilă. Nu am avut telefon, internet, Facebook, Instagram. Nimic”, a scris Marian Godină pe pagina sa de Facebook.

El a povestit că, atât cât a stat de vorbă cu locuitorii din Republica Dominicană, a aflat că „nici ei nu o duceau foarte bine, cu niște salarii situate între 300 și 500 de euro considerate mari și cu prețuri ca la noi sau chiar mai mari”.

Polițistul a vorbit apoi despre cum a fost să se întoarcă acasă după această aventură.

„Mi s-a părut incredibil ca dimineața să apăs pe un buton și să se umple o cană cu cafea proaspătă și aromată, să deschid frigiderul de unde să-mi pot lua tot ce vreau eu, iar apoi să-mi beau cafeaua uitându-mă pe internet. În primele zile acasă, am mers la un restaurant ca să îmi îndeplinesc poftele pe care le tot avusesem. Mi-am comandat o ciorbă de fasole cu afumătură cu ceapă roșie, iar ca desert niște papanași. De băut mi-am luat o sticlă de apă minerală foarte rece”, a povestit el.

Godină a adăugat că, până la restaurantul unde a luat masa, a mers cu mașina proprie și haine curate.

„Făcusem înainte un duș cu apă fierbinte și mă spălasem cu gel de duș, iar când am ieșit m-am șters cu un prosop enorm, alb și parfumat. În timp ce mâncam ciorba, fără să îmi doresc asta, am auzit discuția dintre doi bărbați de la o masă alăturată, cu mult mai îmbelșugată decât a mea, iar unul dintre ei spunea așa: «Au distrus ăștia tot, aici nu mai e de trăit»”, a conchis el.

Mesajul, criticat în online

Postarea a strâns mai multe comentarii, însă nu toate au fost de laudă. Unii dintre internauți l-au criticat pe Marian Godină, numindu-l privilegiat.

„Postarea asta este o mostră perfectă de cum o experiență personală, privilegiată, este transformată într-o lecție de morală pentru cei care îndrăznesc să fie nemulțumiți (...) Să vii tu, după trei luni de «simplitate» într-o insulă, și să tragi concluzia că oamenii sunt nerecunoscători pentru că au apă caldă și cafea la un buton, este, în cel mai bun caz, o naivitate. În cel mai rău caz, este o insultă”, se arată într-un comentariu.

„Băi Godină, dacă ai avea pensie 1281 după 40 ani de muncă, cum ai trăi? Mare ipocrit mai ești! Sunt două Românii, unii mor de foame și alții huzuresc”, se arată în alt comentariu.

Altul a adăugat: „Cred că nu ai văzut și partea nașpa a României! Sunt copii care dorm flămânzi care nu au apă potabilă (la mine în sat e rețea de apă dar e mereu tulbure), hrană de proastă calitate, acces la școală și tehnologie minim și cel mai important trăind cu un salariu minim pe economie câte 3 persoane la sfârșit de lună luând undeva la 500 €”.

O altă utilizatoare l-a îndemnat să privească lucrurile și dintr-o altă perspectivă:

„Să facem și exercițiul invers: ne ducem în Suedia, Japonia, alte țări așezate și trăim acolo o perioadă. Țări care poate au fost mai barbare și mai distruse decât țara noastră. Și poate vedem cât de departe pot fi față de noi, DATORITĂ EDUCAȚIEI CONSTANTE. Și atunci, putem ajunge la concluzia: suntem încă niște sălbatici față de ce am fi putut fi. O zic cu ciudă. Și NU pro confort tâmp. Să apreciem, dar să ne și mobilizăm”, se arată în comentariu.