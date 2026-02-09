Câți bani ar primi Marian Godină să participe la Survivor. Salariul încasat de cel mai popular polițist din România

Polițistul devenit influencer, Marian Godină, a decis să își pună cariera pe pauză pentru a participa la aventura din Republica Dominicană, în cadrul Survivor 2026.

Marian Godină lucrează de peste 17 ani în cadrul Poliției Române, iar în prezent activează la SAS (Serviciul pentru Acțiuni Speciale), structură care presupune misiuni cu grad ridicat de risc și responsabilitate.

Pe lângă salariul de bază și cel corespunzător gradului, majorate în urma indexărilor din ultimii ani, Marian Godină beneficiază de sporuri consistente pentru risc și solicitare, specifice trupelor speciale. Polițistul încasează totodată venituri suplimentare pentru munca de noapte și pentru weekenduri.

Având o vechime de peste 17 ani în sistem, Marian Godină încasează și gradația maximă. Astfel, din salariul de bază și sporuri, venitul său lunar ajungea la aproximativ 5.300 – 5.800 de lei. La această sumă se adaugă normele, care variază între 1.500 și 1.700 de lei, potrivit cancan.ro.

În 2026, norma de hrană este de aproximativ 40 de lei pe zi, ceea ce înseamnă aproximativ 1.200 – 1.300 de lei pe luna. Urmează și norma de echipament care este de 300 – 400 de lei. Astfel, Marian Godină încasează de la Poliția Română o remunerație de aproximativ 7.000 de lei pe lună.

Câți bani primește la Survivor

Pentru a participa la ediția de anul acesta a competiției Survivor România, polițistul a intrat în concediu fără plată.

Cu toate acestea, experiența vine cu beneficii financiare. Potrivit informațiilor apărute în presă, Marian Godină ar fi remunerat de Antena 1 cu aproximativ 2.500 de euro pentru fiecare stage depășit în competiție.