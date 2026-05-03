search
Duminică, 3 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Lecția de morală a unui privilegiat”: postarea lui Godină după revenirea de la Survivor, taxată de internauți

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Polițistul-influencer Marian Godină a vorbit despre experiența de a reveni acasă după participarea la Survivor România 2026 și despre cum este să își reia viața obișnuită. El a comparat situația României cu Republica Dominicană, însă mesajul a fost criticat în online.

Marian Godină FOTO Facebook
Marian Godină FOTO Facebook

„Am petrecut trei luni mâncând zilnic două linguri de orez și una de fasole, având de îmbrăcat doar două tricouri și două perechi de pantaloni scurți. În tot timpul ăsta m-am spălat doar în mare, fără niciun fel de detergent sau deodorant. În unele dimineți fierbeam niște apă de cocos și o beam pe post de ceai, deși era oribilă. Nu am avut telefon, internet, Facebook, Instagram. Nimic”, a scris Marian Godină pe pagina sa de Facebook.

El a povestit că, atât cât a stat de vorbă cu locuitorii din Republica Dominicană, a aflat că „nici ei nu o duceau foarte bine, cu niște salarii situate între 300 și 500 de euro considerate mari și cu prețuri ca la noi sau chiar mai mari”.

Polițistul a vorbit apoi despre cum a fost să se întoarcă acasă după această aventură.

„Mi s-a părut incredibil ca dimineața să apăs pe un buton și să se umple o cană cu cafea proaspătă și aromată, să deschid frigiderul de unde să-mi pot lua tot ce vreau eu, iar apoi să-mi beau cafeaua uitându-mă pe internet. În primele zile acasă, am mers la un restaurant ca să îmi îndeplinesc poftele pe care le tot avusesem. Mi-am comandat o ciorbă de fasole cu afumătură cu ceapă roșie, iar ca desert niște papanași. De băut mi-am luat o sticlă de apă minerală foarte rece”, a povestit el.

Godină a adăugat că, până la restaurantul unde a luat masa, a mers cu mașina proprie și haine curate.

„Făcusem înainte un duș cu apă fierbinte și mă spălasem cu gel de duș, iar când am ieșit m-am șters cu un prosop enorm, alb și parfumat. În timp ce mâncam ciorba, fără să îmi doresc asta, am auzit discuția dintre doi bărbați de la o masă alăturată, cu mult mai îmbelșugată decât a mea, iar unul dintre ei spunea așa: «Au distrus ăștia tot, aici nu mai e de trăit»”, a conchis el.

Mesajul, criticat în online

Postarea a strâns mai multe comentarii, însă nu toate au fost de laudă. Unii dintre internauți l-au criticat pe Marian Godină, numindu-l privilegiat.

„Postarea asta este o mostră perfectă de cum o experiență personală, privilegiată, este transformată într-o lecție de morală pentru cei care îndrăznesc să fie nemulțumiți (...) Să vii tu, după trei luni de «simplitate» într-o insulă, și să tragi concluzia că oamenii sunt nerecunoscători pentru că au apă caldă și cafea la un buton, este, în cel mai bun caz, o naivitate. În cel mai rău caz, este o insultă”, se arată într-un comentariu.

„Băi Godină, dacă ai avea pensie 1281 după 40 ani de muncă, cum ai trăi? Mare ipocrit mai ești! Sunt două Românii, unii mor de foame și alții huzuresc”, se arată în alt comentariu.

Altul a adăugat: „Cred că nu ai văzut și partea nașpa a României! Sunt copii care dorm flămânzi care nu au apă potabilă (la mine în sat e rețea de apă dar e mereu tulbure), hrană de proastă calitate, acces la școală și tehnologie minim și cel mai important trăind cu un salariu minim pe economie câte 3 persoane la sfârșit de lună luând undeva la 500 €”.

O altă utilizatoare l-a îndemnat să privească lucrurile și dintr-o altă perspectivă:

„Să facem și exercițiul invers: ne ducem în Suedia, Japonia, alte țări așezate și trăim acolo o perioadă. Țări care poate au fost mai barbare și mai distruse decât țara noastră. Și poate vedem cât de departe pot fi față de noi, DATORITĂ EDUCAȚIEI CONSTANTE. Și atunci, putem ajunge la concluzia: suntem încă niște sălbatici față de ce am fi putut fi. O zic cu ciudă. Și NU pro confort tâmp. Să apreciem, dar să ne și mobilizăm”, se arată în comentariu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
digi24.ro
image
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
De ce ajunge un blindat Lynx la peste 11 milioane de euro bucata. Modelul românesc, analizat atent de Ucraina
gandul.ro
image
Ce mănâncă familiile cu longevitate ridicată, potrivit unui nou studiu
mediafax.ro
image
Agentul jucătorului a confirmat plecarea de la FCSB: „Situație e neferictă! Nu e ușor pentru el”
fanatik.ro
image
„Cum să fii penibil și să mai și semnalizezi”. După Sorin Grindeanu, Claudiu Manda și Olguța Vasilescu, un fost ministru PSD a blocat comentariile pe Facebook
libertatea.ro
image
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial a ajuns să cumpere petrol de la Moscova
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii: peste două milioane de vizualizări în nici 24 de ore
digisport.ro
image
Avertisment: Plecări masive din instituțiile de apărare și ordine publică, după aprobarea de către Guvern a proiectului privind limitarea cumulului pensie-salariu
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a câștigat 6 milioane de euro la loto a ajuns în scurt timp să aibă datorii de 150.000 de euro
antena3.ro
image
Bancherul care a administrat în ultimul deceniu miliardele de euro ale românilor dintr-o bancă elveţiană a plecat
zf.ro
image
Ultima zi de minivacanță vine cu temperaturi scăzute. Termometrele nu trec de 12 grade la Poiana Brașov
observatornews.ro
image
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
cancan.ro
image
Ce beneficii au la pensie pensionarii cu grupe de muncă? Ce bani iau în plus? Cât scade vârsta de pensionare?
newsweek.ro
image
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Când plătești impozit pe garaj. Tot ce trebuie să ştii despre construcţie în 2026
playtech.ro
image
Fanii românii sunt la Milano pentru a fi alături de Chivu la titlul cu Inter. „E bănățean de-al nostru. Pentru el am venit”. Video exclusiv
fanatik.ro
image
Dieteticienii spun că regula 30-30-3 pentru sănătatea intestinului îți poate îmbunătăți digestia. Cum funcționează
ziare.com
image
Ion Țiriac a surprins: ”E cel mai mare jucător din toate timpurile, pentru că avea zero talent”
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
Momentele de marketing politic ale lui George Simion ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava
romaniatv.net
image
Românii care primesc gratuit 100 kWh de energie! Cine beneficiază de proiectul Electrica Furnizare
mediaflux.ro
image
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Chinurile inimaginabile trăite de Zoe Rădulescu, copilul născut în temnițele Securității și soacra lui Eugen Sechila, apropiatul lui Călin Georgescu. O viață începută în iadul comunist
actualitate.net
image
Doliu în lumea sportului: Alex Zanardi a murit la 59 de ani. Povestea uluitoare de viață a pilotului care și-a pierdut ambele picioare
click.ro
image
Afacerea inedită cu care a dat lovitura o familie din Bihor: „Am observat o nișă în România”
click.ro
image
Au cucerit și ultimul trofeu care le lipsea! Rareș Cojoc și Andreea Matei au devenit campioni europeni la Mallorca
click.ro
Prințesa Charlotte cu Otto și Orla Instagram (1) jpg
Cel mai nou membru al familiei de Wales apare în clipul aniversar al Prințesei Charlotte
okmagazine.ro
elizabeth taylor jpeg
Desertul preferat al lui Elizabeth Taylor nu e deloc pentru toate gusturile
clickpentrufemei.ro
Tancuri sovietice, la începutul celui de-al Doilea Război Mondial (© Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost provocată și de tancurile sovietice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
image
Doliu în lumea sportului: Alex Zanardi a murit la 59 de ani. Povestea uluitoare de viață a pilotului care și-a pierdut ambele picioare

OK! Magazine

image
Cel mai nou membru al familiei de Wales apare în clipul aniversar al Prințesei Charlotte

Click! Pentru femei

image
Te simți obosită sau plină de energie? Află ce spune testul de personalitate despre tine!

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață