Marian Godină s-a întors de la Survivor România 2026 și a dezvăluit câte kilograme a pierdut după concurs. Fostul concurent al emisiunii și-a revăzut cu bucurie soția și copiii, iar acum profită de timpul petrecut alături de familie.

Sezonul Survivor România 2026 a început cu 24 de concurenți împărțiți în două triburi, Faimoși și Războinici. Pe parcurs, alți șapte concurenți li s-au alăturat, iar pentru 14 dintre participanți weekendul trecut a marcat etapa Unificării.

Godină a povestit urmăritorilor săi de pe rețele de socializare despre momentele petrecute la Survivor. În plus, acesta a dezvăluit și transformarea fizică prin care a trecut în timpul competiției. În perioada petrecută în junglă, acesta a slăbit nu mai puțin de 19 kilograme.

Lipsa hranei, condițiile dificile de trai și efortul fizic constant au contribuit la schimbarea sa vizibilă. Marian Godină a publicat pe Facebook o imagine în care apare la bustul gol, alături de mesajul scurt: „19 kilograme în minus”.

Transformarea a atras imediat atenția fanilor, care au remarcat cât de mult s-a schimbat fostul concurent după experiența trăită în competiție.

Pe durata participării sale la Survivor România, Marian Godină a petrecut o perioadă și în Exil, experiență pe care a descris-o ca fiind una extrem de dificilă.

