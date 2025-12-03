Video Mama lui Elon Musk a lăudat Târgul de Crăciun din Craiova. Cum a reacționat Olguța Vasilescu

Târgul de Crăciun din Craiova continuă să atragă atenția internațională. Maye Musk, mama lui Elon Musk, a distribuit recent pe platforma X o postare despre eveniment, însoțită de un scurt comentariu.

Maye Musk a distribuit o postare și un videoclip despre eveniment, însoțită de un scurt comentariu: „frumos”.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a reacționat imediat. „Chiar și mamei lui Elon Musk i se pare frumos Târgul de Crăciun de la Craiova…”, a scris aceasta.

Târgul de Crăciun din Craiova a obținut primul loc în clasamentul anual organizat de platforma turistică European Best Destinations, partener oficial al Comisiei Europene.

„Am primit 142.687 de voturi din toată lumea, cu un avans de peste 56000 de voturi față de locul II”, anunță primarul Lia Olguța Vasilescu.

Distincția a fost acordată de European Best Destinations, cea mai vizitată platformă turistică europeană și partener oficial al Comisiei Europene pentru turism.

În urma competiției, pe locurile următoare s-au situat Zürich (locul 2), Riga (3), Lisabona (4), Debrecen (5), Govone și Asti, Italia (6), Valkenburg, Austria (7), Viena (8), Montbéliard, Franța (9) și Paris (10).

După doi ani consecutivi pe locul al doilea, Târgul de Crăciun Craiova primește anul acesta titlul de „Best European Christmas Market 2026”.

În ultimele luni, despre Târgul din Craiova au scris publicații internaționale de prestigiu precum Bild și Focus (Germania), Express (UK), Forbes International, El Economista (Spania) sau Euronews