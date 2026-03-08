Tensiunile cresc tot mai mult în competiția Survivor România 2026, iar conflictele dintre concurenți devin din ce în ce mai vizibile. În echipa Faimoșilor, un schimb dur de replici a avut loc între Marian Godină și Patricia Vizitiu. Deși echipa a reușit să câștige jocul de imunitate, atmosfera din tabără rămâne tensionată, iar nemulțumirile dintre colegi ies tot mai des la suprafață.

Fosta handbalistă Patricia Vizitiu a adus în discuție atitudinea polițistului Marian Godină, pe care o consideră deranjantă. Sportiva susține că acesta a devenit tot mai vocal în competiție și că modul său autoritar de a se exprima afectează relațiile din echipă.

„A prins cam mult glas pentru punctele pe care le aduce. În schimb, plângerile sunt foarte mari. Eu nu am de gând să intru în polemică cu acest om, care nu știe să își controleze nervii și să facă deosebirea între coleg, femeie, și ușă. Atât am să spun. Are același comportament cum e în domeniul lui. (…) Are niște ieșiri mai neortodoxe”, a declarat Patricia Vizitiu în cadrul emisiunii.

Sursa video: Instagram/ Antenaplay.ro

Replica lui Marian Godină

La rândul său, Marian Godină a răspuns criticilor și a explicat că tensiunile dintre concurenți sunt alimentate în mare parte de condițiile dure din competiție. Foamea, oboseala și presiunea constantă ar duce, în opinia sa, la reacții mai impulsive.

Polițistul nu s-a limitat însă la această explicație și a lansat o acuzație directă la adresa colegei sale, sugerând că reacțiile Patriciei Vizitiu ar avea legătură cu lipsa unor obiceiuri din viața de zi cu zi.

„Nu aveam de gând să spun ce urmează să spun, dar m-a provocat. Plângerile mele cele mai dese, pe care mi le-a reproșat Patricia de când am venit aici, au fost cele legate de foame. Nu știu dacă ea știe, dar foamea este un sentiment normal, natural, fiziologic, pe care orice om în deficit caloric îl simte. În schimb, domnișoara Patricia este o persoană care se află în sevraj din cauza a două lucruri care îi lipsesc enorm: îi lipsește tutunul și îi lipsește alcoolul”, a afirmat Marian Godină.

Conflictul dintre cei doi concurenți arată că, dincolo de probele sportive, presiunea psihică și condițiile extreme din Survivor România 2026 pun la încercare relațiile dintre membrii echipei Faimoșilor. Rămâne de văzut dacă tensiunile se vor calma sau dacă disputa va continua în episoadele următoare ale competiției.